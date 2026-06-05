Nyíltan kimondva: olyan béremelési reményeik voltak az embereknek, amelyeknek most nem lehet eleget tenni

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Fotó: Olti Angyalka
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke az Euronews Romániának adott interjúban elmondta, azért maradt „az utolsó száz méterre” az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt (PSD) 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek „nem volt bátorságuk” felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt „nem hangzik jól”.
Így végül Dragoș Pîslaru jelenlegi ügyvivő miniszter állt elő a tervezettel, amelyhez jómaga a bérkeret tekintetében hozzájárulását adta, a fizetési osztályokkal kapcsolatos részletekbe azonban nem ment bele. „Egy olyan tervezet, amely évek óta felhalmozódott negatívumokat próbál rendezni, sosem lesz tökéletes, de tárgyalásokkal, vitákkal tökéletesíthető” – fogalmazott.
Bolojan szerint súlyos hiba olyan elvárásokat generálni, amelyeknek képtelenség eleget tenni, márpedig szerinte a témával kapcsolatos eddigi kommunikáció alapján
Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, a bérindexálásra tagadhatatlanul szükség van, de figyelni kell arra, hogy olyan bérkeretet szabjon meg az új törvény, amellyel Románia nem szegi meg a helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt vállalásait. A közalkalmazotti bérekre fordított összeg jelenleg 166 milliárd lej, és a GDP jövő évi növekedésével kapcsolatos becslések alapján 7–9 milliárd lejjel nőhet, ennél több nem fér bele a deficitcsökkentési pályába – írja az Agerpres hírügynökség Bolojan nyilatkozatára hivatkozva.
Az ügyvivő kormányfő szerint
„De ha a létszámleépítés nem reform, hanem az emberek ellen irányuló intézkedés, ahogyan azt a PSD hazudja, akkor nyilván nem lesznek eredmények, és olyan elvárásokat keltünk, amelyeknek nem tudunk eleget tenni – és pontosan ez történt” – szögezte le Ilie Bolojan.
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