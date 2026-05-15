Răzvan Acsente, az eMAG marketing főigazgatója és Selly, a NIBIRU & Beach, Please! vezérigazgatója
És ez nagy előnyökkel jár a Genius felhasználóinak is! Egyre nagyobb a fiatalok érdeklődése a platform iránt: a 18–24 éves felhasználók száma 64%-kal nőtt az év első három hónapjában. A Beach, Please!-el és a NIBIRU-val kötött stratégiai partnerség révén az eMAG kibővíti a Genius univerzumát a fiatal generáció számára releváns élményekkel.
Az eMAG bejelentette, hogy stratégiai partnerséget kötött a Beach, Please! és a NIBIRU fesztiválokkal, melynek révén a Genius felhasználóknak speciális kedvezményekben lesz részük ezen a két, 2026-ban leginkább várt nyári eseménysorozaton. A kezdeményezés a Genius ökoszisztéma kiterjesztését jelzi a kulturális, szórakoztató és lifestyle élmények felé egy olyan időszakban, amikor az új generációk identitásukat egyre inkább a megélt élmények, nem pedig a hagyományos fogyasztás köré építik.
A partnerség egy olyan időszakban valósul meg, amikor a fiatalok élmények és szórakozás iránti igénye folyamatosan növekszik. A trend az online fogyasztói viselkedésben is tükröződik: az eMAG adatai azt mutatják, hogy a platform 18 és 24 év közötti felhasználóinak száma az év első három hónapjában 64%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Továbbá az eMAG adatai azt mutatják, hogy ezzel párhuzamosan a játékkonzol kategória is +76,7%-os növekedést mutatott éves szinten, az interaktív és digitális élmények iránti növekvő érdeklődés közepette. A NIBIRU és a Beach, Please!-el kötött partnerség révén az eMAG a Geniust egy új típusú ökoszisztémába integrálja, ahol a vásárlás, a szórakozás és az élő élmények ugyanazon életstílus részévé válnak. A játékok, a szórakoztatás és az interaktív élmények iránti növekvő érdeklődés megerősíti a fiatal generáció azon fogyasztási formák felé való orientációját, amelyek a digitális komponenst élő élményekkel ötvözik.
„A Beach, Please! és a NIBIRU-vel kötött partnerségek, amelyek jelenleg Románia legrelevánsabb élőzenét szolgáltató, szórakoztató projektjei, azt az irányt tükrözik, amelyben a fogyasztói fiatal generáció elvárásai fejlődnek: emlékezetes élmények, amelyek elérhető és természetes módon épülnek be az életmódjukba. A Genius segítségével többet szeretnénk kínálni, mint pusztán vásárlási előnyök.
Jelentős potenciált látunk ebben az együttműködésben, és hiszünk abban, hogy az ilyen kezdeményezések hozzájárulnak egy új életstílus és szórakoztató kultúra kialakulásához Romániában” – nyilatkozta Răzvan Acsente, az eMAG marketing főigazgatója.
„Az új generációk másként választják meg élményeiket. Már nem pusztán egy fesztivált vagy egy vakációs helyet választanak maguknak, hanem közösséghez tartozást és életérzést. A NIBIRU és a Beach, Please! pontosan ezek a kulturális eszmék mentén fejlődtek ki, és az eMAG-al és a Genius-al való partnerség abban segít bennünket, hogy ezt az élményt közelebb vigyük ahhoz a közönséghez, amely velünk együtt építette fel azt” – nyilatkozta Selly, a NIBIRU & Beach, Please! vezérigazgatója.
2026. július 8–12. között azok a Genius-tagok, akiknek érvényes jegyük van a Beach, Please!-re és kedvezményüket aktiválták a Genius platformon, igénybe vehetik a Genius Fast Lane by eMAG szolgáltatást, amely egy gyorsabb bejutást biztosít számukra a fesztivál területére. A juttatás igénybevételéhez a résztvevőknek be kell mutatniuk az érvényes fesztiváljegyet, valamint a juttatás aktiválásának igazolását a Genius fiókban, amely a partnerek oldalán érhető el. Az ellenőrzést követően a felhasználókat a gyorsított bejutási kapuhoz irányítják. A kedvezmény csak egy személy számára érhető el, nem helyettesíti a belépőjegyet, és továbbra is a fesztivál általános biztonsági és szervezési szabályai vonatkoznak a belépőjegy tulajdonosára.
Ugyanakkor 2026. július 16. – augusztus 30. között a Genius-tagok ingyenesen léphetnek be a NIBIRU – The Walk sétányára 19:00 óráig, egy érvényes, a Genius-fiókban aktivált kedvezménnyel. A NIBIRU a román tengerpart új szórakoztató negyede, egy olyan tér, amely fesztiválokat, koncerteket, kiskereskedelmet, sportot és a fiatal generációnak szentelt élményeket hoz össze. A Geniuson keresztül kínált kedvezmény csak egy személyre érvényes, és nem tartalmazza a speciális területekhez vagy prémium kategóriákhoz való hozzáférést. 19:00 óra után a fesztivál területére a belépés a fesztivál standard beléptetési szabályzata szerint történik.
Az eMAG-ról:
Az eMAG 2001-ben létrehozott cég, amely az online kereskedelem pionírja és amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában azzal a céllal fejlődött ki, hogy a régióban az ügyfelek idejét és pénzét spórolja meg. Egyre növekvő termékkínálatát az ügyfelek és a Marketplace partnerek számára elérhetővé teszi, ezáltal az eMAG az a hely, ahol bárki, bármikor, bármit megkereshet és megvásárolhat. Az online platform romániai ügyfeleinek olyan további szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a mobil alkalmazás, gyors kiszállítás az easybox-ba, 30 napos visszaszállítási idő, gyors visszafizetés az Instant Money Back-el, rugalmas fizetési opciók az eMAG/MyWallet fiókon keresztül és az ingyenes kiszállítási bérlet a Genius-al öt elektronikus vásárlási alkalmazással (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a román kiskereskedők, akik a platformon értékesítik termékeiket, több program és alkalmazás segítségével Közép- és Kelet-Európában is elérhetővé tehetik kínálataikat a Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy a platformon meghirdetett kampányok segítségével.
(X – fizetett hirdetés)
