Közel 183 ezer lejnyi bírságot szabtak ki a hosszú hétvégén Hargita megyében

Több mint 260 bírságot szabtak ki, 15 jogosítványt vontak be és 77 esethez vonultak ki a rendőrök Hargita megyében a hosszú hétvége alatt, miközben fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak.

A hosszú hétvégén 77 esethez riasztották a Hargita megyei rendőröket, ezek közül 74-et a 112-es segélyhívón jelentettek be. Emellett 33 ellenőrző akciót szerveztek a szabályszegések megelőzésére és felderítésére.

Az ellenőrzések során több mint 260 bírságot szabtak ki, ezek közül 82 figyelmeztetés volt.