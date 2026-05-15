Ne várjuk, hogy hétfőn vagy kedden bejelenti Nicușor Dan az új miniszterelnököt

A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.

A pénteken tett bejelentéséhez azt is hozzátette, hogy hogy a többségnek Nyugat-barát irányultságúnak kell lennie.

Az államfő a bukaresti Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA) kiállítás meglátogatása után a sajtónak elmondta, hogy

hétfőn az alkotmánynak megfelelően konzultálni fog a pártokkal,

majd várhatóan kedden vagy szerdán más parlamenti politikusokkal is tárgyalni fog.

Kijelentette, hogy hétfő estére vagy kedd reggelre nem várható bejelentés a miniszterelnök-jelöltről.

Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint azt is közölte, hogy nem számol olyan kisebbségi kormánnyal, amelyet a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a parlamentből támogat.

Nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, hogy Sorin Grindeanu alakít kormányt

Nicușor Dan szerint nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, hogy Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, Sorin Grindeanut bízza meg kormányalakítással.

Pénteki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva az államfő kijelentette, hogy ez egy olyan hipotézis, amely pillanatnyilag nem tűnik valószínűnek.

Arra a kérdésre, hogy újra Ilie Bolojant bízná-e meg kormányalakítással, Nicușor Dan azt válaszolta: nem kíván véleményt mondani a szóba kerülhető miniszterelnök-jelöltekről, az általános válasza pedig az, hogy