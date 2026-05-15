Ne várjuk, hogy hétfőn vagy kedden bejelenti Nicușor Dan az új miniszterelnököt

Fotó: Presidency
A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.
A pénteken tett bejelentéséhez azt is hozzátette, hogy hogy a többségnek Nyugat-barát irányultságúnak kell lennie.
Az államfő a bukaresti Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA) kiállítás meglátogatása után a sajtónak elmondta, hogy
hétfőn az alkotmánynak megfelelően konzultálni fog a pártokkal,
majd várhatóan kedden vagy szerdán más parlamenti politikusokkal is tárgyalni fog.
Kijelentette, hogy hétfő estére vagy kedd reggelre nem várható bejelentés a miniszterelnök-jelöltről.
Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint azt is közölte, hogy nem számol olyan kisebbségi kormánnyal, amelyet a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a parlamentből támogat.
Nicușor Dan szerint nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, hogy Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, Sorin Grindeanut bízza meg kormányalakítással.
Pénteki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva az államfő kijelentette, hogy ez egy olyan hipotézis, amely pillanatnyilag nem tűnik valószínűnek.
Arra a kérdésre, hogy újra Ilie Bolojant bízná-e meg kormányalakítással, Nicușor Dan azt válaszolta: nem kíván véleményt mondani a szóba kerülhető miniszterelnök-jelöltekről, az általános válasza pedig az, hogy
Hozzátette, hogy előbb meg akarja ismerni az összes párt álláspontját és a feltételeiket. Szerinte az alapvető kérdés az, hogy milyen parlamenti többség tudja támogatni a kormányt, függetlenül attól, hogy
Az államfő szerint ez jelenleg meglehetősen nehéz kérdés, de a pártok felelőssége választ adni rá, a válasznak pedig összhangban kell lennie a parlamenti erőviszonyokkal.
Nicușor Dan kijelentette azt is, hogy sokféle változat és forgatókönyv létezik a kormányalakításra, de mindegyik esetében az a döntő szempont, hogy van-e mögötte parlamenti többség. Ennek hiányában ugyanis nagyon gyorsan feszültség alakulna ki a kormány és a parlament között.
Nicușor Dan arról is beszélt, hogy nem fenyegeti veszély a SAFE program romániai végrehajtását.
Pénteki sajtótájékoztatóján az államfőt arról kérdezték, fennáll-e a veszélye annak, hogy meghiúsulnak az uniós védelmi hitelkeretből finanszírozott romániai beruházások, miután
„Nincs ilyen veszély. Ahogy közeledünk május 31-éhez, egyre gyakoribbak a SAFE-fel kapcsolatos egyeztetések. Van tartalékmegoldás a parlamentben.
– válaszolta Nicușor Dan.
