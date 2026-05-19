Harmincezer tanár „tűnt el” az elmúlt hat évben – a hivatástudat önmagában nem elég

Az oktatással közvetlenül foglalkozók száma – tanárok és a kisegítő pedagógiai személyzet – drasztikusan megcsappant az elmúlt hat évben

Az oktatással közvetlenül foglalkozók száma – tanárok és a kisegítő pedagógiai személyzet – drasztikusan megcsappant az elmúlt hat évben

Fotó: Haáz Vince

Hat év alatt 30 ezer pedagógussal lett kevesebb Romániában – miközben a tanárok egyre idősebbek, és a kisegítő személyzet közel 60 százaléka is „kiesett” a rendszerből. Kérdés, hogyan lehet a fiatalokat motiválni, a pedagógusokat pályán tartani?

Hajnal Csilla

2026. május 19., 07:382026. május 19., 07:38

A szenátus oktatási bizottságában ismertetett adatok szerint a pedagógusok száma 13 százalékkal csökkent 2020 és 2026 között, azaz 30 450 pedagógussal lett kevesebb Romániában. Az életkori elemzés szerint míg 2020-ban a romániai tanárok átlagéletkora 43 év volt, addig 2026-ra ez az átlag 49 évre nőtt a nőknél és 51 évre a férfiaknál.

Tizenegy megye veszített több mint ezer tanárt a hat év alatt – köztük Maros megye is, ahol 1224 pedagógussal van kevesebb 2026-ban.

Két megyében – Dolj és Argeși – több mint kétezer tanárral van ma kevesebb a rendszerben. A kisegítő oktatói személyzet – például könyvtáros, laboráns, titkárnő, könyvelő, informatikus stb. – 52 742-ről 21 446-ra esett vissza, azaz 59,3 százalékkal kevesebb, ez a legdrámaibb visszaesés. Ezzel szemben a nem didaktikai alkalmazottak száma – takarító, karbantartó, sofőr – 4,7 százalékkal nőtt az elmúlt hat évben.

Összességében tehát miközben az iskolarendszer adminisztratív és műszaki személyzete valamelyest bővült, az oktatással közvetlenül foglalkozók száma – tanárok és a kisegítő pedagógiai munkatársaké – drasztikusan megcsappant.

Három tényező együtt

Kántor Boglárka RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint – aki maga is pedagógus –

a tanári pálya vonzerejéhez három tényező együttes jelenléte szükséges: hivatástudat, anyagi biztonság és megfelelő munkakörülmények.

Meggyőződése, hogy a pedagógusi elhivatottság már gyermekkorban megjelenik – az inspiráló tanárpéldaképek meghatározó szerepet játszanak. Ugyanakkor a hivatástudat ma már önmagában kevés: egy pályakezdő fiatal számára az anyagi biztonság is elengedhetetlen szempont.

Amikor közel húsz évvel ezelőtt pedagógusként kezdtem, egy vegyesbolt eladója többet keresett, mint én”

– idézte fel. Úgy látja, a bérezés sokat javult azóta, de még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a szakos tanárokat a rendszerben tartsák.

A hivatástudat mellé anyagi biztonság és motiváló munkakörülmények is kellenek

A hivatástudat mellé anyagi biztonság és motiváló munkakörülmények is kellenek

Fotó: Haáz Vince

Legalább ennyire fontosak a munkakörülmények: egy jól felszerelt tanterem, a Smart Lab (okos labor) vagy az okostábla nemcsak eszköz, hanem inspirációforrás is, amely új módszereket tesz lehetővé – és ez közvetlenül hat a pedagógus motivációjára. Az RMDSZ emellett saját magyar nyelvű tankönyvek fejlesztésén is dolgozik, hogy a tananyag korszerű és érthető legyen.

Egy jogszabály mire képes?

Jelenleg több mint 91 ezer speciális nevelési igényű gyermek szerepel a nyilvántartásban, ami jelzi, hogy az oktatási rendszer egyre összetettebb kihívásokkal szembesül.

Hiány van iskolapszichológusokból, fejlesztő pedagógusokból és más segítő szakemberekből,

ez pedig kiégéshez és pályaelhagyáshoz is vezethet a meglévő pedagógusok esetében. A politikus szerint a pályán tartás kulcsa nemcsak az anyagi megbecsülés, hanem a valós, mindennapokban is érzékelhető szakmai támogatás biztosítása lenne.

Úgy véli, alapvető kérdés, hogy a rendszer van-e a pedagógusért, vagy a pedagógus a rendszerért?

Meg kell találni azt az arany középutat, ahol a szabályozás támogatja, és nem terheli túl a pedagógusokat.

Hozzátette, az elmúlt időszakban több olyan intézkedést kezdeményeztek az RMDSZ-szel, amelyek ezt a célt szolgálják. Ilyen például az a szabályozás, amelynek értelmében 2027-től az óvodai és előkészítő osztályos munkafüzeteket az állam biztosítja. Vagy az a jogszabály, amely kimondja, hogy a gyermeknevelési szabadság után a fokozati és véglegesítő vizsgákat ott folytathatják, ahol abbahagyták.

A pedagógusszakszervezetek többször vonultak utcára a megfelelő bérek és körülmények követelése miatt

A pedagógusszakszervezetek többször vonultak utcára a megfelelő bérek és körülmények követelése miatt

Fotó: Haáz Vince

De foglalkozni kell azzal is, hogy a nagyobb diáklétszámmal működő tanintézményekben az igazgatók csökkentett óraszámban tanítsanak, hiszen

a megnövekedett menedzsmentfeladatok mellett jelenleg nem tudják hatékonyan ellátni mindkét szerepet.

Emellett a helyettesítések és a többletórák bérezése sem tükrözi megfelelően az elvégzett munka valós terheit, ezen a területen is indokolt a beavatkozás – tette hozzá a parlamenti képviselő.

A tavalyi, úgynevezett Bolojan-törvényről kifejtette, mindenképp hatással van az oktatási rendszer működésére, de úgy véli, egyetlen jogszabály önmagában nem képes megváltoztatni egy pálya társadalmi megítélését vagy valódi vonzerejét. „A pedagógus-szakszervezetek követelései sok esetben teljesen megalapozottak, különösen a bérezés, a munkaterhek és a kiszámítható munkafeltételek tekintetében. Ezek rendezése elengedhetetlen, de nem elegendő feltétele a valódi változásnak.

Valódi előrelépést csak egy komplex, rendszerszintű megközelítés hozhat:

versenyképes és igazságos bérezés, kiszámítható és méltányos jogi környezet, csökkentett adminisztratív terhek, korszerű infrastruktúra, minőségi és anyanyelven is elérhető tananyag, valamint folyamatos szakmai támogatás és fejlődési lehetőség” – részletezte Kántor Boglárka, aki szerint legalább ennyire fontos a pedagógusok társadalmi megbecsülésének kérdése is.

2026. május 18., hétfő

Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival

A csíksomlyói búcsú előtt néhány nappal idén is hagyományos eseménynek adott otthont Harasztkerék: hétfő este a Maros megyei magyar közösségek képviselői átadták az imaszalagokat a lovas zarándoklatnak, hogy elvigyék az imákat Csíksomlyóra.

2026. május 18., hétfő

Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen

Ludwig van Beethoven hegedű és zongoraszonátáit játszák kedden délután Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának Szent István Termében.

2026. május 18., hétfő

Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak

Elfogadta hétfőn a szenátus a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) azt a törvénytervezetét, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évente nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az Országos Adóhatóságnak.

2026. május 18., hétfő

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer

Elfogadták a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

2026. május 18., hétfő

Megnégyszereződött a medvék miatti lakossági bejelentések száma Hargita megyében

Május 1. és 18. között 60 lakossági bejelentés érkezett a Hargita megyei csendőr-felügyelőséghez lakott területek közelében megjelent medvékről, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

2026. május 18., hétfő

Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben

Kiengedték hétfőn a kórházból azt az ötéves Szeben megyei gyermeket, aki csaknem két napot töltött egyedül az erdőben, mielőtt megtalálták a keresésére indult hatóságok.

2026. május 18., hétfő

Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó

Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.

2026. május 18., hétfő

Nem ússzuk meg szárazon: szinte minden nap eshet május második felében

A sokéves átlagnak megfelelő, ugyanakkor változékony időjárás várható május második felében, csapadékra szinten naponta számíthatunk – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 18–31. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

2026. május 18., hétfő

Több mint 700 ezer online dokumentumot bocsátott ki ingyenesen idén az országos kataszteri hivatal

Az idei év első négy hónapjában 737 682 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI).

2026. május 18., hétfő

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire

Elindult a regisztráció a 34. Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzéseire, amelyek több helyszínen kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget pedagógusok számára június 29. és július 24. között.

