Nyíltan kimondva: olyan béremelési reményeik voltak az embereknek, amelyeknek most nem lehet eleget tenni

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke az Euronews Romániának adott interjúban elmondta, azért maradt „az utolsó száz méterre” az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt (PSD) 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek „nem volt bátorságuk” felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt „nem hangzik jól”.

Így végül Dragoș Pîslaru jelenlegi ügyvivő miniszter állt elő a tervezettel, amelyhez jómaga a bérkeret tekintetében hozzájárulását adta, a fizetési osztályokkal kapcsolatos részletekbe azonban nem ment bele. „Egy olyan tervezet, amely évek óta felhalmozódott negatívumokat próbál rendezni, sosem lesz tökéletes, de tárgyalásokkal, vitákkal tökéletesíthető” – fogalmazott.

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Bolojan szerint súlyos hiba olyan elvárásokat generálni, amelyeknek képtelenség eleget tenni, márpedig szerinte a témával kapcsolatos eddigi kommunikáció alapján