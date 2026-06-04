Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen

Az úrnapi búcsú idején életbe lépő útlezárások miatt a városi buszjáratok közlekedésében átmeneti változásokra kell számítani Székelyudvarhelyen. Mutatjuk, mi változik.

A teljes városközpontot és az odavezető utcákat is lezárták Székelyudvarhelyen csütörtökön 8.30 és 14 óra között a gépjármű forgalom elől az úrnapi búcsú miatt, ezért

a városi buszok közlekedésében is változások lépnek fel a lezárás ideje alatt.

korábban írtuk Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére Idén is megtartják az Úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen, a szentmise csütörtök délelőtt 11 órától kezdődik a Márton Áron téren. Az esemény miatt már szerdától útlezárásokra kell számítani a városközpontban.

A Bethlenfalva irányába közlekedő autóbuszok a lezárások időtartama alatt a Sziget utca – Tamási Áron utca – Nicolae Bălcescu útvonalon haladnak, majd a rendőrség épületénél csatlakoznak vissza megszokott útvonalukhoz.

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A forgalomkorlátozás az iskolás járatokat is érinti.