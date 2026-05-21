Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.

Az időjárás egyáltalán nem kedvező, de a csíksomlyói Szűzanyához igyekvő lovasokat ez nem állítja meg. A sepsiszéki és orbaiszéki csapatok már szerdán este megérkeztek Kézdiszentlélekre, hogy csütörtökön a kézdiszékiekkel együtt a Perkőről folytassák az utat.

Minden szalagban ott a remény, hit és fohász

A háromszékiek szent hegyén május 21-én délelőtt gyűltek össze a lovasok, megközelítőleg negyvenen.

Hirdetés

Érkezésüket a perkői kápolna előtt várták Háromszék településeinek polgármesterei, Pál Ferenc római katolikus plébános, illetve jó néhány érdeklődő.