Kelemen Hunor Eugen Tomac miniszterelnök-jelöltségéről: várjuk a kormányprogramot és a miniszterek listáját, utána döntünk

Az RMDSZ a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugen Tomac vezette kormányt – nyilatkozta csütörtökön Kelemen Hunor.

Székelyhon 2026. június 04., 21:072026. június 04., 21:07

A szövetségi elnök a Maros megyei Balavásáron beszélt erről az újságíróknak, miután Nicușor Dan államfő bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízza meg kormányalakítással. Kelemen elmondta, hogy

a héten volt egy rövid telefonbeszélgetése Tomac-kal, és abban maradtak, hogy miniszterelnökké jelölése után folytatják a tárgyalásokat.

„Természetesen állunk a rendelkezésére, meghallgatjuk, melyek a szándékai, mi szerepel a kormányprogramjában, kiket jelöl miniszternek” – mondta a RMDSZ elnöke. Hirdetés Hozzátette: a jövő hét folyamán, vélhetően a hét vége felé fogják eldönteni az egyeztetések alapján, hogy megszavazzák-e parlamentben Tomac kormányát. Megkérdezték tőle az újságírók, hogy fenntartja-e azt a korábbi kijelentését, miszerint Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem jó”. Kelemen azt válaszolta, hogy

továbbra is kitart álláspontja mellett.

korábban írtuk Eugen Tomacot bízta meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással. Magyarázata szerint Tomac egy olyan pártnak az elnöke, aki a 2024-es választásokon nem jutott be a parlamentbe. Ugyanakkor szerinte

egy technokrata kormány a jelenlegi helyzetben rövid életű lenne, mert már beiktatásának másnapján valamennyi parlamenti párt ellenzékbe vonulna, és így nehéz törvénytervezeteket elfogadtatni.

Kelemen szerint egy szakértői kormány legfeljebb egy választások előtti időszakban lenne életképes. A technokrata kabinet rendszerint az ellenzéki alakulatokat erősíti, és jelen esetben elsősorban a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) kedvezne – tette hozzá Kelemen Hunor az Agerpres beszámolója szerint. korábban írtuk Tomac: nem politikai, hanem szakértői kormányt terjesztek a parlament elé Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé. Az RMDSZ elnökének ugyanakkor meggyőződése, hogy nem lesz szükség előre hozott választásokra.

Az alkotmány lehetővé teszi az államfő számára, hogy két sikertelen kormányalakítási megbízás után feloszlassa a parlamentet, de nem kötelezi erre