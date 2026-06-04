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Kelemen Hunor Eugen Tomac miniszterelnök-jelöltségéről: várjuk a kormányprogramot és a miniszterek listáját, utána döntünk

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Az RMDSZ a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugen Tomac vezette kormányt – nyilatkozta csütörtökön Kelemen Hunor.

Székelyhon

2026. június 04., 21:072026. június 04., 21:07

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A szövetségi elnök a Maros megyei Balavásáron beszélt erről az újságíróknak, miután Nicușor Dan államfő bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízza meg kormányalakítással. Kelemen elmondta, hogy

a héten volt egy rövid telefonbeszélgetése Tomac-kal, és abban maradtak, hogy miniszterelnökké jelölése után folytatják a tárgyalásokat.

„Természetesen állunk a rendelkezésére, meghallgatjuk, melyek a szándékai, mi szerepel a kormányprogramjában, kiket jelöl miniszternek” – mondta a RMDSZ elnöke.

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Hozzátette: a jövő hét folyamán, vélhetően a hét vége felé fogják eldönteni az egyeztetések alapján, hogy megszavazzák-e parlamentben Tomac kormányát.

Megkérdezték tőle az újságírók, hogy fenntartja-e azt a korábbi kijelentését, miszerint Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem jó”. Kelemen azt válaszolta, hogy

továbbra is kitart álláspontja mellett.

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Eugen Tomacot bízta meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő
Eugen Tomacot bízta meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő

Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.

Magyarázata szerint Tomac egy olyan pártnak az elnöke, aki a 2024-es választásokon nem jutott be a parlamentbe. Ugyanakkor szerinte

egy technokrata kormány a jelenlegi helyzetben rövid életű lenne, mert már beiktatásának másnapján valamennyi parlamenti párt ellenzékbe vonulna, és így nehéz törvénytervezeteket elfogadtatni.

Kelemen szerint egy szakértői kormány legfeljebb egy választások előtti időszakban lenne életképes. A technokrata kabinet rendszerint az ellenzéki alakulatokat erősíti, és jelen esetben elsősorban a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) kedvezne – tette hozzá Kelemen Hunor az Agerpres beszámolója szerint.

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Tomac: nem politikai, hanem szakértői kormányt terjesztek a parlament elé
Tomac: nem politikai, hanem szakértői kormányt terjesztek a parlament elé

Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.

Az RMDSZ elnökének ugyanakkor meggyőződése, hogy nem lesz szükség előre hozott választásokra.

Az alkotmány lehetővé teszi az államfő számára, hogy két sikertelen kormányalakítási megbízás után feloszlassa a parlamentet, de nem kötelezi erre

– magyarázta.

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Az RMDSZ jövő héten dönt arról, hogy megszavazza-e a Tomac-kormányt
Az RMDSZ jövő héten dönt arról, hogy megszavazza-e a Tomac-kormányt

Az RMDSZ jövő héten dönti el, hogy bizalmat szavaz-e az Eugen Tomac vezette kormánynak, miután a kijelölt miniszterelnök ismerteti a terveit – nyilatkozta csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek Csoma Botond.

Mint arról beszámoltunk, Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.

A kijelölt miniszterelnök később közölte, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.

Az EP-képviselő elmondta, hogy őszinte párbeszédre és nyitottságra számít valamennyi demokratikus és Nyugat-barát parlamenti párt részéről egy olyan kormány beiktatása érdekében, amelynek egyetlen célja a román állampolgárok jóléte lesz.

„Tisztában vagyok a politikai tétekkel, ezek természetesek és legitimek egy demokratikus államban, de tudom, hogy Romániának most végigvitt országos projektekre és világos célokra van szüksége. Ezért a román parlament elé egy szakértői kormányt fogok terjeszteni, nem politikait” – jelentette ki.

Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról.

A kormányprogramot és a miniszterek listáját együttes ülésen vitatja meg a képviselőház és a szenátus. A parlament a képviselők és szenátorok többségének szavazatával iktatja be a kormányt.

Belföld RMDSZ
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