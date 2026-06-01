Galaci drónbecsapódás: Románia kérésére összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Fotó: Oana Țoiu Facebook-oldala

Fotó: Oana Țoiu Facebook-oldala

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Románia kérésére rendkívüli ülést tart az Oroszország által elkövetett román légtérsértés ügyében; Oana Țoiu román külügyminiszter a nemzetközi jogsértésekről és az Oroszország tettei által generált kockázatokról fog beszélni a megbeszélésen.

Székelyhon

2026. június 01., 20:34

2026. június 01., 20:392026. június 01., 20:39

„Az ENSZ Biztonsági Tanácsa most először ülésezik Románia kifejezett kérésére az országot közvetlenül érintő témában. Helyi idő szerint 15.00 órától (román idő szerint 22.00 órától) ismertetem a nemzetközi jog kirívó megsértéseit és Oroszország ismételt cselekedetei által generált kockázatokat. Románia eljárásának célja felhívni a nemzetközi közösség figyelmét a román légtér megsértésének súlyos következményeire, valamint a diplomáciai nyomás fokozásának szükségességére a nemzetközi jog tiszteletben tartása és a regionális biztonság védelme érdekében” – ídézi Oana Țoiu hétfői Facebook-bejegyzését az Agerpres.

A külügyminiszter leszögezte, hogy ENSZ-partnereivel együtt

Románia továbbra is sürgeti az „azonnali tűzszünetet és az igazságos és tartós békét Ukrajnában”.

Oana Țoiu hozzátette, hogy New Yorkban találkozni fog António Guterres ENSZ-főtitkárral, Annalena Baerbockkal, az ENSZ Közgyűlésének elnökével, valamint Mike Waltzcal, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetével is.

2026. június 01., hétfő

Gyermeknap alkalmából üzent Nicușor Dan

Nicușor Dan szerint a gyermeknap többet jelent egy örömteli pillanatnál, a társadalom elkötelezettségét jelenti egy olyan környezet megteremtése iránt, amelyben minden gyermek védelmet, odafigyelést, tiszteletet és bátorítást kap álmai követésére.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Két kisgyermek is megsérült a négy autót érintő tömegkarambolban

Egy felnőtt és két gyermek került kórházba hétfőn, miután négy személygépkocsi ütközött össze az 1-es országúton Felek (Avrig) Fenyőfalva (Bradu) felőli kijáratánál, Szeben megyében.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Áramszünet lesz több Hargita megyei településen

Előre tervezett karbantartási és hálózatfejlesztési munkálatok miatt több településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő napokban – közölte az Electrica áramszolgáltató vállalat.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Szorongás, iskolai nyomás, párbeszéd hiánya – felmérték a serdülők fő problémáit

A World Vision Románia által megkérdezett tinédzserek közel negyede azt mondja, hogy a felnőttek ritkán vagy szinte soha nem hallgatják meg őket – derül ki szervezet gyermeknap alkalmából végzett felméréséből.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Sulyok Tamás „politikai zsákmányszerzésnek” tartja az eltávolítására tett kísérletet

Az államfő szerint az eltávolítása hatással lehet a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Árvízveszély: elsőfokú készültség több székelyföldi folyón

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el hétfőn az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Országos kampány indul a vízbefulladásos balesetek megelőzésére

A vízbefulladásos balesetek megelőzését, valamint a felelős magatartás erősítését célzó országos kampányt indít június 1. és augusztus 31. között az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adtak ki figyelmeztetést hétfőn a meteorológusok; a riasztás 21 megyében – köztük a székelyföldiekben – érvényes a nap folyamán.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására

Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt – mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség

Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

2026. június 01., hétfő

