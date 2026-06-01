Galaci drónbecsapódás: Románia kérésére összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Fotó: Oana Țoiu Facebook-oldala
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Románia kérésére rendkívüli ülést tart az Oroszország által elkövetett román légtérsértés ügyében; Oana Țoiu román külügyminiszter a nemzetközi jogsértésekről és az Oroszország tettei által generált kockázatokról fog beszélni a megbeszélésen.
2026. június 01., 20:342026. június 01., 20:34
„Az ENSZ Biztonsági Tanácsa most először ülésezik Románia kifejezett kérésére az országot közvetlenül érintő témában. Helyi idő szerint 15.00 órától (román idő szerint 22.00 órától) ismertetem a nemzetközi jog kirívó megsértéseit és Oroszország ismételt cselekedetei által generált kockázatokat. Románia eljárásának célja felhívni a nemzetközi közösség figyelmét a román légtér megsértésének súlyos következményeire, valamint a diplomáciai nyomás fokozásának szükségességére a nemzetközi jog tiszteletben tartása és a regionális biztonság védelme érdekében” – ídézi Oana Țoiu hétfői Facebook-bejegyzését az Agerpres.
A külügyminiszter leszögezte, hogy ENSZ-partnereivel együtt
Oana Țoiu hozzátette, hogy New Yorkban találkozni fog António Guterres ENSZ-főtitkárral, Annalena Baerbockkal, az ENSZ Közgyűlésének elnökével, valamint Mike Waltzcal, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetével is.
Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.
