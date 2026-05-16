Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.

Barabás Hajnal

2026. május 16., 12:25

2026. május 16., 12:312026. május 16., 12:31

Egy 17 éves csíkszeredai fiatal egy buggy típusú járművel közlekedett Csíkszereda külterületén, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, és felborult. A balesetről péntek este hét óra előtt értesítették a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívó számon.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a négykerekű járműben a sofőr mellett további két fiatal tartózkodott: egy 17 éves csíkszentkirályi és egy 16 éves csíkszeredai fiú.

A helyszínre a Hargita Megyei Mentőszolgálat egyik egysége szállt ki elsősegélyt nyújtani, de

a csíkszentkirályi fiatal esetében csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A másik két sérültet a csíkszeredai kórházba szállították szakorvosi ellátásra.

A rendőrségi ellenőrzés nyomán kiderült, hogy

a járművet vezető fiatal nem rendelkezett vezetői engedéllyel semmilyen típusú járműre, ugyanakkor 0,31 mg/l alkoholszintet mutatott ki leheletéből a szonda.

A rendőrök folytatják a nyomozást a baleset körülményeinek pontos feltárása érdekében.

Kisebb sérülésekkel kezelik a másik két fiatalt

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szóvivője érdeklődésünkre elmondta: a baleset nyomán két fiatal fiú került pénteken a Sürgősségi Betegellátó Egységbe. A szükséges vizsgálatok elvégzése után még aznap este beutalták őket a kórház gyermeksebészeti részlegére, ahol jelenleg is ellátják őket. Enyhe sérüléseik vannak, zúzódások és horzsolások, állapotuk stabil.

A rovat további cikkei

2026. május 15., péntek

Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál

Munkagépek jelentek meg a csíkszeredai Suta-tónál, amelynek gátjánál már dolgoznak. A helyreállítással nemrég megbízott kivitelező átvette a terepet, és mint ígérte, megfelelő felszereltséggel és alkalmazotti létszámmal végzi a feladatot.

2026. május 14., csütörtök

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban

Egyelőre nem lehet a 24Pay alkalmazással buszjegyet, parkolójegyet vagy parkolóbérletet vásárolni a Csíki Trans rendszerében.

2026. május 14., csütörtök

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában

Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.

2026. május 13., szerda

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

2026. május 13., szerda

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában

Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.

2026. május 12., kedd

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián

Huszonharmadik alkalommal szervezik meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán május 13-án.

2026. május 12., kedd

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában

Úttestre dőlt fa nehezíti a közlekedést a csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre utcában kedden délután. A tűzoltók dolgoznak az útakadály eltakarításán.

2026. május 12., kedd

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

2026. május 12., kedd

Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában

Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a csíkszeredai kerékpárutak tervezett bővítésére és felújítására. Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) érintő megszorítások miatt nem lehet tudni, várható-e finanszírozás más forrásból, vagy nem.

2026. május 11., hétfő

Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban

Korszerű eljárással bővült a kardiológiai ellátás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

