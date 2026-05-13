Bemutatta 828 millió lejes költségvetési tervét Marosvásárhely városvezetése. A legnagyobb összeget az oktatásra szánják, de jelentős fejlesztéseket terveznek a tömegközlekedésben, az infrastruktúrában és a városi közterek megújításában is.

Hajnal Csilla 2026. május 13., 17:002026. május 13., 17:00

Marosvásárhely tervezett költségvetése 2026-ra 828 millió lej – összehasonlításként: tavaly 854 millió lejből gazdálkodott a település.

Az idei tervezett bevételek 799 millió lejt tesznek ki, amelynek 55 százaléka saját forrásból származik.

Ez pénzügyi stabilitást és önállóságot biztosít a városnak – emelte ki Soós Zoltán polgármester a szerdai sajtótájékoztatón. Hozzátette: jelentős összeg,64 millió lej érkezik európai uniós alapokból, a PNRR-program (Országos Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv) keretében 139 millió lej, állami forrásokból pedig 61 millió lej. Hirdetés A polgármester mellett Kovács Mihály Levente alpolgármester és Gombos Csaba városmenedzser mutatta be az idei költségvetési terveket, majd Călin Moldovan alpolgármester is csatlakozott hozzájuk. Oktatás: a legnagyobb fejlesztési tétel A költségvetés közel 20 százalékát az oktatásra fordítják, az erre szánt összeg csaknem 20 millió lejjel nőtt az eredetileg előirányzotthoz képest. Idén átadják a Gheorghe Șincai Szaklíceum felújított épületét, a Friedrich Schiller Általános Iskolában pedig befejeződik a főépület felújítása, és elkészül az új sportterem is.

A Víztelep utcában megépül egy régóta várt bölcsőde, amely enyhítheti a városban tapasztalható férőhelyhiányt.

Közbeszerzési eljárást indítanak a Bolyai kollégium, valamint a Tudor Vladimirescu, a George Coșbuc és a Romulus Guga általános iskola felújítási munkálataira.

A PNRR-keretből finanszírozott, több mint 20 millió eurós iskolafejlesztési program lényegében teljes egészében befejeződik – mondta Kovács Mihály Levente alpolgármester. Hozzátette, számos megelőzésre irányuló programot is támogatnak, például a szemészet, a fogászat és a táplálkozástudomány területén a diákok körében.

A város idén is kiemelt figyelmet fordít az állatkert fejlesztésére.

Folytatódik az oroszlánkifutó építése, felújítják a játszóteret és a futópályát, rendbe hozzák a zöldházat, és kialakítják a vendéglátóhelyet is. Tömegközlekedés és infrastruktúra Fenntartják a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló tömegközlekedési kedvezményeket. Prioritás idén a városi mobilitás fejlesztése, és új területet kívánnak vásárolni a buszpark bővítéséhez.

Idén 30 utca felújítását tűzték ki célul,

köztük a Merészség utcáét, a December 22. sugárútét, a Cuza Vodă utcáét, a Petőfi térét és a Călărași utcáét. Júliusig 137 autóbusz-megállót korszerűsítenek digitális kijelzőkkel.

A 200 ökosziget beüzemelésével megteremtik a feltételeket a szelektív hulladékgyűjtéshez is, ezt idén teljesen át akarják adni – tudtuk meg Gombos Csaba városmenedzsertől. Komoly felújítási munkálatok várnak a Gyémánt piacra, a Kövesdombi piacra és a November 7. piacra is. Szociális támogatások és egészségügy Idén 25 civil szervezet kap támogatást szociális szolgáltatások nyújtásához, több mint 8 millió lej értékben. Több mint 1495 fogyatékossággal élő személyt támogatnak, fenntartják a fűtési segélyt, az újszülöttek anyagi támogatását, valamint a sürgősségi segélyeket is. A természetbeni szociális juttatásokra több mint 52 millió lejt fordítanak. Májusban jóváhagyják azt a határozatot, amely alapján

a rokkantsággal élő személyek ezer lejig visszakapják a befizetett adót.

Az egészségügyi intézmények, a megyei kórház és a megyei sürgősségi klinikai kórház támogatására 2,5 millió lejt különítettek el. Sport, parkok és egyéb fejlesztések A városi sportklub 20 millió lejes keretet kap. Három lakónegyedben újítják fel a szabadtéri sportolási lehetőségeket, és mivel a város négy sportágban is az első ligában szereplő csapattal rendelkezik, ezek támogatását is fenntartják.

Soós Zoltán polgármester: a városvezetés célja, hogy Marosvásárhely megőrizze – sőt javítsa – a City Index szerinti tizedik helyezését

A parkok és a virágkertészet fenntartására 15,5 millió lejt szánnak.

A Kárpátok sétányán tervezett Maros-híd megépítését szintén idén szeretnék elkezdeni,

bár a bürokratikus akadályok miatt ez még várat magára. Soós Zoltán kiemelte, a költségvetés a folytonosságra, a beruházásokra és az előrehaladó közigazgatásra épül. A városvezetés célja, hogy Marosvásárhely megőrizze – sőt javítsa – a City Index szerinti tizedik helyezését, és kulturális téren is megtartsa a hatodik helyét az országos rangsorban.

A City Index egy olyan komplex városteljesítmény-értékelő eszköz, amely a romániai megyeszékhelyeket és nagyobb városokat rangsorolja több fő kritérium alapján. A 2025-ös elemzés a IOV – Institutul pentru Orașe Vizionare által készített, a gazdasági prosperitás, a társadalmi fejlődés és az életminőség alapján állítja fel a sorrendet, Kolozsvárt hozva ki vezető helyre. Marosvásárhely ezen a listán a 10. helyen szerepel.

Tömbházak felújítása A sajtótájékoztatón jelen lévő Călin Moldovan alpolgármester a lakóépületek energiahatékonysági beruházásainak helyzetével kapcsolatban kifejtette:

tíz, PNRR-ből finanszírozott tömbház kivitelezés alatt áll, 2026 augusztusi befejezési határidővel.