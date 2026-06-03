Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére

Az Úrnapi búcsú idejére minden évben lezárják a város központi részét
Fotó: Bencze Emese
Idén is megtartják az Úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen, a szentmise csütörtök délelőtt 11 órától kezdődik a Márton Áron téren. Az esemény miatt már szerdától útlezárásokra kell számítani a városközpontban.
2026. június 03., 13:072026. június 03., 13:07
2026. június 03., 13:092026. június 03., 13:09
A csütörtöki Úrnapi búcsú kapcsán a következő forgalomkorlátozásokra lehet számítani a városban: szerdán 19 órától lezárják a Márton Áron teret, valamint 21 órától a Városháza tér polgármesteri hivatal előtti szakaszát;
Ennek megfelelően tehát lezárásra kerül csütörtökön
a Városháza tér
a Márton Áron tér
a Kossuth Lajos utca
a Vár utca a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől
valamint a Petőfi Sándor utca a városközpont irányába haladó sávon
A helyi rendőrség, az állami rendőrség, illetve a csendőrség munkatársai közösen biztosítják az esemény zavartalan és biztonságos lebonyolítását, valamint a forgalom gördülékenységét annak újraindítását követően – olvasható a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség közleményében.
A forgalmi torlódások elkerülése érdekében az illetékesek
és vegyék igénybe az alternatív útvonalakat: a Baróti Szabó Dávid, az Iskola, illetve a Hunyadi János és Nicolae Bălcescu utcákat.
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