Ne várjuk, hogy hétfőn vagy kedden bejelenti Nicușor Dan az új miniszterelnököt

Fotó: Presidency

A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.

2026. május 15., 14:05

A pénteken tett bejelentéséhez azt is hozzátette, hogy hogy a többségnek Nyugat-barát irányultságúnak kell lennie.

Az államfő a bukaresti Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA) kiállítás meglátogatása után a sajtónak elmondta, hogy

  • hétfőn az alkotmánynak megfelelően konzultálni fog a pártokkal,

  • majd várhatóan kedden vagy szerdán más parlamenti politikusokkal is tárgyalni fog.

Kijelentette, hogy hétfő estére vagy kedd reggelre nem várható bejelentés a miniszterelnök-jelöltről.

Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint azt is közölte, hogy nem számol olyan kisebbségi kormánnyal, amelyet a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a parlamentből támogat.

Nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, hogy Sorin Grindeanu alakít kormányt

Nicușor Dan szerint nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, hogy Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, Sorin Grindeanut bízza meg kormányalakítással.

Pénteki sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva az államfő kijelentette, hogy ez egy olyan hipotézis, amely pillanatnyilag nem tűnik valószínűnek.

Arra a kérdésre, hogy újra Ilie Bolojant bízná-e meg kormányalakítással, Nicușor Dan azt válaszolta: nem kíván véleményt mondani a szóba kerülhető miniszterelnök-jelöltekről, az általános válasza pedig az, hogy

nem szeretne olyan kormány megalakulásához hozzájárulni, amelyik újabb válságot idézne elő.

Hozzátette, hogy előbb meg akarja ismerni az összes párt álláspontját és a feltételeiket. Szerinte az alapvető kérdés az, hogy milyen parlamenti többség tudja támogatni a kormányt, függetlenül attól, hogy

teljes értékű, kisebbségi vagy technokrata kabinet jön létre.

Az államfő szerint ez jelenleg meglehetősen nehéz kérdés, de a pártok felelőssége választ adni rá, a válasznak pedig összhangban kell lennie a parlamenti erőviszonyokkal.

Nicușor Dan kijelentette azt is, hogy sokféle változat és forgatókönyv létezik a kormányalakításra, de mindegyik esetében az a döntő szempont, hogy van-e mögötte parlamenti többség. Ennek hiányában ugyanis nagyon gyorsan feszültség alakulna ki a kormány és a parlament között.

Nem fenyegeti veszély a SAFE program romániai végrehajtását

Nicușor Dan arról is beszélt, hogy nem fenyegeti veszély a SAFE program romániai végrehajtását.

Pénteki sajtótájékoztatóján az államfőt arról kérdezték, fennáll-e a veszélye annak, hogy meghiúsulnak az uniós védelmi hitelkeretből finanszírozott romániai beruházások, miután

a SAFE-fel kapcsolatos legutóbbi sürgősségi kormányrendeletet megtámadták az alkotmánybíróságon.

„Nincs ilyen veszély. Ahogy közeledünk május 31-éhez, egyre gyakoribbak a SAFE-fel kapcsolatos egyeztetések. Van tartalékmegoldás a parlamentben.

Lehetőség van arra, hogy a parlament megfelelő időben törvénymódosítással beavatkozzon, így a május 31-i határidőt ez nem veszélyezteti”

– válaszolta Nicușor Dan.

2026. május 15., péntek

Markó Béla, korábbi RMDSZ-elnök is elmondta a véleményét a kormányválságról

Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.

Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész

Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le

Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.

Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére

Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken kiadott előrejelzése szerint vasárnap délutánig az egész országban villámlásokkal és viharos széllökésekkel kísért felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés várható.

Öngyilkos lett a fogdában az anyja meggyilkolásával gyanúsított nő

Öngyilkos lett a Fehér megyei rendőrség fogdájában az a nő, aki a gyanú szerint a vagyonáért megölte az anyját – közölte pénteken a Szeben megyei ügyészség szóvivője.

Bejutott az Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe Románia – videóval

A Romániát képviselő Alexandra Căpitănescu bejutott csütörtök este az idei Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe.

Bírságról szóló üzenettel próbálnak átverni a csalók

Állítólagos bírságokról szóló üzenetekkel próbálnak adatokat kicsalni szélhámosok, a rendőrség fokozott óvatosságra inti a lakosságot.

Bolojan: elbocsátások nélkül nem várható számottevő béremelés a közszférában

Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy Romániának a deficit csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások miatt a közalkalmazotti bérkeretet a bruttó hazai termék (GDP) kicsivel több mint 8 százalékán kell tartania.

