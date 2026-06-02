Busz balesetezett, három kiskorút kórházba szállítottak

Személyszállító mikrobusz balesetezett kedden a Maros megyei Mezősályin. A jármű hat utasa közül három kiskorút kórházba kellett szállítani.

Barabás Hajnal 2026. június 02., 16:352026. június 02., 16:35

Egy sávon le kellett zárni a közlekedést Mezősályon kedden délután, ugyanis a településen egy személyszállító mikrobusz balesetezett. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint

a járműben hatan utaztak, közülük három kiskorút a nagysármási sürgősségre szállították.