Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Közúti csomópont létesül többek között Kézdivásárhely északi, Torja felőli kijáratánál is

Közúti csomópont létesül többek között Kézdivásárhely északi, Torja felőli kijáratánál is

Fotó: Compania Națională de Investiții Rutiere/Facebook

Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.

Farkas Orsolya

2026. május 13., 17:052026. május 13., 17:05

Újabb előrelépés történt A13-as autópálya kapcsán, amely a tervek szerint csaknem 180 kilométer hosszú lesz, és három megyét fog érinteni: Brassó, Kovászna és Bákó megyéket. A CNIR május 13-án jelentette be, hogy a közlekedésbiztonsági műszaki bizottság

elfogadta az autópálya 15 közúti csomópontjának terveit,

valamint a hozzá kapcsolódó létesítmények – például parkolók – helyszíneit is kijelölték.

Az A13-as autópálya több mint 70 kilométeren szeli át Kovászna megyét. Korábban úgy tervezték, hogy Sepsiszentgyörgyön két közúti csomópont lesz, de az elfogadott tervben végül csak öt szerepel:

  • egy Sepsiszentgyörgynél,

  • egy Maksánál,

  • kettő Kézdivásárhelyen: a nyugati és az északi kijáratnál,

  • valamint egy Lemhénynél.

Az A13-as autópálya végleges térképe

Az A13-as autópálya végleges térképe

Fotó: Compania Națională de Investiții Rutiere/Facebook

Ugyanakkor az autósok számára pihenőhelyeket hoznak létre Réty, Nagyborosnyó, Szentkatolna és Lemhény térségében is. A CNIR tájékoztatása szerint az autópálya teljes szakaszán három karbantartási és koordinációs központ, valamint három támaszpont épül.

Háromszék Közlekedés
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 13., szerda

Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.

2026. május 12., kedd

Segíteni csak az tud, aki magával rendben van

Több mint tízéves hagyomány, hogy az ápolók világnapján szakmai kiskonferencia keretében gyűlnek össze mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az ápolásban, a betegek gondjainak enyhítésében, vagy annak szervezésében és irányításában.

2026. május 12., kedd

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe

Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.

2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.

2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében

Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

2026. május 11., hétfő

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.

2026. május 11., hétfő

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában

Ideiglenes vízszünetre kell számítani csőtörés miatt Kézdivásárhelyen, a javítás várhatóan hétfő délutánig tart majd.

2026. május 10., vasárnap

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött

Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.

2026. május 10., vasárnap

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.

