Az RMDSZ jövő héten dönt arról, hogy megszavazza-e a Tomac-kormányt

Fotó: Kozán István
Az RMDSZ jövő héten dönti el, hogy bizalmat szavaz-e az Eugen Tomac vezette kormánynak, miután a kijelölt miniszterelnök ismerteti a terveit – nyilatkozta csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek Csoma Botond.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője elmondta: Nicușor Dan államfő a héten közölte velük, hogy Eugen Tomacot készül megbízni kormányalakítással. Csoma szerint
Az RMDSZ a régi koalíció újraalakítását tartotta volna kívánatosnak, ezt azonban nem sikerült elérni.
„Így jutottunk ahhoz a megoldáshoz, hogy technokrata kormány alakuljon, amelyet Eugen Tomac vezet,
– fogalmazott Csoma.
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A politikus azt is elmondta, hogy az RMDSZ országos vezető testületének pénteki ülésén megvitatják a témát, arról azonban, hogy megszavazzák-e a parlamentben az új kabinetet vagy sem, csak jövő héten döntenek. Addig tárgyalnak Tomac-kal, hogy kiderüljön, milyen tervei vannak a kormánnyal – tette hozzá.
Mint arról beszámoltunk, Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül
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