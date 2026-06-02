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A Nobel-vacsorák kulisszatitkairól is beszélt Krasznahorkai László Marosvásárhelyen Gyulán román barátjával harangozott a görög-keleti templomban, Japánban asztalosinas volt, rácsodálkozott Mongóliára, születése óta hajtja a kíváncsiság. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Marosvásárhelyen mesélt. Vastapssal köszönték. Simon Virág 2026. június 02., 21:432026. június 02., 21:43 2026. június 02., 22:422026. június 02., 22:42

Fotó: Haáz Vince

Gyulán román barátjával harangozott a görög-keleti templomban, Japánban asztalosinas volt, rácsodálkozott Mongóliára, születése óta hajtja a kíváncsiság. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Marosvásárhelyen mesélt. Vastapssal köszönték.

Simon Virág 2026. június 02., 21:432026. június 02., 21:43 2026. június 02., 22:422026. június 02., 22:42

A Maros megyei EMKE meghívására érkezett Marosvásárhelyre a tavalyi irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László. A Kultúrpalota nagytermének színpadára a Magvető Kiadó képviselőjével, könyvei szerkesztőjével, Szegő Jánossal ült ki, beszélgetni. A kedd délutáni alkalomra ingyenes volt a belépés, de regisztrálni kellett, a helyek pedig pár perc alatt elfogytak. A terem zsúfoltságig megtelt az érdeklődőkkel.

Fotó: Haáz Vince

Életrajzi elemekkel színezett beszélgetés Krasznahorkai László és a kérdező szerepét elvállaló Szegő János jó barátként beszélgettek, inkább érzésekről, eseményekről, mint konkrét kérdések mentén. Megtudtuk, hogy Hirdetés

Krasznahorkai László szülővárosában, Gyulán jó barátságot ápolt a román családból származó Pistikével, akivel közösen a görög-keleti templomban harangoztak, rendszeresen.

Az író mesélt arról, hogyan jutott el Mongóliába, és csodálkozott rá az ott élőkre, az ottani körülményeikre, és hogyan használta ki a lehetőséget, és utazott el Pekingbe. Csak említést tett arról, hogy személyesen megtapasztalta a boszniai háború borzalmait, de nem tért ki ezekre.

Fotó: Haáz Vince

A hosszú mondatok titka A marosvásárhelyi író-olvasó találkozón megtudhattuk, hogy Krasznahorkai László nagyon szereti a zenét, a klasszikusokat, de a jazzt is. Lelkesen beszélt Kurtág György zeneszerzőről, de Thelonious Sphere Monk dzsesszzongoristáról is.

Ő maga soha nem megy el a zongorája mellett anélkül, hogy leülne és játszana rajta.

Fotó: Haáz Vince

Amikor Szegő János a védjegyeként számon tartott hosszú mondatok titkáról kérdezte, Krasznahorkai azt válaszolta, hogy

az igazán fontos üzenetet nem lehet tőmondatokra törni, és Bachot hozta fel példaként, akinek Passiója sem darabolható fel kis részekre.

„Ha fontos a mondanivaló, akkor kirobban belőled, nem lehet kis mondatokkal elmondani” – fejtegette a Nobel-díjas író.

Fotó: Haáz Vince

Beszélt arról is, hogy a könyveinek a szereplői és a történetei „a fejében levő káoszban” születnek meg, és

a tavaly negyven éve megjelent Sátántangó után minden könyvében ugyanazt a könyvet próbálta jobban megírni.

Úgy értékelte, hogy élete, gyermekkorától mostanáig egy egységet alkot, amit eddig semmi, még a boszniai háborúban látottak, tapasztaltak, sem tudtak megbontani.

Fotó: Haáz Vince

Szakértőkkel konzultál Bár a történetek és szereplők a fejében kelnek életre, Krasznahorkai László szokott, egy-egy regénye kapcsán szakértőkkel konzultálni. Így vett részt egy boncoláson is, és tanult szerves kémiát, hogy megértse, mivé válik az emberi test a halál után. De

kíváncsisága egy japán asztalosműhelybe is elvitte, ahol arra kereste a választ, hogy a császári szentély felépítésekor használt deszkák hogyan válnak olyan tökéletesen simává.

Napokig próbálta ő is tökéletesre csiszolni azokat.

Fotó: Haáz Vince

A Nobel-vacsorák színfoltja A Kultúrpalotában egybegyűltek megtudhatták, hogy mi volt a fénypontja a Nobel-díjas vacsoráknak. Ugyanis mint kiderült nemcsak egy vacsora volt, hanem egymás utáni estéken több, részben a királyi család jelenlétében, de nemcsak. Krasznahorkai László több tudóssal beszélt, de csakis az ő munkájukról. Szívélyesen elbeszélgetett és összebarátkozott Angela Merkellel is, aki fiatalkorában kvantumkémikusnak készült. Az estek fénypontja mégis az volt, az író szerint, amikor

az előzetes elvárásaival ellentétben rá lehetett gyújtani a szivarra, hiszen a svéd uralkodó is ezt tette.

Fotó: Haáz Vince

Ami az irodalmi Nobel-díj elnyerését illeti, Kraszanhorkai így vallott erről: nem tudja pontosan megmondani, hogy mi is történt,

értette, tudta, hogy megkapta a díjat, de nem hitte el: „egy része kicsit messzire szökött”.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb regény, esetleg a Nobel-díjról vagy a vacsorákról, az író nemmel válaszolt. A szűk két órás est végén Krasznahorkai felolvasott egy részletet a Megy a világ című kötetéből, majd dedikálta a könyveit. Az író-olvasó találkozót vastaps zárta és az érdeklődők úgy hagyták el a Kultúrpalota nagytermét, hogy ezt a beszélgetést kár lett volna kihagyni.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Krasznahorkai László és Szegő János, két jó barát Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az író a saját nevét írta bele minden könyvébe Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince