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Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére

Az Úrnapi búcsú idejére minden évben lezárják a város központi részét • Fotó: Bencze Emese

Az Úrnapi búcsú idejére minden évben lezárják a város központi részét

Fotó: Bencze Emese

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Idén is megtartják az Úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen, a szentmise csütörtök délelőtt 11 órától kezdődik a Márton Áron téren. Az esemény miatt már szerdától útlezárásokra kell számítani a városközpontban.

Székelyhon

2026. június 03., 13:072026. június 03., 13:07

2026. június 03., 13:092026. június 03., 13:09

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A csütörtöki Úrnapi búcsú kapcsán a következő forgalomkorlátozásokra lehet számítani a városban: szerdán 19 órától lezárják a Márton Áron teret, valamint 21 órától a Városháza tér polgármesteri hivatal előtti szakaszát;

csütörtökön 08.30 és 14 óra között pedig a városközpontot zárják le, valamint a központba vezető utcákba sem lehet majd autóval behajtani.

Ennek megfelelően tehát lezárásra kerül csütörtökön

  • a Városháza tér

  • a Márton Áron tér

  • a Kossuth Lajos utca

  • a Vár utca a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől

  • valamint a Petőfi Sándor utca a városközpont irányába haladó sávon

A helyi rendőrség, az állami rendőrség, illetve a csendőrség munkatársai közösen biztosítják az esemény zavartalan és biztonságos lebonyolítását, valamint a forgalom gördülékenységét annak újraindítását követően – olvasható a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség közleményében.

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A forgalmi torlódások elkerülése érdekében az illetékesek

arra kérik a gépjárművezetőket, hogy lehetőség szerint kerüljék a városközpontot,

és vegyék igénybe az alternatív útvonalakat: a Baróti Szabó Dávid, az Iskola, illetve a Hunyadi János és Nicolae Bălcescu utcákat.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés Búcsú
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