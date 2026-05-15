A játéktermek többségét el kell költöztetni Székelyudvarhelyen

Csak két játékterem maradhat az eredeti helyén Székelyudvarhelyen
Fotó: Borbély Fanni
Szigorúbb feltételekhez köti a játéktermek működését Székelyudvarhely önkormányzata, és a lakónegyedekben működő létesítményeket a továbbiakban nem tolerálja. A döntés értelmében a legtöbb játékteremnek új helyre kell költöznie.
Nem tiltják be teljesen a játéktermek működését Székelyudvarhelyen, azonban szigorúbb feltételekhez kötik – hangzott el a pénteki tanácsülés felvezetésében. A városvezetés ugyanis attól tart, hogy a tiltással csak annyit érnének el, hogy sokan az online térben folytatnák a szerencsejátékot, az pedig ellenőrizhetetlen lenne. Emellett a munkahelyek megszűnését is el szeretnék kerülni.
Az előterjesztés értelmében a játéktermek üzemeltetőinek ezentúl évente meg kell hosszabbítaniuk a működési engedélyüket a polgármesteri hivatalnál. Emellett négyzetméterenként ezer lej értékű éves adót is kiszabnak ezekre a létesítményekre.
Bálint Csongor, a Székelyudvarhelyért Párt (SZP) frakcióvezetője közölte, nem értenek egyet a határozattervezettel, szerintük teljesen ki kellene tiltani a városból a játéktermeket.
Kijelentését azzal indokolta, hogy több család tönkrement már a városban a szerencsejátékok miatt. Hozzátette,
így a szerencsejáték-iparban dolgozók munkahelyének védelme sem lehet kifogás.
Szakács-Paál István polgármester válaszában közölte, részben egyetért az SZP-vel, szerinte is be kell tiltani rövid távon a játéktermek működését Székelyudvarhelyen. Felhívta azonban a figyelmet, hogy bár korábban a gyárak megszűnése ellen nem tehettek semmit, ez esetben „kézfelemeléssel” szüntetne meg vagy védene meg munkahelyeket az önkormányzat.
– magyarázta.
Az elöljáró rámutatott, Székelyudvarhelyen 17 játékterem működik, ezek között vannak olyanok, amelyeket szándékosan lakónegyedekben vagy éppen olyan helyszíneken nyitottak meg, ahol többen elhaladnak, mindezt a nagyobb nyereség érdekében. Ezt a továbbiakban nem tolerálja a városvezetés.
Új helyszíneket egyebek mellett a város ipari zónájában és a Csíkszereda felőli kijáratnál biztosítanak.
Végül a testület módosítás nélkül szavazta meg a határozatot.
A szerencsejáték-termek (különösen a játékkaszinók és nyerőgépes termek) működésének jelentős korlátozása az elmúlt időszakban kiemelt téma az országban, amely jogszabályi és önkormányzati szinten is megjelent. A szerencsejáték-termek engedélyezését és működését nemrég helyi szintre, vagyis önkormányzati hatáskörbe utalta az állam, ami lehetőséget adott a helyi közösségeknek a korlátozásra.
