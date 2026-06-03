Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője

Minden évben nagy népszerűségnek örvend a rendezvény • Fotó: Csató Andrea

Minden évben nagy népszerűségnek örvend a rendezvény

Fotó: Csató Andrea

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Alig több mint három hét múlva kezdődik az Udvarhely Napok, melynek részleteiről tartott szerdán délelőtt sajtótájékoztatót Szakács-Paál István polgármester, Simon Mária Tímea, a Művelődési Központ vezetője és Tornai Szilárd UIET-elnök.

Székelyhon

2026. június 03., 13:552026. június 03., 13:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A rendezvényt ezúttal is a június 26-ához legközelebb eső hétvégén tartják meg, idén azonban az elmúlt évekhez képest – ismert okok miatt –

most visszafogottabb költségvetéssel dolgoznak

– olvasható Szakács-Paál István polgármester kijelentése a sajtóközleményben. A június 26–28 között zajló városnapokon a megszokott ünnepi pillanatok ezalkalommal sem maradnak el: átadják a Pro Urbe díjakat, a dzsessz ismét a városháza udvarában kap helyet. A sétatéren a civil szervezetek és a helyi zenekarok mutatkozhatnak be, a vasárnapot pedig ismét a Székelyföldi Filharmónia koncertje zárja, a három nap alatt pedig főként helyi és Hargita megyei zenekarok lépnek fel.

Az idei Udvarhely Napok nyitónapján, június 26-án a Bagossy Brothers Company lép fel a nagyszínpadon

– emelik ki a sajtóközleményben. A főszervező Művelődési Központ vezetője, Simon Mária Tímea is rámutatott a közlemény szerint, hogy a szűkös költségvetés és a megszokott színvonal találkoztatása komoly fejtörést okozott az előkészítés során, a városháza udvarán azonban így is

Luiza Zan és a Jazzpar Trio, illetve Koszika & The HotShots fog koncertezni.

A városközpont nagyszínpadán a pénteki Bagossy Brothers Company koncert után szombaton az Udvarhely Néptáncműhely az utánpótlás csapattal közösen a felújított Apám tánca előadást mutatja be. Vasárnap a Székelyföldi Filharmónia filmzenés koncertjét hallhatja a közönség, amelyen számos meglepetés szólista is fel fog lépni.

A sétatéren elsősorban a helyi, udvarhelyszéki és Hargita megyei zenekarok fognak koncertezni.

Szintén itt lesz a civil-város, amelyre még jelentkezhetnek azok az intézmények, egyesületek, szervezetek, amelyek saját programmal kívánnak jelen lenni a háromnapos eseményen.

Hirdetés

Tavaly az Udvarhely Napok kedvelt helyszíne volt a városi strand, ahol mintegy 5 ezer fiatal fordult meg. A strandon berendezésre kerülő IfiZóna programfelelőse változatlanul Tornai Szilárd. A sajtóközleményből kiderül, idén itt a programok már csütörtökön, a nulladik napon kezdődnek. A koncertek mellett tematikus előadások is lesznek:

sport, egészség, függőségek, mentál higiéné, Erasmus+ lehetőségek bemutatása, karrier- és pályaorientáció.

Az IfiZóna fellépőinek hivatalos bejelentése a következő napokban várható. Idén képzőművészeknek is teret biztosítanak ezen a helyszínen, ezzel kapcsolatban felhívást is közzé fog tenni az UIET.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely esemény
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Szerbia megállította a román csapatot, a magyarok elődöntősök a minifutball Európa-bajnokságon
Búcsú az erdélyi magyar orvostársadalom és értelmiségi elit jeles képviselőjétől
Döntetlennel tért vissza Románia kispadjára Gheorghe Hagi
Költözés válás után – Hol a (jogi) határ?
Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
Székelyhon

Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó
Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Székelyhon

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Szerbia megállította a román csapatot, a magyarok elődöntősök a minifutball Európa-bajnokságon
Székely Sport

Szerbia megállította a román csapatot, a magyarok elődöntősök a minifutball Európa-bajnokságon
Búcsú az erdélyi magyar orvostársadalom és értelmiségi elit jeles képviselőjétől
Krónika

Búcsú az erdélyi magyar orvostársadalom és értelmiségi elit jeles képviselőjétől
Döntetlennel tért vissza Románia kispadjára Gheorghe Hagi
Székely Sport

Döntetlennel tért vissza Románia kispadjára Gheorghe Hagi
Költözés válás után – Hol a (jogi) határ?
Nőileg

Költözés válás után – Hol a (jogi) határ?
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 03., szerda

Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére

Idén is megtartják az Úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen, a szentmise csütörtök délelőtt 11 órától kezdődik a Márton Áron téren. Az esemény miatt már szerdától útlezárásokra kell számítani a városközpontban.

Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére
Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére
2026. június 03., szerda

Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére
Hirdetés
2026. június 03., szerda

Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen

Ingyenesen használhatja az Országos Lakásügynökség (ANL) azt a területet, ahol 42 ifjúsági lakást fognak építeni – hozta meg a döntést szerdán a székelyudvarhelyi képviselő-testület. A városnapi árusokra vonatkozó szabályzatot is jóváhagyták.

Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen
Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen
2026. június 03., szerda

Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen
2026. június 03., szerda

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét

Naponta többször is megjelent egy három-négy éves medve a sikaszói nyaralók és házak között, ráadásul többször betört az udvarokra és épületekbe, hűtőt és kerítéseket rongálva meg. Végül kedden délután lőtték ki, amikor egy épület pincéjében volt.

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
2026. június 03., szerda

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
2026. június 03., szerda

Útlezárások és forgalomkorlátozások várhatók Székelyudvarhely több pontján

Több helyszínen is útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani Székelyudvarhelyen, a folyamatban lévő beruházások és útfelújítási munkálatok miatt szerdán – értesíti a városvezetés.

Útlezárások és forgalomkorlátozások várhatók Székelyudvarhely több pontján
Útlezárások és forgalomkorlátozások várhatók Székelyudvarhely több pontján
2026. június 03., szerda

Útlezárások és forgalomkorlátozások várhatók Székelyudvarhely több pontján
Hirdetés
2026. június 02., kedd

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron

Az utóbbi évek sokadik tömeges textilipari leépítésére kerül sor egy hónapon belül Hargita megyében. Egy csődeljárás alatt álló székelykeresztúri vállalat teljes személyzetét elbocsátják.

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
2026. június 02., kedd

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
2026. június 01., hétfő

Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen

Négy év körüli nőstény medvét lőttek ki hétfő este a székelyudvarhelyi Tulipán utcánál, miután az állat az elmúlt hetekben rendszeresen megjelent lakott területen, és közvetlen veszélyt jelentett az emberekre.

Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen
Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen
2026. június 01., hétfő

Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen
2026. június 01., hétfő

A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából

Nagy erőkkel vonultak a hatóságok hétfőn délelőtt a székelyudvarhelyi Győzelem utcába, ahonnan tűzesetet jelentettek. A lakás bérlője a tűzhelyen felejtette az ételt, majd távozott az apartmanból – a tűzoltók az ablakon át jutottak be.

A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
2026. június 01., hétfő

A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
Hirdetés
2026. május 30., szombat

Gumicsizmás üzenet Parajdról – videóval

Furcsa üzenettel találkozhatunk tegnap óta a parajdi sóbánya bejáratánál: vödörbe helyezett gumicsizmák árválkodnak, vezetői funkciót betöltőknek szóló utalással.

Gumicsizmás üzenet Parajdról – videóval
Gumicsizmás üzenet Parajdról – videóval
2026. május 30., szombat

Gumicsizmás üzenet Parajdról – videóval
2026. május 30., szombat

Ösztön? A városban is a Fások utcát kereste a medve – videóval

Szombaton reggel a Fások utcában, a székelyudvarhelyi terelőút környékén, pénteken este a Rózsa utcában, korábban pedig a Csereháton és a Szejkefürdőn jártak különböző medvék. Komoly károkat is okozott az egyik nagyvad egy méhészetnél.

Ösztön? A városban is a Fások utcát kereste a medve – videóval
Ösztön? A városban is a Fások utcát kereste a medve – videóval
2026. május 30., szombat

Ösztön? A városban is a Fások utcát kereste a medve – videóval
2026. május 28., csütörtök

A művészeti líceum esetében kiküszöbölnék a tervezési hibákat Székelyudvarhelyen

Kisebb vita alakult ki a székelyudvarhelyi tanácsülésen, amikor az egyik tanácsos jelezte: remélhetőleg a Palló Imre iskola felújítása nem jut ugyanarra a sorsra, mint az Orbán Balázs iskola vagy a művelődési ház, ahol tervezési hibák okoznak gondokat.

A művészeti líceum esetében kiküszöbölnék a tervezési hibákat Székelyudvarhelyen
A művészeti líceum esetében kiküszöbölnék a tervezési hibákat Székelyudvarhelyen
2026. május 28., csütörtök

A művészeti líceum esetében kiküszöbölnék a tervezési hibákat Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!