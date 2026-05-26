Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook
A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást vallási helyek vagy vallási tárgyak meggyalázásának gyanúja miatt a csíksomlyói Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók ügyében.
2026. május 26., 09:102026. május 26., 09:10
A Civil Csíkszereda Facebook-csoportban jelent meg egy fotó vasárnap délután miszerint egy csoport egyenesen a búcsús szentmise helyszínéül szolgáló Hármashalom-oltárig ment ki autóval, ráadásul a színpadra is felhajtottak a járművekkel, amivel gyakorlatilag a hely szakralitását vették semmibe.
Felháborító jelenetet örökített meg egy névtelen felhasználó a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsút követően.
A Hargita megyei rendőrség arról tájékoztatott, hogy azonosították őket, és bűncselekmény gyanúja miatt, azaz vallási helyek vagy vallási tárgyak meggyalázása miatt
A nyomozást a rendőrök az ügyész irányítása alatt folytatják, hogy feltárják az ügy körülményeit, és megtegyék a szükséges jogi intézkedéseket.
A Hargita megyei rendőrség emlékeztet, hogy az ilyen magatartás sérti az állampolgári viselkedési normákat és a vallási, közösségi szempontból fontos helyek iránt elvárható tiszteletet.
A közösségi térben ugyanakkor olyan videófelvétel is megjelent, ahol
Ezzel kapcsolatban Răducanu Mariana Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóviviője elmondta, a csíkszeredai rendőrség hivatalból eljárást indított két személy ellen, vallási rendeltetésű helyek vagy vallási tárgyak meggyalázásának gyanúja miatt.
A rendőrök folytatják a vizsgálatot az érintett személyek azonosítása, valamint a szükséges törvényes intézkedések megtétele érdekében.
Fotó: TikTok
