Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig

Fotó: Veres Nándor

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Székelyhon

2026. május 22., 11:412026. május 22., 11:41

A meteorológusok szerint szombat estig az ország központi, déli és keleti területein a fokozott légköri instabilitás miatt villámlással kísért záporokra és jégesőre lehet számítani. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25, helyenként a 40 litert négyzetméterenként.

Keleten és délkeleten, valamint helyenként nyugaton és az ország központi régiójában időszakosan felerősödhet a szél, 45–55 km/órás, a hegyekben 60–90 km/órás széllökések várhatók – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra

Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.

Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai
Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.

Hetvenen a hetven kilométeres úton
Hetvenen a hetven kilométeres úton

Előzetesen mintegy százan jelentkeztek a 14. alkalommal meghirdetett felső-háromszéki gyalogos zarándoklatra, végül mintegy hetvenen indultak útnak a kantai templomban kapott lelki batyuval. Akkor éppen nem esett az eső, de aztán többször is megeredt.

A rovat további cikkei

2026. május 22., péntek

Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet

Hantavírusgyanús esetet jelentettek Krassó-Szörény megyéből – közölte pénteken az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van – írja az MTI Magyar Péter miniszterelnök péntek délelőtti Facebook-bejelentésére hivatkozva.

2026. május 22., péntek

Két sarkalatos pont a 2027 januárjától érkező új közalkalmazotti bértörvényben

Az elnöki hivatal pénteken bejelentette, hogy a PSD, a PNL, az USR és az RMDSZ aláírt egy megállapodást, amelyben vállalják, hogy a parlamenti ülésszak végéig elfogadják az új közalkalmazotti bértörvényt.

2026. május 22., péntek

A másik román lány holttestét is megtalálták a Németországban összedőlt épület romjai alatt

A görlitzi többlakásos épület összeomlása után eltűntnek nyilvánított mindkét román turista holttestét megtalálták a romok alatt.

2026. május 22., péntek

Aláírta az Európai Bizottság Románia SAFE-hitelről szóló megállapodását

A hitelszerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró SAFE-forrást használhat fel. Lengyelország után ez a második legnagyobb tagállami keret.

2026. május 22., péntek

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor-palota péntek reggel.

2026. május 22., péntek

A szépvízi tározó megcsappant vízszintje ellenére sincs veszélyben az ivóvízellátás

Bár az elmúlt években látványosan visszahúzódott a víz a szépvízi tározóban, a Csíki-medence ivóvízellátása továbbra sincs veszélyben. Sőt a kapacitása azt is megbírja, hogy a jövőben további alcsíki településeket csatoljanak rá a rendszerre.

2026. május 21., csütörtök

Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt

Csütörtök délután egy 72 éves férfit megtámadott és megharapott egy medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös (Bichigiu) település külterületén, ahol két héttel ezelőtt egy nőt ölt meg a nagyvad.

2026. május 21., csütörtök

Az államfő megtámadta az alkotmánybíróságon a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt

Nicușor Dan államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében.

2026. május 21., csütörtök

Nicușor Dan szerint korlátozná a civil szervezetek támogatását az adományozók nevének közzététele

Ismertette állaspontját a civil szervezetek finanszírozását szigorító törvénytervezetről Nicușor Dan államfő, csütörtökön.

2026. május 21., csütörtök

