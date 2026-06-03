Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére

Az Úrnapi búcsú idejére minden évben lezárják a város központi részét

Idén is megtartják az Úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen, a szentmise csütörtök délelőtt 11 órától kezdődik a Márton Áron téren. Az esemény miatt már szerdától útlezárásokra kell számítani a városközpontban.

Székelyhon 2026. június 03., 13:072026. június 03., 13:07 2026. június 03., 13:092026. június 03., 13:09

A csütörtöki Úrnapi búcsú kapcsán a következő forgalomkorlátozásokra lehet számítani a városban: szerdán 19 órától lezárják a Márton Áron teret, valamint 21 órától a Városháza tér polgármesteri hivatal előtti szakaszát;

csütörtökön 08.30 és 14 óra között pedig a városközpontot zárják le, valamint a központba vezető utcákba sem lehet majd autóval behajtani.

Ennek megfelelően tehát lezárásra kerül csütörtökön a Városháza tér

a Márton Áron tér

a Kossuth Lajos utca

a Vár utca a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől

valamint a Petőfi Sándor utca a városközpont irányába haladó sávon A helyi rendőrség, az állami rendőrség, illetve a csendőrség munkatársai közösen biztosítják az esemény zavartalan és biztonságos lebonyolítását, valamint a forgalom gördülékenységét annak újraindítását követően – olvasható a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség közleményében. Hirdetés A forgalmi torlódások elkerülése érdekében az illetékesek

arra kérik a gépjárművezetőket, hogy lehetőség szerint kerüljék a városközpontot,