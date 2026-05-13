Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.

Farkas Orsolya 2026. május 13., 17:052026. május 13., 17:05

Újabb előrelépés történt A13-as autópálya kapcsán, amely a tervek szerint csaknem 180 kilométer hosszú lesz, és három megyét fog érinteni: Brassó, Kovászna és Bákó megyéket. A CNIR május 13-án jelentette be, hogy a közlekedésbiztonsági műszaki bizottság

elfogadta az autópálya 15 közúti csomópontjának terveit,

valamint a hozzá kapcsolódó létesítmények – például parkolók – helyszíneit is kijelölték. Hirdetés Az A13-as autópálya több mint 70 kilométeren szeli át Kovászna megyét. Korábban úgy tervezték, hogy Sepsiszentgyörgyön két közúti csomópont lesz, de az elfogadott tervben végül csak öt szerepel: egy Sepsiszentgyörgynél,

egy Maksánál,

kettő Kézdivásárhelyen: a nyugati és az északi kijáratnál,

valamint egy Lemhénynél.

Az A13-as autópálya végleges térképe Fotó: Compania Națională de Investiții Rutiere/Facebook