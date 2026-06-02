Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó

Kurkó Árpádot 2015-ben tüntette ki a megyei önkormányzat korábbi elnöke, Borboly Csaba. Fotó: Hargita Megye Tanácsa
77 évesen elhunyt Kurkó Árpád a Hargita Gyöngye (Perla Harghitei) ásványvíz-palackozó korábbi vezérigazgatója.
2026. június 02., 17:322026. június 02., 17:32
Kurkó Árpád vállalkozó 2015-ben Hargita Megyéért díjat kapott Hargita Megye Tanácsától. Ezt a díjat szerteágazó, nagylelkű és önzetlen mecénási tevékenységért kapta. Emellett jelentős szerepet vállalt egyházi beruházások finanszírozásában, köztük
Kurkó Árpád számos jelentős ügy mellé állt támogatóként. Többek között hozzájárult a csíkszentkirályi kultúrház felújításához, a Székely Könyvtár könyvsorozat megvalósításához, a Munkácsy-kiállítás megszervezéséhez, valamint több erdélyi képzőművész munkájának támogatásához.
Kurkó Árpád a Hargita megyéért díj átvételekor elmondta, hogy soha nem kívánkozott más vidékre vagy más országba, gyerekeit is itthon maradásra, a szülőföld szeretetére nevelte. A néhai vállalkozó a díjjal járó 1500 eurót a Szent Ferenc Alapítványnak ajánlotta fel.
A gyászhirdetés szerint Kurkó Árpádot június 5-én, pénteken 13 órakor kísérik utolsó földi útjára a csíktaplocai temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Lelki üdvéért az imádkozó június 3-án, szerdán 19 órától lesz a csíktaplocai templomban.
