Gyulán román barátjával harangozott a görög-keleti templomban, Japánban asztalosinas volt, rácsodálkozott Mongóliára, születése óta hajtja a kíváncsiság. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Marosvásárhelyen mesélt. Vastapssal köszönték.
2026. június 02., 21:432026. június 02., 21:43
2026. június 02., 22:422026. június 02., 22:42
Fotó: Haáz Vince
Gyulán román barátjával harangozott a görög-keleti templomban, Japánban asztalosinas volt, rácsodálkozott Mongóliára, születése óta hajtja a kíváncsiság. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Marosvásárhelyen mesélt. Vastapssal köszönték.
2026. június 02., 21:432026. június 02., 21:43
2026. június 02., 22:422026. június 02., 22:42
A Maros megyei EMKE meghívására érkezett Marosvásárhelyre a tavalyi irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László. A Kultúrpalota nagytermének színpadára a Magvető Kiadó képviselőjével, könyvei szerkesztőjével, Szegő Jánossal ült ki, beszélgetni. A kedd délutáni alkalomra ingyenes volt a belépés, de regisztrálni kellett, a helyek pedig pár perc alatt elfogytak. A terem zsúfoltságig megtelt az érdeklődőkkel.
Fotó: Haáz Vince
Krasznahorkai László és a kérdező szerepét elvállaló Szegő János jó barátként beszélgettek, inkább érzésekről, eseményekről, mint konkrét kérdések mentén. Megtudtuk, hogy
Az író mesélt arról, hogyan jutott el Mongóliába, és csodálkozott rá az ott élőkre, az ottani körülményeikre, és hogyan használta ki a lehetőséget, és utazott el Pekingbe. Csak említést tett arról, hogy személyesen megtapasztalta a boszniai háború borzalmait, de nem tért ki ezekre.
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi író-olvasó találkozón megtudhattuk, hogy Krasznahorkai László nagyon szereti a zenét, a klasszikusokat, de a jazzt is. Lelkesen beszélt Kurtág György zeneszerzőről, de Thelonious Sphere Monk dzsesszzongoristáról is.
Fotó: Haáz Vince
Amikor Szegő János a védjegyeként számon tartott hosszú mondatok titkáról kérdezte, Krasznahorkai azt válaszolta, hogy
„Ha fontos a mondanivaló, akkor kirobban belőled, nem lehet kis mondatokkal elmondani” – fejtegette a Nobel-díjas író.
Fotó: Haáz Vince
Beszélt arról is, hogy a könyveinek a szereplői és a történetei „a fejében levő káoszban” születnek meg, és
Úgy értékelte, hogy élete, gyermekkorától mostanáig egy egységet alkot, amit eddig semmi, még a boszniai háborúban látottak, tapasztaltak, sem tudtak megbontani.
Fotó: Haáz Vince
Bár a történetek és szereplők a fejében kelnek életre, Krasznahorkai László szokott, egy-egy regénye kapcsán szakértőkkel konzultálni. Így vett részt egy boncoláson is, és tanult szerves kémiát, hogy megértse, mivé válik az emberi test a halál után. De
Napokig próbálta ő is tökéletesre csiszolni azokat.
Fotó: Haáz Vince
A Kultúrpalotában egybegyűltek megtudhatták, hogy mi volt a fénypontja a Nobel-díjas vacsoráknak. Ugyanis mint kiderült nemcsak egy vacsora volt, hanem egymás utáni estéken több, részben a királyi család jelenlétében, de nemcsak. Krasznahorkai László több tudóssal beszélt, de csakis az ő munkájukról.
Szívélyesen elbeszélgetett és összebarátkozott Angela Merkellel is, aki fiatalkorában kvantumkémikusnak készült. Az estek fénypontja mégis az volt, az író szerint, amikor
Fotó: Haáz Vince
Ami az irodalmi Nobel-díj elnyerését illeti, Kraszanhorkai így vallott erről: nem tudja pontosan megmondani, hogy mi is történt,
Arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb regény, esetleg a Nobel-díjról vagy a vacsorákról, az író nemmel válaszolt.
A szűk két órás est végén Krasznahorkai felolvasott egy részletet a Megy a világ című kötetéből, majd dedikálta a könyveit. Az író-olvasó találkozót vastaps zárta és az érdeklődők úgy hagyták el a Kultúrpalota nagytermét, hogy ezt a beszélgetést kár lett volna kihagyni.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Krasznahorkai László és Szegő János, két jó barát
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Az író a saját nevét írta bele minden könyvébe
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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