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Nyíltan kimondva: olyan béremelési reményeik voltak az embereknek, amelyeknek most nem lehet eleget tenni

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége.

Székelyhon

2026. június 05., 09:132026. június 05., 09:13

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke az Euronews Romániának adott interjúban elmondta, azért maradt „az utolsó száz méterre” az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt (PSD) 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek „nem volt bátorságuk” felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt „nem hangzik jól”.

Így végül Dragoș Pîslaru jelenlegi ügyvivő miniszter állt elő a tervezettel, amelyhez jómaga a bérkeret tekintetében hozzájárulását adta, a fizetési osztályokkal kapcsolatos részletekbe azonban nem ment bele. „Egy olyan tervezet, amely évek óta felhalmozódott negatívumokat próbál rendezni, sosem lesz tökéletes, de tárgyalásokkal, vitákkal tökéletesíthető” – fogalmazott.

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Bolojan szerint súlyos hiba olyan elvárásokat generálni, amelyeknek képtelenség eleget tenni, márpedig szerinte a témával kapcsolatos eddigi kommunikáció alapján

olyan „béremelési reményeik és elvárásaik” voltak az embereknek, amelyeknek a jelenlegi körülmények között nem lehet eleget tenni.

Az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, a bérindexálásra tagadhatatlanul szükség van, de figyelni kell arra, hogy olyan bérkeretet szabjon meg az új törvény, amellyel Románia nem szegi meg a helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt vállalásait. A közalkalmazotti bérekre fordított összeg jelenleg 166 milliárd lej, és a GDP jövő évi növekedésével kapcsolatos becslések alapján 7–9 milliárd lejjel nőhet, ennél több nem fér bele a deficitcsökkentési pályába – írja az Agerpres hírügynökség Bolojan nyilatkozatára hivatkozva.

Az ügyvivő kormányfő szerint

számos állami intézmény továbbra is túl nagy apparátussal működik, márpedig ha csökkenne a létszám, jelentősebb béremelésekre lenne mód.

„De ha a létszámleépítés nem reform, hanem az emberek ellen irányuló intézkedés, ahogyan azt a PSD hazudja, akkor nyilván nem lesznek eredmények, és olyan elvárásokat keltünk, amelyeknek nem tudunk eleget tenni – és pontosan ez történt” – szögezte le Ilie Bolojan.

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Belföld Politika Gazdaság
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