Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét

Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.
2026. május 16., 12:25
2026. május 16., 12:31
Egy 17 éves csíkszeredai fiatal egy buggy típusú járművel közlekedett Csíkszereda külterületén, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, és felborult. A balesetről péntek este hét óra előtt értesítették a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívó számon.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a négykerekű járműben a sofőr mellett további két fiatal tartózkodott: egy 17 éves csíkszentkirályi és egy 16 éves csíkszeredai fiú.
A helyszínre a Hargita Megyei Mentőszolgálat egyik egysége szállt ki elsősegélyt nyújtani, de
A másik két sérültet a csíkszeredai kórházba szállították szakorvosi ellátásra.
A rendőrségi ellenőrzés nyomán kiderült, hogy
A rendőrök folytatják a nyomozást a baleset körülményeinek pontos feltárása érdekében.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szóvivője érdeklődésünkre elmondta: a baleset nyomán két fiatal fiú került pénteken a Sürgősségi Betegellátó Egységbe. A szükséges vizsgálatok elvégzése után még aznap este beutalták őket a kórház gyermeksebészeti részlegére, ahol jelenleg is ellátják őket. Enyhe sérüléseik vannak, zúzódások és horzsolások, állapotuk stabil.
