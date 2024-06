Túljelentkezés esetén is mindenkit felvesznek a körzeti iskolába

Az előkészítő osztályt indító tanintézetek nemrég függesztették ki az iskolába felvett gyerekek listáját. Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceum két osztályába összesen hatvan gyereket írattak be szüleik. Mindegyiket felveszik, mert az összes gyerek az iskola körzetéhez tartozik lakcím szerint.

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum idén két előkészítő osztályt kért – egyik a volt katolikus iskola osztálya –, mindkettőben 22 hellyel. Ez 44 helyet jelent, de összesen 60-an iratkoztak be a tanintézetbe, tehát 16 diákkal van több – tudtuk meg Hajdú Zoltántól, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatójától.

Utoljára 2017-ben volt túljelentkezés a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, amikor a katolikus iskola nem indíthatott előkészítő osztályt. Akkor kénytelenek voltak még egy osztályt igényelni. Az elmúlt évben viszont az iratkozás első szakasza után még maradtak is betöltetlen helyek.

A többlet, tehát az említett tizenhat tanuló túl kevés ahhoz, hogy egy harmadik osztályt is igényeljenek, illetve ez körülményes is lenne, ezért úgy próbálják megoldani a helyzetet, hogy két harmincas létszámú osztályt indítanak – tette hozzá az iskolavezető.

Szeptembertől ugyanis a belvárosban lévő Horea utcában nyitja meg kapuit a Marosvásárhelyi Református Kollégium új épülete, amely a kollégium elemisei mellé a kis bolyaisokat is befogadja. Az iskola körzete pedig igazából itt van, nem a November 7. negyedben, ahová az elmúlt években jártak a Bolyai elemi osztályos tanulói.

Hangsúlyozta, a szerdán közzétett eredmények nem végleges eredmények, hiszen még visszatérhet a körzeti iskolájába az a gyerek, akit nem tudtak fogadni például a református kollégiumban, amely vokacionális iskola, nem pedig körzeti. Marosvásárhelyen vokacionális tanintézetként működik a művészeti főgimnázium és a Szász Albert Sportiskola is.

Szerda délelőtt függesztették ki a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban is az előkészítő osztályba bejutottak listáját

A beiskolázási tervhez képest plusz előkészítő osztály indítását egyetlen Maros megyei tanintézet sem kérelmezte, viszont az előzetesen meghatározott 22-höz képest plusz helyeket kért és kapott még a Marosvásárhelyi Református Kollégium is, ugyanis ott is túljelentkezés volt.

Vidéken minden tanintézetben megvan az elvárt minimális létszám, amely tíz gyereket jelent előkészítő osztályban, sőt, van, ahol többen is vannak. Ahol pedig eddig is szimultán rendszerben működött az elemi tagozatos oktatás (előkészítő–negyedik osztály), ezután is úgy fog – részletezte Fejes Réka.