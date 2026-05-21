Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Úton vannak a csíksomlyói nyeregbe a háromszéki lovas zarándokok • Fotó: Tuchiluș Alex

Úton vannak a csíksomlyói nyeregbe a háromszéki lovas zarándokok

Fotó: Tuchiluș Alex

Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.

Farkas Orsolya

2026. május 21., 14:202026. május 21., 14:20

2026. május 21., 14:582026. május 21., 14:58

Az időjárás egyáltalán nem kedvező, de a csíksomlyói Szűzanyához igyekvő lovasokat ez nem állítja meg. A sepsiszéki és orbaiszéki csapatok már szerdán este megérkeztek Kézdiszentlélekre, hogy csütörtökön a kézdiszékiekkel együtt a Perkőről folytassák az utat.

Minden szalagban ott a remény, hit és fohász

A háromszékiek szent hegyén május 21-én délelőtt gyűltek össze a lovasok, megközelítőleg negyvenen.

Érkezésüket a perkői kápolna előtt várták Háromszék településeinek polgármesterei, Pál Ferenc római katolikus plébános, illetve jó néhány érdeklődő.

Sepsi-, Orbai- és Kézdiszék közösségeinek fohászait, reményeit viszik magukkal a Szűzanyához • Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsi-, Orbai- és Kézdiszék közösségeinek fohászait, reményeit viszik magukkal a Szűzanyához

Fotó: Tuchiluș Alex

Házigazdaként Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta,

a háromszéki lovas zarándoklat immár hagyomány, mégis minden alkalommal megható pillanat az, amikor a településvezetők felhelyezik az imaszalagot a keresztre.

„Ezek a szalagok nemcsak jelmondatokat hordoznak, hanem egy-egy közösség reményét, kérését, háláját és imáját is. Velük együtt indul útnak minden jó szándék, minden fohász a csíksomlyói Szűzanyához.

Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere köszöntötte a zarándokokat • Fotó: Tuchiluș Alex

Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere köszöntötte a zarándokokat

Fotó: Tuchiluș Alex

Amikor lovasaink útra kelnek, vigyék magukkal közösségeink szeretetét, hitét és imádságát”

– fogalmazott a polgármester. A zarándokoknak az útra szerencsét, a fáradtságra erőt, a léleknek békét, és minden résztvevőnek áldott pünkösdi ünnepet kívánt. Ezt követően

a fakeresztekre imaszalagokat helyezett el többek között Kommandó, Nagyborosnyó, Zágon, Almás, Kézdiszentlélek, Barátos, Lemhény, Esztelnek, Kézdiszentkereszt, Kézdivásárhely elöljárója.

Utolsóként Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke tűzte fel a szalagot, és a zarándokokat Márton Áron gondolataival indította útnak.

Tamás Sándor: összekötjük Háromszéket Csíksomlyóval hitben és összetartozásban egyaránt • Fotó: Tuchiluș Alex

Tamás Sándor: összekötjük Háromszéket Csíksomlyóval hitben és összetartozásban egyaránt

Fotó: Tuchiluș Alex

„Itt, Háromszék Szentföldjének magaslatán, a Perkő hegyen még erősebben érezzük azt a kisugárzást, amely megtartott minket az elmúlt 1000-1500 évben itt, a Kárpátok ölelésében.

Kérjük tehát a Szűzanya oltalmát, családjainkra, közösségünkre, őrizze meg hitünket, szülőföldünket és minden magyar embert Krisztus keresztje alatt”

– hangsúlyozta beszédében. A lovasokat Pál Ferenc plébános áldása kíséri.

Úton vannak a lovas és gyalogos zarándokok is

Noha a néptánc idén az eső miatt elmaradt, a férfikórus előadása színesítette az ünnepi eseményt, végül pedig az egybegyűltek közösen elénekelték a magyar és a székely himnuszt. Az indulás előtt a házigazdák a hosszú út előtt álló zarándokokat meleg étellel vendégelték meg.

Körülbelül negyven háromszéki lovas kelt úra • Fotó: Tuchiluș Alex

Körülbelül negyven háromszéki lovas kelt úra

Fotó: Tuchiluș Alex

Az idén kilencedik alkalommal megszervezett Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat, amelyhez a háromszékiek is csatlakoztak, Erdély püspöke születésének 130. évfordulója előtt tiszteleg.

A napokban indultak el a csíksomlyói nyeregbe az erdővidéki, valamint az Olt-menti települések lovasai is. Ugyanakkor május 21-én keltek útra a felső-háromszéki gyalogos zarándokok is: egy közel százfős csoport a kantai Szentháromság-templomtól indult, a másik csoport mintegy negyven fővel pedig Esztelnekről, a Mária út mentén.

Az Olt-menti lovasok másik útvonalon közelítik meg Csíksomlyót • Fotó: Tuchiluș Alex

Az Olt-menti lovasok másik útvonalon közelítik meg Csíksomlyót

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Csíksomlyó Pünkösdi búcsú
2026. május 21., csütörtök

Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

2026. május 21., csütörtök

A mélybe zuhant egy lift a bukaresti CFR-palotában, öt embert kórházba szállítottak

A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.

A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

2026. május 21., csütörtök

Átlátható vitát kérnek a szakszervezetek az új egységes bértörvényről

A szakszervezeti szövetségek kérik a kormánytól és a munkaügyi minisztériumtól, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek „valós és átlátható” vitát az új egységes bértörvény tervezetéről.

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

2026. május 21., csütörtök

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

