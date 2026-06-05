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Már Bolojanék se bánnák az előrehozott választást

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Ilie Bolojan szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogja akadályoztatni az előrehozott választások kiírását, ha ilyen helyzet állna elő.

Székelyhon

2026. június 05., 08:312026. június 05., 08:31

2026. június 05., 08:332026. június 05., 08:33

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Az ügyvivő miniszterelnök az Euronews Románia csütörtök esti műsorában rámutatott, eddigi tapasztalatai alapján nem tartja valószínűnek, hogy előrehozott választásokra kerül sor, lehetőségként azonban ezzel is számolni kell, az alkotmány ugyanis lehetővé teszi az államfő számára, hogy két sikertelen kormányalakítási megbízás után feloszlassa a parlamentet.

Idézet
„Ha ebbe a helyzetbe kerülünk, a PNL nem fogja akadályoztatni az előrehozott választások kiírását

(...) Majd meglátjuk, mi lesz” – idézi Bolojant az Agerpres hírügynökség.

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Belföld Politika
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