A játéktermek többségét el kell költöztetni Székelyudvarhelyen

Szigorúbb feltételekhez köti a játéktermek működését Székelyudvarhely önkormányzata, és a lakónegyedekben működő létesítményeket a továbbiakban nem tolerálja. A döntés értelmében a legtöbb játékteremnek új helyre kell költöznie.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 15., 12:452026. május 15., 12:45

Nem tiltják be teljesen a játéktermek működését Székelyudvarhelyen, azonban szigorúbb feltételekhez kötik – hangzott el a pénteki tanácsülés felvezetésében. A városvezetés ugyanis attól tart, hogy a tiltással csak annyit érnének el, hogy sokan az online térben folytatnák a szerencsejátékot, az pedig ellenőrizhetetlen lenne. Emellett a munkahelyek megszűnését is el szeretnék kerülni. Teljes tiltást szeretne a Székelyudvarhelyért Párt Az előterjesztés értelmében a játéktermek üzemeltetőinek ezentúl évente meg kell hosszabbítaniuk a működési engedélyüket a polgármesteri hivatalnál. Emellett négyzetméterenként ezer lej értékű éves adót is kiszabnak ezekre a létesítményekre.

Nem lehet játéktermeket működtetni a lakónegyedek, templomok, egészségügyi intézmények és iskolák közelében.

Bálint Csongor, a Székelyudvarhelyért Párt (SZP) frakcióvezetője közölte, nem értenek egyet a határozattervezettel, szerintük teljesen ki kellene tiltani a városból a játéktermeket. Hirdetés Kijelentését azzal indokolta, hogy több család tönkrement már a városban a szerencsejátékok miatt. Hozzátette,

a gyárak megszűnését követően több száz ember marad munka nélkül Székelyudvarhelyen, akiken senki sem segített,

így a szerencsejáték-iparban dolgozók munkahelyének védelme sem lehet kifogás. Szakács-Paál István polgármester válaszában közölte, részben egyetért az SZP-vel, szerinte is be kell tiltani rövid távon a játéktermek működését Székelyudvarhelyen. Felhívta azonban a figyelmet, hogy bár korábban a gyárak megszűnése ellen nem tehettek semmit, ez esetben „kézfelemeléssel” szüntetne meg vagy védene meg munkahelyeket az önkormányzat.

Jelen gazdasági helyzetben sokkal humánusabbnak tartom azt, hogy korlátozottan kivezetjük ezeket a játéktermeket a városból”

– magyarázta. Tizenöt játékterem elköltözik Az elöljáró rámutatott, Székelyudvarhelyen 17 játékterem működik, ezek között vannak olyanok, amelyeket szándékosan lakónegyedekben vagy éppen olyan helyszíneken nyitottak meg, ahol többen elhaladnak, mindezt a nagyobb nyereség érdekében. Ezt a továbbiakban nem tolerálja a városvezetés.

Az új szabályok szerint 15 játékteremnek más helyre kell költöznie.

Új helyszíneket egyebek mellett a város ipari zónájában és a Csíkszereda felőli kijáratnál biztosítanak. Végül a testület módosítás nélkül szavazta meg a határozatot.