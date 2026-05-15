Turisztikai szezonnyitóval indul a nyár Kovásznán

• Fotó: Tuchiluș Alex

Változatos programokkal, vásárral és koncertekkel nyitják meg a turisztikai szezont május 16–17. között Kovásznán.

Székelyhon

2026. május 15., 12:562026. május 15., 12:56

Kétnapos turisztikai szezonnyitó rendezvénysorozatot szerveznek május 16–17-én Kovásznán, amelynek fő helyszíne a Városi Művelődési Ház udvara lesz.

A program egyik különlegessége a hőlégballonos függeszkedés a Lőrincz Zsigmond sípályán, amelyre előzetes feliratkozás szükséges. Emellett

hagyományos és helyi termékek vására várja a látogatókat a sétatéren,

valamint a Kovásznai Források Néptáncfesztivál eseményei is színesítik a hétvégét.

Szombaton tárlatvezetést tartanak a Csoma Nemzetközi Képzőművészeti Kiállításon, este pedig modern tánc- és mazsorett-előadások, valamint az uzoni Atlantisz Fúvószenekar koncertje következik.

Vasárnap folytatódik a vásár, emellett a Letűnt idők portája című egyéni régiséggyűjteményt is meg lehet látogatni.

Az állandó programok között helyet kap

a hagyományos ételkóstoló, a kovásznai borvizek bemutatása, turisztikai ajánlók, természetfotó-kiállítás

és a város mofettáit, valamint borvízforrásait bemutató tárlat is.

A programokról bővebben ide kattintva olvashat.

Háromszék
Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

A rovat további cikkei

2026. május 14., csütörtök

Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából

Ahhoz képest, hogy mindössze heten jelentek meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró körútjának legújabb lakossági fórumán, széles skálát fogtak át a felvetett problémák. Ezúttal a városközpontban lakók panaszkodhattak.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 14., csütörtök

Megélni a szabadságot az olvasás által – megnyílt az 5. SepsiBook

Felpezsdült az élet Sepsiszentgyörgy arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A SepsiBook első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatjamúlt.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 14., csütörtök

Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra

Jövő héten ilyenkor már úton lesznek a csíksomlyói Szűzanyához a felső-háromszéki gyalogos zarándokok. A pünkösdi búcsújárók Kézdivásárhelyről, Lemhényből, valamint Esztelnekről indulnak, és szívesen várják az új csatlakozókat.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 13., szerda

Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.

2026. május 13., szerda

2026. május 13., szerda

Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.

2026. május 13., szerda

2026. május 12., kedd

Segíteni csak az tud, aki magával rendben van

Több mint tízéves hagyomány, hogy az ápolók világnapján szakmai kiskonferencia keretében gyűlnek össze mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az ápolásban, a betegek gondjainak enyhítésében, vagy annak szervezésében és irányításában.

2026. május 12., kedd

2026. május 12., kedd

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

2026. május 12., kedd

2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe

Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében

Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

2026. május 11., hétfő

