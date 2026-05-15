Turisztikai szezonnyitóval indul a nyár Kovásznán

Változatos programokkal, vásárral és koncertekkel nyitják meg a turisztikai szezont május 16–17. között Kovásznán.

Székelyhon 2026. május 15., 12:562026. május 15., 12:56

Kétnapos turisztikai szezonnyitó rendezvénysorozatot szerveznek május 16–17-én Kovásznán, amelynek fő helyszíne a Városi Művelődési Ház udvara lesz. A program egyik különlegessége a hőlégballonos függeszkedés a Lőrincz Zsigmond sípályán, amelyre előzetes feliratkozás szükséges. Emellett

hagyományos és helyi termékek vására várja a látogatókat a sétatéren,

valamint a Kovásznai Források Néptáncfesztivál eseményei is színesítik a hétvégét. Szombaton tárlatvezetést tartanak a Csoma Nemzetközi Képzőművészeti Kiállításon, este pedig modern tánc- és mazsorett-előadások, valamint az uzoni Atlantisz Fúvószenekar koncertje következik. Hirdetés Vasárnap folytatódik a vásár, emellett a Letűnt idők portája című egyéni régiséggyűjteményt is meg lehet látogatni. Az állandó programok között helyet kap

a hagyományos ételkóstoló, a kovásznai borvizek bemutatása, turisztikai ajánlók, természetfotó-kiállítás