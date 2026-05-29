Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval

Húszezer lejre bírságolták azt a bolgár turistát, akit szerdán megharapott egy medve a Transzfogarasi úton.

Az Argeș megyei csendőrfelügyelőség pénteki tájékoztatása szerint a szabálysértési bírságot azért rótták ki a férfira, mert szabadon élő medvéket etetett.

Az Agerpres által idézett közlemény szerint a támadás után a turista a Vidraru-gátnál szolgálatot teljesítő csendőrhöz fordult, és jelezte, hogy megharapta egy medve. A bírságot a vadászati törvény alapján szabták ki.

Szerdán a sérült turistát a rohammentő-szolgálat (SMURD) egyik egysége látta el. A mentősök megállapították, hogy