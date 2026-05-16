Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

A találkozó utáni közös sajtótájékoztatójukon a temesvári polgármester elmondta, hogy bemutatta az ügyvivő kormányfőnek a város nagyobb beruházásait, de szó esett a politikai helyzetről is. Megerősítették, hogy a PNL és az USR összehangolják álláspontjukat, és a hétfői cotroceni-i egyeztetéseken

mindkét párt azt az álláspontot képviseli majd, hogy nem támogat olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt (PSD) is részt vesz.

„De az USR és a PNL felelős pártok, és a cotroceni-i konzultációk eredményétől függően nem fognak kitérni a felelősségvállalás elől” – idézi Fritzt az Agerpres.

Ilie Bolojan megerősítette, hogy a PNL és az USR a hétfői cotroceni-i egyeztetéseken ugyanazt az álláspontot fogja képviselni. Elmondta, hogy bármilyen összetételű kormány körvonalazódika következő időszakban, a liberálisok támogatni fogják az uniós források lehívását, Románia pénzügyi stabilitását és a gazdaságélénkítő programokat.

Ilie Bolojan szombaton Temes megyében tett látogatást, és beszédet mondott a Temesvári Nyugati Egyetem 2026-os évfolyamának diplomaosztóján is.