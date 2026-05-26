A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást vallási helyek vagy vallási tárgyak meggyalázásának gyanúja miatt a csíksomlyói Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók ügyében.

A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban jelent meg egy fotó vasárnap délután miszerint egy csoport egyenesen a búcsús szentmise helyszínéül szolgáló Hármashalom-oltárig ment ki autóval, ráadásul a színpadra is felhajtottak a járművekkel, amivel gyakorlatilag a hely szakralitását vették semmibe.

A rendőrség által azonosított három Hargita megyei személy – 38, 39 és 47 évesek – az oltár színpadán parkoltak le autóikkal május 24-én.

A Hargita megyei rendőrség arról tájékoztatott, hogy azonosították őket, és bűncselekmény gyanúja miatt, azaz vallási helyek vagy vallási tárgyak meggyalázása miatt

Felháborító jelenetet örökített meg egy névtelen felhasználó a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsút követően.

a csíkszeredai rendőrség hivatalból eljárást indított az ügyben.

A nyomozást a rendőrök az ügyész irányítása alatt folytatják, hogy feltárják az ügy körülményeit, és megtegyék a szükséges jogi intézkedéseket.

A Hargita megyei rendőrség emlékeztet, hogy az ilyen magatartás sérti az állampolgári viselkedési normákat és a vallási, közösségi szempontból fontos helyek iránt elvárható tiszteletet.

A közösségi térben ugyanakkor olyan videófelvétel is megjelent, ahol