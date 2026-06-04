Az RMDSZ jövő héten dönt arról, hogy megszavazza-e a Tomac-kormányt

Az RMDSZ jövő héten dönti el, hogy bizalmat szavaz-e az Eugen Tomac vezette kormánynak, miután a kijelölt miniszterelnök ismerteti a terveit – nyilatkozta csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek Csoma Botond.

Tamás Attila 2026. június 04., 19:302026. június 04., 19:30

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője elmondta: Nicușor Dan államfő a héten közölte velük, hogy Eugen Tomacot készül megbízni kormányalakítással. Csoma szerint

a szövetség „nem tartja a legjobb megoldásnak”, hogy politikus vezette technokrata kormánya legyen az országnak.

Az RMDSZ a régi koalíció újraalakítását tartotta volna kívánatosnak, ezt azonban nem sikerült elérni. Hirdetés „Így jutottunk ahhoz a megoldáshoz, hogy technokrata kormány alakuljon, amelyet Eugen Tomac vezet,

egy olyan politikus, akinek a pártja nem jutott be a parlamentbe. Ez meglehetősen bizarr”

– fogalmazott Csoma. {K1} A politikus azt is elmondta, hogy az RMDSZ országos vezető testületének pénteki ülésén megvitatják a témát, arról azonban, hogy megszavazzák-e a parlamentben az új kabinetet vagy sem, csak jövő héten döntenek. Addig tárgyalnak Tomac-kal, hogy kiderüljön, milyen tervei vannak a kormánnyal – tette hozzá. Mint arról beszámoltunk, Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással. Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül

bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról.