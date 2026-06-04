Kelemen Hunor Eugen Tomac miniszterelnök-jelöltségéről: várjuk a kormányprogramot és a miniszterek listáját, utána döntünk

Fotó: Borbély Fanni
Az RMDSZ a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugen Tomac vezette kormányt – nyilatkozta csütörtökön Kelemen Hunor.
A szövetségi elnök a Maros megyei Balavásáron beszélt erről az újságíróknak, miután Nicușor Dan államfő bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízza meg kormányalakítással. Kelemen elmondta, hogy
„Természetesen állunk a rendelkezésére, meghallgatjuk, melyek a szándékai, mi szerepel a kormányprogramjában, kiket jelöl miniszternek” – mondta a RMDSZ elnöke.
Hozzátette: a jövő hét folyamán, vélhetően a hét vége felé fogják eldönteni az egyeztetések alapján, hogy megszavazzák-e parlamentben Tomac kormányát.
Megkérdezték tőle az újságírók, hogy fenntartja-e azt a korábbi kijelentését, miszerint Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem jó”. Kelemen azt válaszolta, hogy
Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
Magyarázata szerint Tomac egy olyan pártnak az elnöke, aki a 2024-es választásokon nem jutott be a parlamentbe. Ugyanakkor szerinte
Kelemen szerint egy szakértői kormány legfeljebb egy választások előtti időszakban lenne életképes. A technokrata kabinet rendszerint az ellenzéki alakulatokat erősíti, és jelen esetben elsősorban a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) kedvezne – tette hozzá Kelemen Hunor az Agerpres beszámolója szerint.
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.
Az RMDSZ elnökének ugyanakkor meggyőződése, hogy nem lesz szükség előre hozott választásokra.
– magyarázta.
Az RMDSZ jövő héten dönti el, hogy bizalmat szavaz-e az Eugen Tomac vezette kormánynak, miután a kijelölt miniszterelnök ismerteti a terveit – nyilatkozta csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek Csoma Botond.
Mint arról beszámoltunk, Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
A kijelölt miniszterelnök később közölte, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.
Az EP-képviselő elmondta, hogy őszinte párbeszédre és nyitottságra számít valamennyi demokratikus és Nyugat-barát parlamenti párt részéről egy olyan kormány beiktatása érdekében, amelynek egyetlen célja a román állampolgárok jóléte lesz.
„Tisztában vagyok a politikai tétekkel, ezek természetesek és legitimek egy demokratikus államban, de tudom, hogy Romániának most végigvitt országos projektekre és világos célokra van szüksége. Ezért a román parlament elé egy szakértői kormányt fogok terjeszteni, nem politikait” – jelentette ki.
Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról.
A kormányprogramot és a miniszterek listáját együttes ülésen vitatja meg a képviselőház és a szenátus. A parlament a képviselők és szenátorok többségének szavazatával iktatja be a kormányt.
Pénteken lezárul az idei egységes mezőgazdasági támogatások közel három hónapos igénylési időszaka. Megnéztük, hogy állnak a támogatásigénylés véghajrájában a székelyföldi megyék.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a jövő héten „komolyan” elemezni fogja az Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és politikai konstrukciót – jelentette be az alakulat csütörtökön.
Egy hónap alatt csaknem négyszáz bevetése volt a Kovászna megyei tűzoltóságnak. A közúti balesetek mellett tűzesetekhez, valamint bajba jutott állatokhoz riasztották őket.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu csütörtökön kijelentette, hogy alakulata feltételekhez köti az új kormány támogatását.
Kovásznán szennyvíz öntött el több pincét és udvart a májusi esős időjárás során. A háromszéki szolgáltató szerint ez a szennyvízcsatorna-hálózat túlterheltsége miatt következett be, ezért bírságolást, ledugózást helyezett kilátásba.
Az RMDSZ jövő héten dönti el, hogy bizalmat szavaz-e az Eugen Tomac vezette kormánynak, miután a kijelölt miniszterelnök ismerteti a terveit – nyilatkozta csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek Csoma Botond.
Egy férfi meghalt és egy nő megsérült csütörtök kora este a Temesvár körgyűrűjén történt közúti balesetben, amelyben három autó és egy téglákat szállító kamion ütközött össze.
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.
Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
A magyar történelem legfájdalmasabb napjára, a trianoni békediktátum 106. évfordulójára emlékeztek Csíksomlyón csütörtökön a Székely Hadosztály emlékművénél. Ez a nap a magyar megmaradás ünnepe is egyben.
szóljon hozzá!