Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.
A találkozó utáni közös sajtótájékoztatójukon a temesvári polgármester elmondta, hogy bemutatta az ügyvivő kormányfőnek a város nagyobb beruházásait, de szó esett a politikai helyzetről is. Megerősítették, hogy a PNL és az USR összehangolják álláspontjukat, és a hétfői cotroceni-i egyeztetéseken
„De az USR és a PNL felelős pártok, és a cotroceni-i konzultációk eredményétől függően nem fognak kitérni a felelősségvállalás elől” – idézi Fritzt az Agerpres.
Ilie Bolojan megerősítette, hogy a PNL és az USR a hétfői cotroceni-i egyeztetéseken ugyanazt az álláspontot fogja képviselni. Elmondta, hogy bármilyen összetételű kormány körvonalazódika következő időszakban, a liberálisok támogatni fogják az uniós források lehívását, Románia pénzügyi stabilitását és a gazdaságélénkítő programokat.
Ilie Bolojan szombaton Temes megyében tett látogatást, és beszédet mondott a Temesvári Nyugati Egyetem 2026-os évfolyamának diplomaosztóján is.
Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.
A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.
Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.
Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.
A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.
Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.
