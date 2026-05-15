És ez nagy előnyökkel jár a Genius felhasználóinak is! Egyre nagyobb a fiatalok érdeklődése a platform iránt: a 18–24 éves felhasználók száma 64%-kal nőtt az év első három hónapjában. A Beach, Please!-el és a NIBIRU-val kötött stratégiai partnerség révén az eMAG kibővíti a Genius univerzumát a fiatal generáció számára releváns élményekkel.

Támogatói tartalom 2026. május 15., 11:452026. május 15., 11:45

Az eMAG bejelentette, hogy stratégiai partnerséget kötött a Beach, Please! és a NIBIRU fesztiválokkal, melynek révén a Genius felhasználóknak speciális kedvezményekben lesz részük ezen a két, 2026-ban leginkább várt nyári eseménysorozaton. A kezdeményezés a Genius ökoszisztéma kiterjesztését jelzi a kulturális, szórakoztató és lifestyle élmények felé egy olyan időszakban, amikor az új generációk identitásukat egyre inkább a megélt élmények, nem pedig a hagyományos fogyasztás köré építik. A partnerség egy olyan időszakban valósul meg, amikor a fiatalok élmények és szórakozás iránti igénye folyamatosan növekszik. A trend az online fogyasztói viselkedésben is tükröződik: az eMAG adatai azt mutatják, hogy a platform 18 és 24 év közötti felhasználóinak száma az év első három hónapjában 64%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Továbbá az eMAG adatai azt mutatják, hogy ezzel párhuzamosan a játékkonzol kategória is +76,7%-os növekedést mutatott éves szinten, az interaktív és digitális élmények iránti növekvő érdeklődés közepette. A NIBIRU és a Beach, Please!-el kötött partnerség révén az eMAG a Geniust egy új típusú ökoszisztémába integrálja, ahol a vásárlás, a szórakozás és az élő élmények ugyanazon életstílus részévé válnak. A játékok, a szórakoztatás és az interaktív élmények iránti növekvő érdeklődés megerősíti a fiatal generáció azon fogyasztási formák felé való orientációját, amelyek a digitális komponenst élő élményekkel ötvözik. „A Beach, Please! és a NIBIRU-vel kötött partnerségek, amelyek jelenleg Románia legrelevánsabb élőzenét szolgáltató, szórakoztató projektjei, azt az irányt tükrözik, amelyben a fogyasztói fiatal generáció elvárásai fejlődnek: emlékezetes élmények, amelyek elérhető és természetes módon épülnek be az életmódjukba. A Genius segítségével többet szeretnénk kínálni, mint pusztán vásárlási előnyök.

Szeretnénk jelen lenni az ügyfeleink számára fontos pillanatokban, a fesztiváloktól és a szórakozástól kezdve a maradandó emlékeket teremtő élményekig.

Jelentős potenciált látunk ebben az együttműködésben, és hiszünk abban, hogy az ilyen kezdeményezések hozzájárulnak egy új életstílus és szórakoztató kultúra kialakulásához Romániában” – nyilatkozta Răzvan Acsente, az eMAG marketing főigazgatója. „Az új generációk másként választják meg élményeiket. Már nem pusztán egy fesztivált vagy egy vakációs helyet választanak maguknak, hanem közösséghez tartozást és életérzést. A NIBIRU és a Beach, Please! pontosan ezek a kulturális eszmék mentén fejlődtek ki, és az eMAG-al és a Genius-al való partnerség abban segít bennünket, hogy ezt az élményt közelebb vigyük ahhoz a közönséghez, amely velünk együtt építette fel azt” – nyilatkozta Selly, a NIBIRU & Beach, Please! vezérigazgatója. Genius Fast Lane by eMAG a Beach, Please!-en 2026. július 8–12. között azok a Genius-tagok, akiknek érvényes jegyük van a Beach, Please!-re és kedvezményüket aktiválták a Genius platformon, igénybe vehetik a Genius Fast Lane by eMAG szolgáltatást, amely egy gyorsabb bejutást biztosít számukra a fesztivál területére. A juttatás igénybevételéhez a résztvevőknek be kell mutatniuk az érvényes fesztiváljegyet, valamint a juttatás aktiválásának igazolását a Genius fiókban, amely a partnerek oldalán érhető el. Az ellenőrzést követően a felhasználókat a gyorsított bejutási kapuhoz irányítják. A kedvezmény csak egy személy számára érhető el, nem helyettesíti a belépőjegyet, és továbbra is a fesztivál általános biztonsági és szervezési szabályai vonatkoznak a belépőjegy tulajdonosára. Ingyenes belépő a NIBIRU – The Walk-ra a Genius-tagok számára Ugyanakkor 2026. július 16. – augusztus 30. között a Genius-tagok ingyenesen léphetnek be a NIBIRU – The Walk sétányára 19:00 óráig, egy érvényes, a Genius-fiókban aktivált kedvezménnyel. A NIBIRU a román tengerpart új szórakoztató negyede, egy olyan tér, amely fesztiválokat, koncerteket, kiskereskedelmet, sportot és a fiatal generációnak szentelt élményeket hoz össze. A Geniuson keresztül kínált kedvezmény csak egy személyre érvényes, és nem tartalmazza a speciális területekhez vagy prémium kategóriákhoz való hozzáférést. 19:00 óra után a fesztivál területére a belépés a fesztivál standard beléptetési szabályzata szerint történik.

Az eMAG-ról:

Az eMAG 2001-ben létrehozott cég, amely az online kereskedelem pionírja és amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában azzal a céllal fejlődött ki, hogy a régióban az ügyfelek idejét és pénzét spórolja meg. Egyre növekvő termékkínálatát az ügyfelek és a Marketplace partnerek számára elérhetővé teszi, ezáltal az eMAG az a hely, ahol bárki, bármikor, bármit megkereshet és megvásárolhat. Az online platform romániai ügyfeleinek olyan további szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a mobil alkalmazás, gyors kiszállítás az easybox-ba, 30 napos visszaszállítási idő, gyors visszafizetés az Instant Money Back-el, rugalmas fizetési opciók az eMAG/MyWallet fiókon keresztül és az ingyenes kiszállítási bérlet a Genius-al öt elektronikus vásárlási alkalmazással (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a román kiskereskedők, akik a platformon értékesítik termékeiket, több program és alkalmazás segítségével Közép- és Kelet-Európában is elérhetővé tehetik kínálataikat a Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy a platformon meghirdetett kampányok segítségével.

További információk az eMAG-ról: about.emag.ro