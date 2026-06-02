Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A Nobel-vacsorák kulisszatitkairól is beszélt Krasznahorkai László Marosvásárhelyen

Gyulán román barátjával harangozott a görög-keleti templomban, Japánban asztalosinas volt, rácsodálkozott Mongóliára, születése óta hajtja a kíváncsiság. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Marosvásárhelyen mesélt. Vastapssal köszönték.

Simon Virág

2026. június 02., 21:432026. június 02., 21:43

2026. június 02., 22:422026. június 02., 22:42

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Gyulán román barátjával harangozott a görög-keleti templomban, Japánban asztalosinas volt, rácsodálkozott Mongóliára, születése óta hajtja a kíváncsiság. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Marosvásárhelyen mesélt. Vastapssal köszönték.

Simon Virág

2026. június 02., 21:432026. június 02., 21:43

2026. június 02., 22:422026. június 02., 22:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros megyei EMKE meghívására érkezett Marosvásárhelyre a tavalyi irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László. A Kultúrpalota nagytermének színpadára a Magvető Kiadó képviselőjével, könyvei szerkesztőjével, Szegő Jánossal ült ki, beszélgetni. A kedd délutáni alkalomra ingyenes volt a belépés, de regisztrálni kellett, a helyek pedig pár perc alatt elfogytak. A terem zsúfoltságig megtelt az érdeklődőkkel.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Életrajzi elemekkel színezett beszélgetés

Krasznahorkai László és a kérdező szerepét elvállaló Szegő János jó barátként beszélgettek, inkább érzésekről, eseményekről, mint konkrét kérdések mentén. Megtudtuk, hogy

Hirdetés
Krasznahorkai László szülővárosában, Gyulán jó barátságot ápolt a román családból származó Pistikével, akivel közösen a görög-keleti templomban harangoztak, rendszeresen.

Az író mesélt arról, hogyan jutott el Mongóliába, és csodálkozott rá az ott élőkre, az ottani körülményeikre, és hogyan használta ki a lehetőséget, és utazott el Pekingbe. Csak említést tett arról, hogy személyesen megtapasztalta a boszniai háború borzalmait, de nem tért ki ezekre.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A hosszú mondatok titka

A marosvásárhelyi író-olvasó találkozón megtudhattuk, hogy Krasznahorkai László nagyon szereti a zenét, a klasszikusokat, de a jazzt is. Lelkesen beszélt Kurtág György zeneszerzőről, de Thelonious Sphere Monk dzsesszzongoristáról is.

Ő maga soha nem megy el a zongorája mellett anélkül, hogy leülne és játszana rajta.
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Amikor Szegő János a védjegyeként számon tartott hosszú mondatok titkáról kérdezte, Krasznahorkai azt válaszolta, hogy

az igazán fontos üzenetet nem lehet tőmondatokra törni, és Bachot hozta fel példaként, akinek Passiója sem darabolható fel kis részekre.

„Ha fontos a mondanivaló, akkor kirobban belőled, nem lehet kis mondatokkal elmondani” – fejtegette a Nobel-díjas író.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Beszélt arról is, hogy a könyveinek a szereplői és a történetei „a fejében levő káoszban” születnek meg, és

a tavaly negyven éve megjelent Sátántangó után minden könyvében ugyanazt a könyvet próbálta jobban megírni.

Úgy értékelte, hogy élete, gyermekkorától mostanáig egy egységet alkot, amit eddig semmi, még a boszniai háborúban látottak, tapasztaltak, sem tudtak megbontani.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Szakértőkkel konzultál

Bár a történetek és szereplők a fejében kelnek életre, Krasznahorkai László szokott, egy-egy regénye kapcsán szakértőkkel konzultálni. Így vett részt egy boncoláson is, és tanult szerves kémiát, hogy megértse, mivé válik az emberi test a halál után. De

kíváncsisága egy japán asztalosműhelybe is elvitte, ahol arra kereste a választ, hogy a császári szentély felépítésekor használt deszkák hogyan válnak olyan tökéletesen simává.

Napokig próbálta ő is tökéletesre csiszolni azokat.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A Nobel-vacsorák színfoltja

A Kultúrpalotában egybegyűltek megtudhatták, hogy mi volt a fénypontja a Nobel-díjas vacsoráknak. Ugyanis mint kiderült nemcsak egy vacsora volt, hanem egymás utáni estéken több, részben a királyi család jelenlétében, de nemcsak. Krasznahorkai László több tudóssal beszélt, de csakis az ő munkájukról.

Szívélyesen elbeszélgetett és összebarátkozott Angela Merkellel is, aki fiatalkorában kvantumkémikusnak készült. Az estek fénypontja mégis az volt, az író szerint, amikor

az előzetes elvárásaival ellentétben rá lehetett gyújtani a szivarra, hiszen a svéd uralkodó is ezt tette.
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Ami az irodalmi Nobel-díj elnyerését illeti, Kraszanhorkai így vallott erről: nem tudja pontosan megmondani, hogy mi is történt,

értette, tudta, hogy megkapta a díjat, de nem hitte el: „egy része kicsit messzire szökött”.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb regény, esetleg a Nobel-díjról vagy a vacsorákról, az író nemmel válaszolt.

A szűk két órás est végén Krasznahorkai felolvasott egy részletet a Megy a világ című kötetéből, majd dedikálta a könyveit. Az író-olvasó találkozót vastaps zárta és az érdeklődők úgy hagyták el a Kultúrpalota nagytermét, hogy ezt a beszélgetést kár lett volna kihagyni.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Krasznahorkai László és Szegő János, két jó barát • Fotó: Haáz Vince

Krasznahorkai László és Szegő János, két jó barát

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az író a saját nevét írta bele minden könyvébe • Fotó: Haáz Vince

Az író a saját nevét írta bele minden könyvébe

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhely Irodalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Búcsú az erdélyi magyar orvostársadalom és értelmiségi elit jeles képviselőjétől
Parajd véget vetett Lövéte uralmának, megnyerte az Udvarhely körzeti focibajnokságot
Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
Székelyhon

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Székelyhon

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Székely Sport

Bajnokhoz méltó gesztust tett a döntő után a Galaci United a Sepsi Arénában
Búcsú az erdélyi magyar orvostársadalom és értelmiségi elit jeles képviselőjétől
Krónika

Búcsú az erdélyi magyar orvostársadalom és értelmiségi elit jeles képviselőjétől
Parajd véget vetett Lövéte uralmának, megnyerte az Udvarhely körzeti focibajnokságot
Székely Sport

Parajd véget vetett Lövéte uralmának, megnyerte az Udvarhely körzeti focibajnokságot
Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Nőileg

Felleges, ablakos, macskanyomos – Csog Jolán viseletkészítő „titkai”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 02., kedd

Ötven pár mutatta meg tánctudását az esőben

Négy év szünet után ismét egy flashmobbal jelentkezett a sepsiszentgyörgyi Kék Hold táncklub, amelyről a beavatottak már tudják, hogy tagjait az eső sem tudja elriasztani. Kedd délután park felső sétányán 50 pár táncolt az esőben.

Ötven pár mutatta meg tánctudását az esőben
Ötven pár mutatta meg tánctudását az esőben
2026. június 02., kedd

Ötven pár mutatta meg tánctudását az esőben
Hirdetés
2026. június 02., kedd

Újgenerációs harcjárműveket és légvédelmi rendszereket vásárol Románia

A német Rheinmetall hadiipari vállalat kedden bejelentette, hogy 5,7 milliárd euró értékű szerződéseket írt alá a román hadsereggel, amit a cég „az elmúlt időszak legnagyobb nemzetközi szerződéscsomagjának” nevezett.

Újgenerációs harcjárműveket és légvédelmi rendszereket vásárol Románia
Újgenerációs harcjárműveket és légvédelmi rendszereket vásárol Románia
2026. június 02., kedd

Újgenerációs harcjárműveket és légvédelmi rendszereket vásárol Románia
2026. június 02., kedd

Ahogy lejár a végzősöknek a tanév, máris kezdődik is az érettségi

Elkezdődött a beiratkozás a 2026-os nyári érettségi vizsgaidőszakra, a végzősöknek pedig június 4-én véget ér a tanév. A szóbeli vizsgák jövő héten, az írásbeli megmérettetések pedig június 29-én kezdődnek.

Ahogy lejár a végzősöknek a tanév, máris kezdődik is az érettségi
Ahogy lejár a végzősöknek a tanév, máris kezdődik is az érettségi
2026. június 02., kedd

Ahogy lejár a végzősöknek a tanév, máris kezdődik is az érettségi
2026. június 02., kedd

Kelemen Hunor: még vészmegoldásnak sem jó Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése

Kelemen Hunor szerint Eugen Tomac esetleges miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem” tekinthető.

Kelemen Hunor: még vészmegoldásnak sem jó Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése
Kelemen Hunor: még vészmegoldásnak sem jó Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése
2026. június 02., kedd

Kelemen Hunor: még vészmegoldásnak sem jó Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése
Hirdetés
2026. június 02., kedd

Az AUR nem szavaz meg olyan kormányt aminek nem lehet a részese

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakciói nem fognak bizalmat szavazni egy olyan kormánynak, amelyben a párt nem vesz részt – jelentette ki kedden Ștefăniță Avrămescu képviselő.

Az AUR nem szavaz meg olyan kormányt aminek nem lehet a részese
Az AUR nem szavaz meg olyan kormányt aminek nem lehet a részese
2026. június 02., kedd

Az AUR nem szavaz meg olyan kormányt aminek nem lehet a részese
2026. június 02., kedd

Június második felében nyithatják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat

Vélhetően június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat a Szeben megyei Bilea-tó és az Argeș megyei Piscul Negru között – jelentette be kedden a brassói regionális útigazgatóság szóvivője.

Június második felében nyithatják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat
Június második felében nyithatják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat
2026. június 02., kedd

Június második felében nyithatják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat
2026. június 02., kedd

A volt államfő szerint hibás döntés lenne egy parlamenti háttér nélküli miniszterelnök kinevezése

A miniszterelnök kijelölésének és egy biztos parlamenti támogatást élvező stabil kormány megalakításának késlekedése az ország politikai, gazdasági, társadalmi és biztonsági helyzetének gyors ütemű romlásához vezet – jelentette ki Traian Băsescu.

A volt államfő szerint hibás döntés lenne egy parlamenti háttér nélküli miniszterelnök kinevezése
A volt államfő szerint hibás döntés lenne egy parlamenti háttér nélküli miniszterelnök kinevezése
2026. június 02., kedd

A volt államfő szerint hibás döntés lenne egy parlamenti háttér nélküli miniszterelnök kinevezése
Hirdetés
2026. június 02., kedd

A PNL nem fog olyan kormányt megszavazni, amiben a PSD is részt vesz

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Fenechiu kedden kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugen Tomac miniszterelnökké jelölését.

A PNL nem fog olyan kormányt megszavazni, amiben a PSD is részt vesz
A PNL nem fog olyan kormányt megszavazni, amiben a PSD is részt vesz
2026. június 02., kedd

A PNL nem fog olyan kormányt megszavazni, amiben a PSD is részt vesz
2026. június 02., kedd

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó

77 évesen elhunyt Kurkó Árpád a Hargita Gyöngye (Perla Harghitei) ásványvíz-palackozó korábbi vezérigazgatója.

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
2026. június 02., kedd

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
2026. június 02., kedd

Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak

Személyszállító busz balesetezett kedden a Maros megyei Mezősályin. A jármű hat utasa közül három kiskorút kórházba kellett szállítani.

Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak
Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak
2026. június 02., kedd

Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!