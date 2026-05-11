Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban

Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.

2026. május 11., 14:44

Lejárt az iskolába való beiratkozás első szakasza, de lesz még alkalom arra, hogy azoknak a szülőknek az igényléseit is fogadják, akiknek gyermekét az első szakaszban nem vették fel a kiválasztott tanintézetbe, vagy valamilyen okból nem vettek részt az első elosztáson.

A beiratkozás második szakasza május 25–29. között zajlik. Szeptember 1–4. között pedig azoknak a gyerekeknek a helyzetét is rendezik a tanfelügyelőségek, akiket egyetlen iskolába sem vettek fel. A második fordulóban általában már nincs akkora mozgás, de lehetnek későn iratkozók vagy külföldről hazatérők, akik ezután íratják be gyerekeiket.

Azokat a gyermekeket kötelező beíratni előkészítő osztályba, akik 2026. augusztus 31-ével bezárólag betöltik hatodik életévüket.

A szülők igénylésére azokat a gyerekeket is be lehet íratni, akik az év végéig betöltik a hat évet, ha rendelkeznek egy ajánlással az óvoda részéről (ha jártak óvodába) vagy a Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ (CJRAE) részéről (az óvodába nem járt vagy külföldről hazatért gyermekek esetében).

Mintegy százzal több magyar előkészítős kezd idén

Maros megyében az első forduló után minden betervezett osztályt sikerül kialakítani – tudtuk meg Fejes Rékától, a magyar tannyelvű elemi osztályokért felelős szaktanfelügyelőtől.

Idén eddig 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több a tavalyi 1413-hoz képest.

A román tagozatokra összesen 2997 gyereket – tavaly 2836 román gyereket –, a német tannyelvű osztályokba 83 gyereket írattak be szüleik – tavaly eggyel kevesebbet.

A megyében van néhány olyan magyar osztály, ahol nincs meg a 12 diák, tehát a minimum létszám alatt vannak, de a kisebbségi osztályok esetén ez megengedett – tette hozzá Fejes Réka.

Túljelentkezés van a Bolyaiban, de mindenkit felvesznek

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum előkészítő osztályába idén 34 gyereket írattak be, ők mind az intézmény körzetéhez tartoznak – legalábbis lakcímeik szerint. Hajdú Zoltán, a Bolyai iskola igazgatója a Székelyhonnak megerősítette,

bőséges túljelentkezés van, de mivel a beíratott gyerekek mind a körzethez tartoznak, ezért az iskolának kötelessége mindegyiküket felvennie.

Fejes Réka szaktanfelügyelő kiemelte, a tanfelügyelőségnek és az iskolának sem célja, hogy két előkészítő osztály induljon el a Bolyaiban, hiszen elegendő hely sem lenne hozzá.

2024-ben szintén túljelentkezés volt a Bolyai iskola elemi tagozatán, akkor két előkészítő osztályt kért az intézmény – egyik a katolikus iskola osztálya volt, hiszen akkor hivatalosan a Bolyaihoz tartozott –, tehát összesen 60-an iratkoztak be a tanintézetbe, azaz 16 diákkal volt akkor több. Tavaly csak két diákkal haladták meg a lehetséges osztálylétszámot a Bolyaiban, de ehhez nem kellett külön minisztériumi engedély.

Marosvásárhely két másik magyar tannyelvű iskolájának – a Református Kollégium és a Római Katolikus Líceum – előkészítő osztályaiba mindkét esetben 22 diákot írattak be szüleik az első fordulóban, amely nem csak a csoportméret szempontjából megfelelő létszám, de azért is ideális, mert ez a maximális diáklétszám, amiért még nem kell külön jóváhagyást kérni a tanfelügyelőségtől vagy a minisztériumtól.

2026. május 10., vasárnap

Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?

A gyors ütemű ingatlanfejlesztések mellett a meglévő víz- és szennyvízhálózat képes-e kiszolgálni az új háztartásokat? – merült fel a kérdés a marosvásárhelyi Egyesülés lakónegyedében. A közműszolgáltató szerint jelenleg nincs gond a rendszerrel.

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván

Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök

Ilie Bolojan felkereste szombaton Marosvásárhelyen a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással.

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.

Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen

Átalakítják Marosvásárhelyen a Victor Babeș utcát: a tanintézménynek és a megyei tanfelügyelőségnek is helyet adó szakaszon a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki.

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

