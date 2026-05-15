Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.
2026. május 15., 19:40
Kórházi források az Agerpres hírügynökségnek elmondták, hogy a beteget május 8-án lázas állapotban utalták be.
A PCR-vizsgálat eredménye pénteken érkezett meg, és hantavírusra pozitív lett. A szakemberek most azt vizsgálják, hogy melyik vírustörzs okozta a fertőzést.
Információk szerint a beteg állapota jó és stabil, a kórház infektológiai osztályán ápolják.
Utóbb az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) pontosította, hogy az aradi fertőzésgyanús eset még epidemiológiai és klinikai kivizsgálás alatt áll. A közlemény szerint a pácienst 2023 júliusa óta pszichiátriai intézményben kezelik, és
Az INSP közölte azt is, hogy a biológiai mintákat a Cantacuzino Intézetbe küldték a diagnózis pontos megállapítására, ezért a laboreredmények megérkezéséig továbbra sem tekintik igazoltnak a fertőzést.
