Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban

Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.

Hajnal Csilla 2026. május 11., 14:442026. május 11., 14:44

Lejárt az iskolába való beiratkozás első szakasza, de lesz még alkalom arra, hogy azoknak a szülőknek az igényléseit is fogadják, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson. Hirdetés A beiratkozás második szakasza május 25–29. között zajlik. Szeptember 1–4. között pedig azoknak a gyerekeknek a helyzetét is rendezik a tanfelügyelőségek, akiket egyetlen iskolába sem vettek fel. A második fordulóban általában már nincs akkora mozgás, de lehetnek későn iratkozók vagy külföldről hazatérők, akik ezután íratják be gyerekeiket.

Azokat a gyermekeket kötelező beíratni előkészítő osztályba, akik 2026. augusztus 31-ével bezárólag betöltik hatodik életévüket.

A szülők igénylésére azokat a gyerekeket is be lehet íratni, akik az év végéig betöltik a hat évet, ha rendelkeznek egy ajánlással az óvoda részéről (ha jártak óvodába) vagy a Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ (CJRAE) részéről (az óvodába nem járt vagy külföldről hazatért gyermekek esetében). Mintegy százzal több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében az első forduló után minden betervezett osztályt sikerül kialakítani – tudtuk meg Fejes Rékától, a magyar tannyelvű elemi osztályokért felelős szaktanfelügyelőtől.

Idén eddig 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több a tavalyi 1413-hoz képest.

A román tagozatokra összesen 2997 gyereket – tavaly 2836 román gyereket –, a német tannyelvű osztályokba 83 gyereket írattak be szüleik – tavaly eggyel kevesebbet.

Fotó: Haáz Vince

A megyében van néhány olyan magyar osztály, ahol nincs meg a 12 diák, tehát a minimum létszám alatt vannak, de a kisebbségi osztályok esetén ez megengedett – tette hozzá Fejes Réka. Túljelentkezés van a Bolyaiban, de mindenkit felvesznek A Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába idén 34 gyereket írattak be, ők mind az intézmény körzetéhez tartoznak – legalábbis lakcímeik szerint. Hajdú Zoltán, a Bolyai iskola igazgatója a Székelyhonnak megerősítette,

bőséges túljelentkezés van, de mivel a beíratott gyerekek mind a körzethez tartoznak, ezért az iskolának kötelessége mindegyiküket felvennie.

Fejes Réka szaktanfelügyelő kiemelte, a tanfelügyelőségnek és az iskolának sem célja, hogy két előkészítő osztály induljon el a Bolyaiban, hiszen elegendő hely sem lenne hozzá.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium elemi tagozatai a Református Kollégium Horea utcai új épületében tanulnak immár második éve Fotó: Haáz Vince