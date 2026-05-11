Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban

Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.
Lejárt az iskolába való beiratkozás első szakasza, de lesz még alkalom arra, hogy azoknak a szülőknek az igényléseit is fogadják, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson.
A beiratkozás második szakasza május 25–29. között zajlik. Szeptember 1–4. között pedig azoknak a gyerekeknek a helyzetét is rendezik a tanfelügyelőségek, akiket egyetlen iskolába sem vettek fel. A második fordulóban általában már nincs akkora mozgás, de lehetnek későn iratkozók vagy külföldről hazatérők, akik ezután íratják be gyerekeiket.
A szülők igénylésére azokat a gyerekeket is be lehet íratni, akik az év végéig betöltik a hat évet, ha rendelkeznek egy ajánlással az óvoda részéről (ha jártak óvodába) vagy a Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ (CJRAE) részéről (az óvodába nem járt vagy külföldről hazatért gyermekek esetében).
Maros megyében az első forduló után minden betervezett osztályt sikerül kialakítani – tudtuk meg Fejes Rékától, a magyar tannyelvű elemi osztályokért felelős szaktanfelügyelőtől.
A román tagozatokra összesen 2997 gyereket – tavaly 2836 román gyereket –, a német tannyelvű osztályokba 83 gyereket írattak be szüleik – tavaly eggyel kevesebbet.
A megyében van néhány olyan magyar osztály, ahol nincs meg a 12 diák, tehát a minimum létszám alatt vannak, de a kisebbségi osztályok esetén ez megengedett – tette hozzá Fejes Réka.
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába idén 34 gyereket írattak be, ők mind az intézmény körzetéhez tartoznak – legalábbis lakcímeik szerint. Hajdú Zoltán, a Bolyai iskola igazgatója a Székelyhonnak megerősítette,
Fejes Réka szaktanfelügyelő kiemelte, a tanfelügyelőségnek és az iskolának sem célja, hogy két előkészítő osztály induljon el a Bolyaiban, hiszen elegendő hely sem lenne hozzá.
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium elemi tagozatai a Református Kollégium Horea utcai új épületében tanulnak immár második éve
2024-ben szintén túljelentkezés volt a Bolyai iskola elemi tagozatán, akkor két előkészítő osztályt kért az intézmény – egyik a katolikus iskola osztálya volt, hiszen akkor hivatalosan a Bolyaihoz tartozott –, tehát összesen 60-an iratkoztak be a tanintézetbe, azaz 16 diákkal volt akkor több. Tavaly csak két diákkal haladták meg a lehetséges osztálylétszámot a Bolyaiban, de ehhez nem kellett külön minisztériumi engedély.
Marosvásárhely két másik magyar tannyelvű iskolájának – a Református Kollégium és a Római Katolikus Líceum – előkészítő osztályaiba mindkét esetben 22 diákot írattak be szüleik az első fordulóban, amely nem csak a csoportméret szempontjából megfelelő létszám, de azért is ideális, mert ez a maximális diáklétszám, amiért még nem kell külön jóváhagyást kérni a tanfelügyelőségtől vagy a minisztériumtól.
