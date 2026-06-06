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A roncsok közül kellett kiszabadítani a gyergyóalfalvi baleset egyik áldozatát

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

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Egyetlen autó volt az érintettje annak a balesetnek, mely szombaton délben történt Gyergyóalfalu borzonti kijáratánál, a 13B országúton.

Bodor Tünde

2026. június 06., 15:312026. június 06., 15:31

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A balesethez egy feszítő-vágó felszereléssel ellátott tűzoltóautó, egy rohammentő és a megyei mentőszolgálat vonult ki. Az autóban ketten utaztak, a sofőr mellett ülő nő beszorult a roncsba, őt a tűzoltók szabadították ki.

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

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Gyergyószék Baleset
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