Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét

Naponta többször is megjelent egy három-négy éves medve a sikaszói nyaralók és házak között, ráadásul többször betört az udvarokra és épületekbe, hűtőt és kerítéseket rongálva meg. Végül kedden délután lőtték ki, amikor egy épület pincéjében volt.

Naponta több alkalommal is bejárt Sikaszóba egy három-négy év körüli medve az elmúlt időszakban, amely az ott lévő portákra és nyaralókba tört be – tudtuk meg Nagy Attilától, Zetelaka község polgármesterétől. Az udvarokon, házakban és melléképületekben kutakodva egyebek mellett kerítéseket, hűtőt, grillezőt és bejárati ajtókat rongált meg.

„Jól látszott, hogy olyan példányról van szó, amelyet nem zavar az ember közelsége” – magyarázta az elöljáró.

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Kedden délután egy pince ajtaját feszítette fel a nagyvad, a helyszínre érkező vadásznak pedig – a polgármester elmondása szerint – gyorsaságra és lélekjelenlétre volt szüksége, hogy maga is bajba ne kerüljön. A veszélyes helyzetben egyértelmű volt, hogy ki kell lőni a medvét.