A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője

Minden évben nagy népszerűségnek örvend a rendezvény

Alig több mint három hét múlva kezdődik az Udvarhely Napok, melynek részleteiről tartott szerdán délelőtt sajtótájékoztatót Szakács-Paál István polgármester, Simon Mária Tímea, a Művelődési Központ vezetője és Tornai Szilárd UIET-elnök.

Székelyhon 2026. június 03., 13:552026. június 03., 13:55

A rendezvényt ezúttal is a június 26-ához legközelebb eső hétvégén tartják meg, idén azonban az elmúlt évekhez képest – ismert okok miatt –

most visszafogottabb költségvetéssel dolgoznak

– olvasható Szakács-Paál István polgármester kijelentése a sajtóközleményben. A június 26–28 között zajló városnapokon a megszokott ünnepi pillanatok ezalkalommal sem maradnak el: átadják a Pro Urbe díjakat, a dzsessz ismét a városháza udvarában kap helyet. A sétatéren a civil szervezetek és a helyi zenekarok mutatkozhatnak be, a vasárnapot pedig ismét a Székelyföldi Filharmónia koncertje zárja, a három nap alatt pedig főként helyi és Hargita megyei zenekarok lépnek fel.

Az idei Udvarhely Napok nyitónapján, június 26-án a Bagossy Brothers Company lép fel a nagyszínpadon

– emelik ki a sajtóközleményben. A főszervező Művelődési Központ vezetője, Simon Mária Tímea is rámutatott a közlemény szerint, hogy a szűkös költségvetés és a megszokott színvonal találkoztatása komoly fejtörést okozott az előkészítés során, a városháza udvarán azonban így is

Luiza Zan és a Jazzpar Trio, illetve Koszika & The HotShots fog koncertezni.

A városközpont nagyszínpadán a pénteki Bagossy Brothers Company koncert után szombaton az Udvarhely Néptáncműhely az utánpótlás csapattal közösen a felújított Apám tánca előadást mutatja be. Vasárnap a Székelyföldi Filharmónia filmzenés koncertjét hallhatja a közönség, amelyen számos meglepetés szólista is fel fog lépni.

A sétatéren elsősorban a helyi, udvarhelyszéki és Hargita megyei zenekarok fognak koncertezni.

Szintén itt lesz a civil-város, amelyre még jelentkezhetnek azok az intézmények, egyesületek, szervezetek, amelyek saját programmal kívánnak jelen lenni a háromnapos eseményen. Hirdetés Tavaly az Udvarhely Napok kedvelt helyszíne volt a városi strand, ahol mintegy 5 ezer fiatal fordult meg. A strandon berendezésre kerülő IfiZóna programfelelőse változatlanul Tornai Szilárd. A sajtóközleményből kiderül, idén itt a programok már csütörtökön, a nulladik napon kezdődnek. A koncertek mellett tematikus előadások is lesznek:

sport, egészség, függőségek, mentál higiéné, Erasmus+ lehetőségek bemutatása, karrier- és pályaorientáció.