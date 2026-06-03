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Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét

• Fotó: Zetelaka Polgármesteri Hivatala

Fotó: Zetelaka Polgármesteri Hivatala

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Naponta többször is megjelent egy három-négy éves medve a sikaszói nyaralók és házak között, ráadásul többször betört az udvarokra és épületekbe, hűtőt és kerítéseket rongálva meg. Végül kedden délután lőtték ki, amikor egy épület pincéjében volt.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 03., 10:272026. június 03., 10:27

2026. június 03., 10:382026. június 03., 10:38

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Naponta több alkalommal is bejárt Sikaszóba egy három-négy év körüli medve az elmúlt időszakban, amely az ott lévő portákra és nyaralókba tört be – tudtuk meg Nagy Attilától, Zetelaka község polgármesterétől. Az udvarokon, házakban és melléképületekben kutakodva egyebek mellett kerítéseket, hűtőt, grillezőt és bejárati ajtókat rongált meg.

„Jól látszott, hogy olyan példányról van szó, amelyet nem zavar az ember közelsége” – magyarázta az elöljáró.

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Kedden délután egy pince ajtaját feszítette fel a nagyvad, a helyszínre érkező vadásznak pedig – a polgármester elmondása szerint – gyorsaságra és lélekjelenlétre volt szüksége, hogy maga is bajba ne kerüljön. A veszélyes helyzetben egyértelmű volt, hogy ki kell lőni a medvét.

• Fotó: Zetelaka Polgármesteri Hivatala Galéria

Fotó: Zetelaka Polgármesteri Hivatala

Egyébként több medve is bejár a házak közé Zetelaka községben, csak kedden öt riasztásuk volt. Ebből négy Sikaszóban történt, ahol a kilőtt egyed mellett egy bocsos anyamedvét is láttak, egy pedig Ivóban.

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A Zetelaka községhez tartozó Sikaszóban kedd délben és délután is láttak medvét. Este újabb településeken is feltűnt a nagyvad.

Udvarhelyszék Zetelaka medve
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