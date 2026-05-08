Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.

Simon Virág 2026. május 08., 18:172026. május 08., 18:17

Több tízen gyűltek össze pénteken reggel a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Ház előtt várva, hogy bebocsátást kapjanak a meghirdetett állásbörzére. A friss munkanélküliek, akik még munkanélküli segélyben részesülnek, kötelező módon részt kellett vegyenek az eseményen, amelyet a megyeszékhely mellett Marosludason, Szászrégenben, Dicsőszentmártonban és Segesváron szerveztek meg.

Felemás volt az érdeklődés Miközben mi is a kezdésre vártunk, több érintettel beszélgettünk. Volt, aki januárban maradt munkanélküli, addig szociális munkásként dolgozott, és bár több helyen kopogtatott már, egyelőre nem kapott munkát, elsősorban a hiányos román nyelvtudása miatt. Hirdetés Volt, aki februártól munkanélküli, valamivel több, mint nyolcszáz lejt kap havonta és

várja a megfelelő lehetőséget, hogy újra dolgozhasson.

Három férfival is találkoztunk, akik karbantartóként dolgoznak a vegyipari kombinátban, és egyelőre csak érdeklődni jöttek, hogy felmérjék lehetőségeiket. Mindhárman ötven évnél idősebbek már. A börze bejárata előtt álldogáltak fiatalok is, akik tavaly végezték el a szakiskolát és még nem dolgoztak. Láttunk pár rabot is, akiket őrök kísértek el. Az érvényes törvények értelmében ők a börtönbüntetésük ideje alatt is dolgozhatnak, ha jó a magaviseletűek és félig nyitott rendszerben tartják fogva őket.

Pénteken Marosvásárhelyen állást ajánlott többek között a hadsereg, a gyermekjogvédelmi igazgatóság, több nagyáruház, szabadidőközpont, de pékség és építőipari cég is. A munkahelyeket kínáló asztalok között többen voltak olyanok, akik

kitöltötték a kötelező jelenléti ívet és máris siettek tovább, egyetlen asztalnál sem álltak meg.

Eredményesnek mondható a börze Gheorghe Ștef, a Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője a Székelyhonnak elmondta, hogy a pénteki börzére 700 lehetséges munkaadót kerestek meg, közülük 44 vett részt a börzén: Marosvásárhelyen 25, Ludason 3, Régenben 5, Dicsőszentmártonban 8, Szovátán pedig 3 munkáltató.

Összesen 463 állást kínáltak, ebből 29 felsőfokú végzettséget igénylő munkahely

az alábbi szakmákban: általános gazdasági tanácsadó, gépészmérnök, erdőmérnök, jogi szakértő, élelmiszeripari mérnök, humánerőforrás-referens, termelési mérnök, minőségellenőr.

A középfokú végzettséggel, vagy csak általános iskolával rendelkezők számára 434 állásajánlat volt elérhető, többek között hivatásos nevelőszülő, eladó, kereskedelmi dolgozó, textilipari összeállító-varró, szakképzetlen konfekcióipari munkás, CNC-gépkezelő, minőségellenőr, árukezelő, takarítónő, raktáros, biztonsági őr beosztásban. Megyeszinten a pénteki börzén 928 személy vett részt, köztük 229 munkanélkülit hívtak be újabb egyeztetésre, alkalmazás céljából. Az országos átlagnál jobban áll a megye A megyei ügynökség vezetője, Gheorghe Ștef a Székelyhonnak elmondta, hogy jelenleg 2,86 százalékos a munkanélküliségi ráta Maros megyében, míg az országos átlag 3,15 százalék (Hargita megyében 5,24, míg Kovászna megyében 6,14 százalék).

Gheorghe Ștef, a Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője Fotó: Haáz Vince

Az elhelyezkedést ösztönző intézkedések terén is újdonságról számolt be az illetékes, miszerint azok a 16-30 év közötti

fiatalok, akik első alkalommal lesznek kenyérkeresők, két évig stabilitási juttatást kapnak,

az első évben havi ezer, második évben havi 1200 lejt, amennyiben 24 hónapig nem váltanak munkahelyet. Ezt a stabilitási juttatást igényelhetik azok az édesanyák is, akik három, 18 évnél kisebb gyermeket nevelnek és újra munkába állnak. Ezekről tájékoztatást lehet kérni a munkaerő-elhelyező ügynökségnél. Megkérdeztük az igazgatót, hogy milyen lehetősége van a közeledő nyári vakációban a diákoknak, hogy nyári munkát vállaljanak. Elmondta, hogy a törvény támogatását ad a munkaadóknak, hogy legtöbb hatvan napra diákokat, egyetemistákat alkalmazzanak. Tavaly hivatalosan harminc diák dolgozott Maros megyében.

