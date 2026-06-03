A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője

Minden évben nagy népszerűségnek örvend a rendezvény
Fotó: Csató Andrea
Alig több mint három hét múlva kezdődik az Udvarhely Napok, melynek részleteiről tartott szerdán délelőtt sajtótájékoztatót Szakács-Paál István polgármester, Simon Mária Tímea, a Művelődési Központ vezetője és Tornai Szilárd UIET-elnök.
A rendezvényt ezúttal is a június 26-ához legközelebb eső hétvégén tartják meg, idén azonban az elmúlt évekhez képest – ismert okok miatt –
– olvasható Szakács-Paál István polgármester kijelentése a sajtóközleményben. A június 26–28 között zajló városnapokon a megszokott ünnepi pillanatok ezalkalommal sem maradnak el: átadják a Pro Urbe díjakat, a dzsessz ismét a városháza udvarában kap helyet. A sétatéren a civil szervezetek és a helyi zenekarok mutatkozhatnak be, a vasárnapot pedig ismét a Székelyföldi Filharmónia koncertje zárja, a három nap alatt pedig főként helyi és Hargita megyei zenekarok lépnek fel.
– emelik ki a sajtóközleményben. A főszervező Művelődési Központ vezetője, Simon Mária Tímea is rámutatott a közlemény szerint, hogy a szűkös költségvetés és a megszokott színvonal találkoztatása komoly fejtörést okozott az előkészítés során, a városháza udvarán azonban így is
A városközpont nagyszínpadán a pénteki Bagossy Brothers Company koncert után szombaton az Udvarhely Néptáncműhely az utánpótlás csapattal közösen a felújított Apám tánca előadást mutatja be. Vasárnap a Székelyföldi Filharmónia filmzenés koncertjét hallhatja a közönség, amelyen számos meglepetés szólista is fel fog lépni.
Szintén itt lesz a civil-város, amelyre még jelentkezhetnek azok az intézmények, egyesületek, szervezetek, amelyek saját programmal kívánnak jelen lenni a háromnapos eseményen.
Tavaly az Udvarhely Napok kedvelt helyszíne volt a városi strand, ahol mintegy 5 ezer fiatal fordult meg. A strandon berendezésre kerülő IfiZóna programfelelőse változatlanul Tornai Szilárd. A sajtóközleményből kiderül, idén itt a programok már csütörtökön, a nulladik napon kezdődnek. A koncertek mellett tematikus előadások is lesznek:
Az IfiZóna fellépőinek hivatalos bejelentése a következő napokban várható. Idén képzőművészeknek is teret biztosítanak ezen a helyszínen, ezzel kapcsolatban felhívást is közzé fog tenni az UIET.
Idén is megtartják az Úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen, a szentmise csütörtök délelőtt 11 órától kezdődik a Márton Áron téren. Az esemény miatt már szerdától útlezárásokra kell számítani a városközpontban.
Ingyenesen használhatja az Országos Lakásügynökség (ANL) azt a területet, ahol 42 ifjúsági lakást fognak építeni – hozta meg a döntést szerdán a székelyudvarhelyi képviselő-testület. A városnapi árusokra vonatkozó szabályzatot is jóváhagyták.
Naponta többször is megjelent egy három-négy éves medve a sikaszói nyaralók és házak között, ráadásul többször betört az udvarokra és épületekbe, hűtőt és kerítéseket rongálva meg. Végül kedden délután lőtték ki, amikor egy épület pincéjében volt.
Több helyszínen is útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani Székelyudvarhelyen, a folyamatban lévő beruházások és útfelújítási munkálatok miatt szerdán – értesíti a városvezetés.
Az utóbbi évek sokadik tömeges textilipari leépítésére kerül sor egy hónapon belül Hargita megyében. Egy csődeljárás alatt álló székelykeresztúri vállalat teljes személyzetét elbocsátják.
Négy év körüli nőstény medvét lőttek ki hétfő este a székelyudvarhelyi Tulipán utcánál, miután az állat az elmúlt hetekben rendszeresen megjelent lakott területen, és közvetlen veszélyt jelentett az emberekre.
Nagy erőkkel vonultak a hatóságok hétfőn délelőtt a székelyudvarhelyi Győzelem utcába, ahonnan tűzesetet jelentettek. A lakás bérlője a tűzhelyen felejtette az ételt, majd távozott az apartmanból – a tűzoltók az ablakon át jutottak be.
Furcsa üzenettel találkozhatunk tegnap óta a parajdi sóbánya bejáratánál: vödörbe helyezett gumicsizmák árválkodnak, vezetői funkciót betöltőknek szóló utalással.
Szombaton reggel a Fások utcában, a székelyudvarhelyi terelőút környékén, pénteken este a Rózsa utcában, korábban pedig a Csereháton és a Szejkefürdőn jártak különböző medvék. Komoly károkat is okozott az egyik nagyvad egy méhészetnél.
Kisebb vita alakult ki a székelyudvarhelyi tanácsülésen, amikor az egyik tanácsos jelezte: remélhetőleg a Palló Imre iskola felújítása nem jut ugyanarra a sorsra, mint az Orbán Balázs iskola vagy a művelődési ház, ahol tervezési hibák okoznak gondokat.
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