Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Úton vannak a csíksomlyói nyeregbe a háromszéki lovas zarándokok
Fotó: Tuchiluș Alex
Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.
2026. május 21., 14:20
Az időjárás egyáltalán nem kedvező, de a csíksomlyói Szűzanyához igyekvő lovasokat ez nem állítja meg. A sepsiszéki és orbaiszéki csapatok már szerdán este megérkeztek Kézdiszentlélekre, hogy csütörtökön a kézdiszékiekkel együtt a Perkőről folytassák az utat.
A háromszékiek szent hegyén május 21-én délelőtt gyűltek össze a lovasok, megközelítőleg negyvenen.
Érkezésüket a perkői kápolna előtt várták Háromszék településeinek polgármesterei, Pál Ferenc római katolikus plébános, illetve jó néhány érdeklődő.
Sepsi-, Orbai- és Kézdiszék közösségeinek fohászait, reményeit viszik magukkal a Szűzanyához
Fotó: Tuchiluș Alex
Házigazdaként Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta,
„Ezek a szalagok nemcsak jelmondatokat hordoznak, hanem egy-egy közösség reményét, kérését, háláját és imáját is. Velük együtt indul útnak minden jó szándék, minden fohász a csíksomlyói Szűzanyához.
Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere köszöntötte a zarándokokat
Fotó: Tuchiluș Alex
– fogalmazott a polgármester. A zarándokoknak az útra szerencsét, a fáradtságra erőt, a léleknek békét, és minden résztvevőnek áldott pünkösdi ünnepet kívánt. Ezt követően
Utolsóként Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke tűzte fel a szalagot, és a zarándokokat Márton Áron gondolataival indította útnak.
Tamás Sándor: összekötjük Háromszéket Csíksomlyóval hitben és összetartozásban egyaránt
Fotó: Tuchiluș Alex
„Itt, Háromszék Szentföldjének magaslatán, a Perkő hegyen még erősebben érezzük azt a kisugárzást, amely megtartott minket az elmúlt 1000-1500 évben itt, a Kárpátok ölelésében.
– hangsúlyozta beszédében. A lovasokat Pál Ferenc plébános áldása kíséri.
Noha a néptánc idén az eső miatt elmaradt, a férfikórus előadása színesítette az ünnepi eseményt, végül pedig az egybegyűltek közösen elénekelték a magyar és a székely himnuszt. Az indulás előtt a házigazdák a hosszú út előtt álló zarándokokat meleg étellel vendégelték meg.
Körülbelül negyven háromszéki lovas kelt úra
Fotó: Tuchiluș Alex
A napokban indultak el a csíksomlyói nyeregbe az erdővidéki, valamint az Olt-menti települések lovasai is. Ugyanakkor május 21-én keltek útra a felső-háromszéki gyalogos zarándokok is: egy közel százfős csoport a kantai Szentháromság-templomtól indult, a másik csoport mintegy negyven fővel pedig Esztelnekről, a Mária út mentén.
Az Olt-menti lovasok másik útvonalon közelítik meg Csíksomlyót
Fotó: Tuchiluș Alex
