Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Közúti csomópont létesül többek között Kézdivásárhely északi, Torja felőli kijáratánál is
Fotó: Compania Națională de Investiții Rutiere/Facebook
Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.
Újabb előrelépés történt A13-as autópálya kapcsán, amely a tervek szerint csaknem 180 kilométer hosszú lesz, és három megyét fog érinteni: Brassó, Kovászna és Bákó megyéket. A CNIR május 13-án jelentette be, hogy a közlekedésbiztonsági műszaki bizottság
valamint a hozzá kapcsolódó létesítmények – például parkolók – helyszíneit is kijelölték.
Az A13-as autópálya több mint 70 kilométeren szeli át Kovászna megyét. Korábban úgy tervezték, hogy Sepsiszentgyörgyön két közúti csomópont lesz, de az elfogadott tervben végül csak öt szerepel:
egy Sepsiszentgyörgynél,
egy Maksánál,
kettő Kézdivásárhelyen: a nyugati és az északi kijáratnál,
valamint egy Lemhénynél.
Az A13-as autópálya végleges térképe
Fotó: Compania Națională de Investiții Rutiere/Facebook
Ugyanakkor az autósok számára pihenőhelyeket hoznak létre Réty, Nagyborosnyó, Szentkatolna és Lemhény térségében is. A CNIR tájékoztatása szerint az autópálya teljes szakaszán három karbantartási és koordinációs központ, valamint három támaszpont épül.
