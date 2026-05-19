Harmincezer tanár „tűnt el” az elmúlt hat évben – a hivatástudat önmagában nem elég

Az oktatással közvetlenül foglalkozók száma – tanárok és a kisegítő pedagógiai személyzet – drasztikusan megcsappant az elmúlt hat évben

Hat év alatt 30 ezer pedagógussal lett kevesebb Romániában – miközben a tanárok egyre idősebbek, és a kisegítő személyzet közel 60 százaléka is „kiesett” a rendszerből. Kérdés, hogyan lehet a fiatalokat motiválni, a pedagógusokat pályán tartani?

Hajnal Csilla 2026. május 19., 07:382026. május 19., 07:38

A szenátus oktatási bizottságában ismertetett adatok szerint a pedagógusok száma 13 százalékkal csökkent 2020 és 2026 között, azaz 30 450 pedagógussal lett kevesebb Romániában. Az életkori elemzés szerint míg 2020-ban a romániai tanárok átlagéletkora 43 év volt, addig 2026-ra ez az átlag 49 évre nőtt a nőknél és 51 évre a férfiaknál.

Tizenegy megye veszített több mint ezer tanárt a hat év alatt – köztük Maros megye is, ahol 1224 pedagógussal van kevesebb 2026-ban.

Két megyében – Dolj és Argeși – több mint kétezer tanárral van ma kevesebb a rendszerben. A kisegítő oktatói személyzet – például könyvtáros, laboráns, titkárnő, könyvelő, informatikus stb. – 52 742-ről 21 446-ra esett vissza, azaz 59,3 százalékkal kevesebb, ez a legdrámaibb visszaesés. Ezzel szemben a nem didaktikai alkalmazottak száma – takarító, karbantartó, sofőr – 4,7 százalékkal nőtt az elmúlt hat évben. Hirdetés Összességében tehát miközben az iskolarendszer adminisztratív és műszaki személyzete valamelyest bővült, az oktatással közvetlenül foglalkozók száma – tanárok és a kisegítő pedagógiai munkatársaké – drasztikusan megcsappant. Három tényező együtt Kántor Boglárka RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint – aki maga is pedagógus –

a tanári pálya vonzerejéhez három tényező együttes jelenléte szükséges: hivatástudat, anyagi biztonság és megfelelő munkakörülmények.

Meggyőződése, hogy a pedagógusi elhivatottság már gyermekkorban megjelenik – az inspiráló tanárpéldaképek meghatározó szerepet játszanak. Ugyanakkor a hivatástudat ma már önmagában kevés: egy pályakezdő fiatal számára az anyagi biztonság is elengedhetetlen szempont.

Amikor közel húsz évvel ezelőtt pedagógusként kezdtem, egy vegyesbolt eladója többet keresett, mint én”

– idézte fel. Úgy látja, a bérezés sokat javult azóta, de még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a szakos tanárokat a rendszerben tartsák.

A hivatástudat mellé anyagi biztonság és motiváló munkakörülmények is kellenek Fotó: Haáz Vince

Legalább ennyire fontosak a munkakörülmények: egy jól felszerelt tanterem, a Smart Lab (okos labor) vagy az okostábla nemcsak eszköz, hanem inspirációforrás is, amely új módszereket tesz lehetővé – és ez közvetlenül hat a pedagógus motivációjára. Az RMDSZ emellett saját magyar nyelvű tankönyvek fejlesztésén is dolgozik, hogy a tananyag korszerű és érthető legyen. Egy jogszabály mire képes? Jelenleg több mint 91 ezer speciális nevelési igényű gyermek szerepel a nyilvántartásban, ami jelzi, hogy az oktatási rendszer egyre összetettebb kihívásokkal szembesül.

Hiány van iskolapszichológusokból, fejlesztő pedagógusokból és más segítő szakemberekből,

ez pedig kiégéshez és pályaelhagyáshoz is vezethet a meglévő pedagógusok esetében. A politikus szerint a pályán tartás kulcsa nemcsak az anyagi megbecsülés, hanem a valós, mindennapokban is érzékelhető szakmai támogatás biztosítása lenne. Úgy véli, alapvető kérdés, hogy a rendszer van-e a pedagógusért, vagy a pedagógus a rendszerért?

Meg kell találni azt az arany középutat, ahol a szabályozás támogatja, és nem terheli túl a pedagógusokat.

Hozzátette, az elmúlt időszakban több olyan intézkedést kezdeményeztek az RMDSZ-szel, amelyek ezt a célt szolgálják. Ilyen például az a szabályozás, amelynek értelmében 2027-től az óvodai és előkészítő osztályos munkafüzeteket az állam biztosítja. Vagy az a jogszabály, amely kimondja, hogy a gyermeknevelési szabadság után a fokozati és véglegesítő vizsgákat ott folytathatják, ahol abbahagyták.

A pedagógusszakszervezetek többször vonultak utcára a megfelelő bérek és körülmények követelése miatt Fotó: Haáz Vince

De foglalkozni kell azzal is, hogy a nagyobb diáklétszámmal működő tanintézményekben az igazgatók csökkentett óraszámban tanítsanak, hiszen

a megnövekedett menedzsmentfeladatok mellett jelenleg nem tudják hatékonyan ellátni mindkét szerepet.

Emellett a helyettesítések és a többletórák bérezése sem tükrözi megfelelően az elvégzett munka valós terheit, ezen a területen is indokolt a beavatkozás – tette hozzá a parlamenti képviselő. A tavalyi, úgynevezett Bolojan-törvényről kifejtette, mindenképp hatással van az oktatási rendszer működésére, de úgy véli, egyetlen jogszabály önmagában nem képes megváltoztatni egy pálya társadalmi megítélését vagy valódi vonzerejét. „A pedagógus-szakszervezetek követelései sok esetben teljesen megalapozottak, különösen a bérezés, a munkaterhek és a kiszámítható munkafeltételek tekintetében. Ezek rendezése elengedhetetlen, de nem elegendő feltétele a valódi változásnak.

Valódi előrelépést csak egy komplex, rendszerszintű megközelítés hozhat: