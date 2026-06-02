Elhunyt Kurkó Árpád vállalkozó

Kurkó Árpádot 2015-ben tüntette ki a megyei önkormányzat korábbi elnöke, Borboly Csaba. Fotó: Hargita Megye Tanácsa

77 évesen elhunyt Kurkó Árpád a Hargita Gyöngye (Perla Harghitei) ásványvíz-palackozó korábbi vezérigazgatója.

2026. június 02., 17:322026. június 02., 17:32

2026. június 02., 17:412026. június 02., 17:41

Kurkó Árpád vállalkozó 2015-ben Hargita Megyéért díjat kapott Hargita Megye Tanácsától. Ezt a díjat szerteágazó, nagylelkű és önzetlen mecénási tevékenységért kapta. Emellett jelentős szerepet vállalt egyházi beruházások finanszírozásában, köztük

a Szent Ágoston- és a Millenniumi templom építésében, de rendszeresen segítette a tehetséges diákokat, sportegyesületeket és különböző közösségi kezdeményezéseket is.

Kurkó Árpád számos jelentős ügy mellé állt támogatóként. Többek között hozzájárult a csíkszentkirályi kultúrház felújításához, a Székely Könyvtár könyvsorozat megvalósításához, a Munkácsy-kiállítás megszervezéséhez, valamint több erdélyi képzőművész munkájának támogatásához.

Kurkó Árpád a Hargita megyéért díj átvételekor elmondta, hogy soha nem kívánkozott más vidékre vagy más országba, gyerekeit is itthon maradásra, a szülőföld szeretetére nevelte. A néhai vállalkozó a díjjal járó 1500 eurót a Szent Ferenc Alapítványnak ajánlotta fel.

A gyászhirdetés szerint Kurkó Árpádot június 5-én, pénteken 13 órakor kísérik utolsó földi útjára a csíktaplocai temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Lelki üdvéért az imádkozó június 3-án, szerdán 19 órától lesz a csíktaplocai templomban.

Ötven táncos mutatta meg tánctudását az esőben

Négy év szünet után ismét egy flashmobbal jelentkezett a sepsiszentgyörgyi Kék Hold táncklub, amelyről a beavatottak már tudják, hogy tagjait az eső sem tudja elriasztani. Kedd délután park felső sétányán 50 pár táncolt az esőben.

Újgenerációs harcjárműveket és légvédelmi rendszereket vásárol Románia

A német Rheinmetall hadiipari vállalat kedden bejelentette, hogy 5,7 milliárd euró értékű szerződéseket írt alá a román hadsereggel, amit a cég „az elmúlt időszak legnagyobb nemzetközi szerződéscsomagjának” nevezett.

Ahogy lejár a végzősöknek a tanév, máris kezdődik is az érettségi

Elkezdődött a beiratkozás a 2026-os nyári érettségi vizsgaidőszakra, a végzősöknek pedig június 4-én véget ér a tanév. A szóbeli vizsgák jövő héten, az írásbeli megmérettetések pedig június 29-én kezdődnek.

Kelemen Hunor: még vészmegoldásnak sem jó Eugen Tomac miniszterelnökké jelölése

Kelemen Hunor szerint Eugen Tomac esetleges miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem” tekinthető.

Az AUR nem szavaz meg olyan kormányt aminek nem lehet a részese

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) frakciói nem fognak bizalmat szavazni egy olyan kormánynak, amelyben a párt nem vesz részt – jelentette ki kedden Ștefăniță Avrămescu képviselő.

Június második felében nyithatják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat

Vélhetően június második felében nyitják meg a forgalom előtt a Transzfogarasi utat a Szeben megyei Bilea-tó és az Argeș megyei Piscul Negru között – jelentette be kedden a brassói regionális útigazgatóság szóvivője.

A volt államfő szerint hibás döntés lenne egy parlamenti háttér nélküli miniszterelnök kinevezése

A miniszterelnök kijelölésének és egy biztos parlamenti támogatást élvező stabil kormány megalakításának késlekedése az ország politikai, gazdasági, társadalmi és biztonsági helyzetének gyors ütemű romlásához vezet – jelentette ki Traian Băsescu.

A PNL nem fog olyan kormányt megszavazni, amiben a PSD is részt vesz

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Fenechiu kedden kijelentette, hogy véleménye szerint pártja nem fogja támogatni Eugen Tomac miniszterelnökké jelölését.

Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak

Személyszállító busz balesetezett kedden a Maros megyei Mezősályin. A jármű hat utasa közül három kiskorút kórházba kellett szállítani.

Gyengült a lej az euróhoz képest

Gyengült kedden a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2556 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 0,67 banis (0,12 százalékos) emelkedést jelent a legutóbbi banki napon közölt 5,2489 lejhez képest.

