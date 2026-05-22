Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A meteorológusok szerint szombat estig az ország központi, déli és keleti területein a fokozott légköri instabilitás miatt villámlással kísért záporokra és jégesőre lehet számítani. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25, helyenként a 40 litert négyzetméterenként.

Keleten és délkeleten, valamint helyenként nyugaton és az ország központi régiójában időszakosan felerősödhet a szél, 45–55 km/órás, a hegyekben 60–90 km/órás széllökések várhatók – írja az Agerpres hírügynökség a meteorológiai szolgálat előrejelzésére hivatkozva.

