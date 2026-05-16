Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét

Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.

Egy 17 éves csíkszeredai fiatal egy buggy típusú járművel közlekedett Csíkszereda külterületén, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, és felborult. A balesetről péntek este hét óra előtt értesítették a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívó számon.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a négykerekű járműben a sofőr mellett további két fiatal tartózkodott: egy 17 éves csíkszentkirályi és egy 16 éves csíkszeredai fiú.

A helyszínre a Hargita Megyei Mentőszolgálat egyik egysége szállt ki elsősegélyt nyújtani, de