Már Bolojanék se bánnák az előrehozott választást

Ilie Bolojan szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogja akadályoztatni az előrehozott választások kiírását, ha ilyen helyzet állna elő.

Az ügyvivő miniszterelnök az Euronews Románia csütörtök esti műsorában rámutatott, eddigi tapasztalatai alapján nem tartja valószínűnek, hogy előrehozott választásokra kerül sor, lehetőségként azonban ezzel is számolni kell, az alkotmány ugyanis lehetővé teszi az államfő számára, hogy két sikertelen kormányalakítási megbízás után feloszlassa a parlamentet.