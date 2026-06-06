A roncsok közül kellett kiszabadítani a gyergyóalfalvi baleset egyik áldozatát

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Egyetlen autó volt az érintettje annak a balesetnek, mely szombaton délben történt Gyergyóalfalu borzonti kijáratánál, a 13B országúton.
A balesethez egy feszítő-vágó felszereléssel ellátott tűzoltóautó, egy rohammentő és a megyei mentőszolgálat vonult ki. Az autóban ketten utaztak, a sofőr mellett ülő nő beszorult a roncsba, őt a tűzoltók szabadították ki.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Maros megye területén narancssárga kódjelzésű riasztást adtak ki záporokra, zivatarokra vonatkozóan, helyenként jégesőre is számítani lehet.
Az önkéntes tűzoltók körzeti és a megyei versenyén is elsők lettek a szentegyházi önkéntes tűzoltók – adta hírül az alakulat és a városvezetés.
Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.
Meghalt egy 34 éves Szeben megyei férfi szombat reggel, vélhetően medvetámadás áldozata lett Prod falu közelében – közölte a katasztrófavédelmi felügyelőség.
Az ország területének jelentős részére érvényes, záporokra és viharos szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Bocsos anyamedve támadt egy középkorú férfire pénteken este a Felsőboldogfalvához tartozó Ocfalván; a sérültet kórházba kellett szállítani – tudta meg a Székelyhon. Az áldozat a portájától nem messze végzett mezőgazdasági munkát, amikor az eset történt.
Kigyúlt autóhoz riasztották szombat reggel a szászrégeni tűzoltókat. Az eset során egy ember megsérült.
Nicușor Dan államfő pénteken kijelentette, szeretné, hogy a parlament megszavazza az új közalkalmazotti bértörvényt, de nem hiszi, hogy ez a hónap vége előtt megtörténik.
Bár május végére volt beharangozva, végül június 19-én nyitják meg a strandidényt a marosvásárhelyi Víkendtelepen. Az előkészületek javában zajlanak. Az előrejelzések szerint ezen a hétvégén és jövő hét elején sem lesz igazi standidő.
Nem tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat, amikor a szemétgondok megoldására hívta össze a városi tanácsot, így az akkor elfogadott határozatot nem lehet alkalmazni. Marosvásárhelye közben egyre szemetesebb.
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