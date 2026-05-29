Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Húszezer lejre bírságolták azt a bolgár turistát, akit szerdán megharapott egy medve a Transzfogarasi úton.

Székelyhon

2026. május 29., 18:422026. május 29., 18:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Argeș megyei csendőrfelügyelőség pénteki tájékoztatása szerint a szabálysértési bírságot azért rótták ki a férfira, mert szabadon élő medvéket etetett.

Az Agerpres által idézett közlemény szerint a támadás után a turista a Vidraru-gátnál szolgálatot teljesítő csendőrhöz fordult, és jelezte, hogy megharapta egy medve. A bírságot a vadászati törvény alapján szabták ki.

Hirdetés

Szerdán a sérült turistát a rohammentő-szolgálat (SMURD) egyik egysége látta el. A mentősök megállapították, hogy

a körülbelül 45 éves férfi bal alkarján harapott sebek vannak.

Az eszméleténél lévő turistát kórházba szállították.

Az Argeș megyei csendőrség adatai szerint az elmúlt egy hétben több mint húsz bejelentés érkezett medvék jelenlétéről lakott területeken.

Belföld medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Székelyhon

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Székelyhon

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Székely Sport

A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Krónika

Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Székely Sport

Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 29., péntek

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István

Demeter András István lemondott kulturális miniszter pénteken közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közzétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait.

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István
A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István
2026. május 29., péntek

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi tanácsosok megnyirbálták a városvezetés által benyújtott hitelösszeget, az eredeti százötvenmillió lejes kölcsön helyett csak nyolcvannyolcmillió lejes keretet fogadtak el. A tervezett beruházásokat is módosították.

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen
Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen
2026. május 29., péntek

Nem szavazták meg a százötven millió lejes hitel felvételét Marosvásárhelyen
2026. május 29., péntek

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét

A hosszú hétvégén az ország nagy részén légköri instabilitásra, átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre lehet számítani – nyilatkozta pénteken az Agerpresnek az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) ügyeletes meteorológusa, Oana Catrina.

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét
Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét
2026. május 29., péntek

Átmeneti esők zavarhatják a hosszú hétvégét
2026. május 29., péntek

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését – közölte a Sándor-palota pénteken az MTI-vel.

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt
Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt
2026. május 29., péntek

Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult Magyar Péter lemondatási felszólításai miatt
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata átfogó közigazgatási és városüzemeltetési átszervezést visz véghez. Amellett, hogy a kötelező létszámcsökkentést végrehajtják, a hatékonyabb működést, lakosságot jobban kiszolgáló hivatalt ígérnek.

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
2026. május 29., péntek

Nemcsak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
2026. május 29., péntek

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
2026. május 29., péntek

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
2026. május 29., péntek

Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés

Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.

Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
2026. május 29., péntek

Nemcsak a Fodor Sándor parkot, hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés

Az ország nagy részét érintő viharos szélre adott ki pénteken elsőfokú (sárga) riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
2026. május 29., péntek

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
2026. május 29., péntek

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér

Ismét meghosszabbította a Brassó Megyei Törvényszék Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, valamint Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese hatósági felügyeletét.

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér
Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér
2026. május 29., péntek

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér
2026. május 29., péntek

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon

Felcsendült a bányászhimnusz és megszólalt a bányászharang egy évvel a sóbánya beomlását követően Parajdon. A katasztrófa előtti utolsó percekről mesélt nekünk az esemény szervezője, hangsúlyozva, hogy egy új bánya megnyitásában bíznak.

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon
Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon
2026. május 29., péntek

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!