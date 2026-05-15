A játéktermek többségét el kell költöztetni Székelyudvarhelyen

Fotó: Borbély Fanni

Szigorúbb feltételekhez köti a játéktermek működését Székelyudvarhely önkormányzata, és a lakónegyedekben működő létesítményeket a továbbiakban nem tolerálja. A döntés értelmében a legtöbb játékteremnek új helyre kell költöznie.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 15., 12:452026. május 15., 12:45

Nem tiltják be teljesen a játéktermek működését Székelyudvarhelyen, azonban szigorúbb feltételekhez kötik – hangzott el a pénteki tanácsülés felvezetésében. A városvezetés ugyanis attól tart, hogy a tiltással csak annyit érnének el, hogy sokan az online térben folytatnák a szerencsejátékot, az pedig ellenőrizhetetlen lenne. Emellett a munkahelyek megszűnését is el szeretnék kerülni.

Teljes tiltást szeretne a Székelyudvarhelyért Párt

Az előterjesztés értelmében a játéktermek üzemeltetőinek ezentúl évente meg kell hosszabbítaniuk a működési engedélyüket a polgármesteri hivatalnál. Emellett négyzetméterenként ezer lej értékű éves adót is kiszabnak ezekre a létesítményekre.

Nem lehet játéktermeket működtetni a lakónegyedek, templomok, egészségügyi intézmények és iskolák közelében.

Bálint Csongor, a Székelyudvarhelyért Párt (SZP) frakcióvezetője közölte, nem értenek egyet a határozattervezettel, szerintük teljesen ki kellene tiltani a városból a játéktermeket.

Kijelentését azzal indokolta, hogy több család tönkrement már a városban a szerencsejátékok miatt. Hozzátette,

a gyárak megszűnését követően több száz ember marad munka nélkül Székelyudvarhelyen, akiken senki sem segített,

így a szerencsejáték-iparban dolgozók munkahelyének védelme sem lehet kifogás.

Szakács-Paál István polgármester válaszában közölte, részben egyetért az SZP-vel, szerinte is be kell tiltani rövid távon a játéktermek működését Székelyudvarhelyen. Felhívta azonban a figyelmet, hogy bár korábban a gyárak megszűnése ellen nem tehettek semmit, ez esetben „kézfelemeléssel” szüntetne meg vagy védene meg munkahelyeket az önkormányzat.

Idézet
Jelen gazdasági helyzetben sokkal humánusabbnak tartom azt, hogy korlátozottan kivezetjük ezeket a játéktermeket a városból”

– magyarázta.

Tizenöt játékterem elköltözik

Az elöljáró rámutatott, Székelyudvarhelyen 17 játékterem működik, ezek között vannak olyanok, amelyeket szándékosan lakónegyedekben vagy éppen olyan helyszíneken nyitottak meg, ahol többen elhaladnak, mindezt a nagyobb nyereség érdekében. Ezt a továbbiakban nem tolerálja a városvezetés.

Az új szabályok szerint 15 játékteremnek más helyre kell költöznie.

Új helyszíneket egyebek mellett a város ipari zónájában és a Csíkszereda felőli kijáratnál biztosítanak.

Végül a testület módosítás nélkül szavazta meg a határozatot.

A szerencsejáték-termek (különösen a játékkaszinók és nyerőgépes termek) működésének jelentős korlátozása az elmúlt időszakban kiemelt téma az országban, amely jogszabályi és önkormányzati szinten is megjelent. A szerencsejáték-termek engedélyezését és működését nemrég helyi szintre, vagyis önkormányzati hatáskörbe utalta az állam, ami lehetőséget adott a helyi közösségeknek a korlátozásra.

2026. május 14., csütörtök

Emlékművet állítanak a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak

Elvesztett ismerőseink címmel szerveznek emlékműavatót a holokauszt helyi áldozatainak tiszteletére május 19-én, kedden.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 13., szerda

Újabb korszerű eszközzel fejlesztették a székelyudvarhelyi kórházat

Ismét nagy értékű eszközzel bővült a székelyudvarhelyi kórház felszereltsége a kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként.

2026. május 13., szerda

2026. május 12., kedd

Ketten megsérültek a Homoródfürdő és Kápolnásfalu közötti balesetben

Ketten sérültek meg egy közúti balesetben kedden délután Homoródfürdő és Kápolnásfalu között, amikor egy személygépkocsi és egy haszongépjármű ütközött össze.

2026. május 12., kedd

2026. május 11., hétfő

Közel százmillió lejbe kerül az Eötvös József Szakközépiskola felújítása

Elfogadták hétfőn az életveszélyes állapotban lévő Eötvös József Szakközépiskola felújításához szükséges gazdasági mutatókat. 94 millió lejbe kerülhet az oktatási intézmény felújítása.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Készülnek az aszfaltozásra, hétfő reggel be is dugult Székelyudvarhely szejkefürdői kijárata

Forgalmi dugóval és hosszabb várakozási idővel kell számolnia annak, aki Székelyudvarhelyről Marosvásárhely felé tart és ehhez a Szejkefürdő felőli kijáratot választja.

2026. május 11., hétfő

2026. május 10., vasárnap

Többször is medve miatt adtak riasztást Korondon

Nem csendes a korondiak vasárnap délutánja. Kétszer is medvét láttak a faluban, mindkétszer Ro-Alert riasztást adtak ki. Hargita megyében egyébként megnőtt a medvék miatti figyelmeztetések száma.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

2026. május 09., szombat

2026. május 08., péntek

Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt

Ünnepélyes keretek között adták át a székelyudvarhelyi Vöröskereszt új székhelyét, amelyet a városháza biztosított a szervezet számára. A felújítást vállalkozói adományok és közösségi összefogás tette lehetővé.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.

2026. május 08., péntek

