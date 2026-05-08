Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Megyeszinten a pénteki börzén közel ezren vettek részt • Fotó: Haáz Vince

Megyeszinten a pénteki börzén közel ezren vettek részt

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.

Simon Virág

2026. május 08., 18:172026. május 08., 18:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több tízen gyűltek össze pénteken reggel a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Ház előtt várva, hogy bebocsátást kapjanak a meghirdetett állásbörzére. A friss munkanélküliek, akik még munkanélküli segélyben részesülnek, kötelező módon részt kellett vegyenek az eseményen, amelyet a megyeszékhely mellett Marosludason, Szászrégenben, Dicsőszentmártonban és Segesváron szerveztek meg.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Felemás volt az érdeklődés

Miközben mi is a kezdésre vártunk, több érintettel beszélgettünk. Volt, aki januárban maradt munkanélküli, addig szociális munkásként dolgozott, és bár több helyen kopogtatott már, egyelőre nem kapott munkát, elsősorban a hiányos román nyelvtudása miatt.

Hirdetés

Volt, aki februártól munkanélküli, valamivel több, mint nyolcszáz lejt kap havonta és

várja a megfelelő lehetőséget, hogy újra dolgozhasson.

Három férfival is találkoztunk, akik karbantartóként dolgoznak a vegyipari kombinátban, és egyelőre csak érdeklődni jöttek, hogy felmérjék lehetőségeiket. Mindhárman ötven évnél idősebbek már. A börze bejárata előtt álldogáltak fiatalok is, akik tavaly végezték el a szakiskolát és még nem dolgoztak.

Láttunk pár rabot is, akiket őrök kísértek el. Az érvényes törvények értelmében ők a börtönbüntetésük ideje alatt is dolgozhatnak, ha jó a magaviseletűek és félig nyitott rendszerben tartják fogva őket.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Pénteken Marosvásárhelyen állást ajánlott többek között a hadsereg, a gyermekjogvédelmi igazgatóság, több nagyáruház, szabadidőközpont, de pékség és építőipari cég is. A munkahelyeket kínáló asztalok között többen voltak olyanok, akik

kitöltötték a kötelező jelenléti ívet és máris siettek tovább, egyetlen asztalnál sem álltak meg.

Eredményesnek mondható a börze

Gheorghe Ștef, a Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője a Székelyhonnak elmondta, hogy a pénteki börzére 700 lehetséges munkaadót kerestek meg, közülük 44 vett részt a börzén: Marosvásárhelyen 25, Ludason 3, Régenben 5, Dicsőszentmártonban 8, Szovátán pedig 3 munkáltató.

Összesen 463 állást kínáltak, ebből 29 felsőfokú végzettséget igénylő munkahely

az alábbi szakmákban: általános gazdasági tanácsadó, gépészmérnök, erdőmérnök, jogi szakértő, élelmiszeripari mérnök, humánerőforrás-referens, termelési mérnök, minőségellenőr.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A középfokú végzettséggel, vagy csak általános iskolával rendelkezők számára 434 állásajánlat volt elérhető, többek között hivatásos nevelőszülő, eladó, kereskedelmi dolgozó, textilipari összeállító-varró, szakképzetlen konfekcióipari munkás, CNC-gépkezelő, minőségellenőr, árukezelő, takarítónő, raktáros, biztonsági őr beosztásban.

Megyeszinten a pénteki börzén 928 személy vett részt, köztük 229 munkanélkülit hívtak be újabb egyeztetésre, alkalmazás céljából.

Az országos átlagnál jobban áll a megye

A megyei ügynökség vezetője, Gheorghe Ștef a Székelyhonnak elmondta, hogy jelenleg 2,86 százalékos a munkanélküliségi ráta Maros megyében, míg az országos átlag 3,15 százalék (Hargita megyében 5,24, míg Kovászna megyében 6,14 százalék).

Gheorghe Ștef, a Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője • Fotó: Haáz Vince Galéria

Gheorghe Ștef, a Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője

Fotó: Haáz Vince

Az elhelyezkedést ösztönző intézkedések terén is újdonságról számolt be az illetékes, miszerint azok a 16-30 év közötti

fiatalok, akik első alkalommal lesznek kenyérkeresők, két évig stabilitási juttatást kapnak,

az első évben havi ezer, második évben havi 1200 lejt, amennyiben 24 hónapig nem váltanak munkahelyet. Ezt a stabilitási juttatást igényelhetik azok az édesanyák is, akik három, 18 évnél kisebb gyermeket nevelnek és újra munkába állnak. Ezekről tájékoztatást lehet kérni a munkaerő-elhelyező ügynökségnél.

Megkérdeztük az igazgatót, hogy milyen lehetősége van a közeledő nyári vakációban a diákoknak, hogy nyári munkát vállaljanak. Elmondta, hogy a törvény támogatását ad a munkaadóknak, hogy legtöbb hatvan napra diákokat, egyetemistákat alkalmazzanak. Tavaly hivatalosan harminc diák dolgozott Maros megyében.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Romániai céghez került a milliárdos magyar állami kölcsön – bűnügyi felügyeletet kér a magyarországi ügyészség
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Székelyhon

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Székelyhon

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Székely Sport

Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Romániai céghez került a milliárdos magyar állami kölcsön – bűnügyi felügyeletet kér a magyarországi ügyészség
Krónika

Romániai céghez került a milliárdos magyar állami kölcsön – bűnügyi felügyeletet kér a magyarországi ügyészség
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 08., péntek

Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen

Átalakítják Marosvásárhelyen a Victor Babeș utcát: a tanintézménynek és a megyei tanfelügyelőségnek is helyet adó szakaszon a meglévő 128 parkolóhelyből ötvenet felszámolnak, hogy kerékpárutat alakítsanak ki.

Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen
Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen
2026. május 08., péntek

Parkolók helyett kerékpárút – forgalmas útszakaszt egyirányúsítanak Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Azonosították a Marosba fulladt nőt

Egy napokkal ezelőtt eltűnt nő holttestét találták meg csütörtökön a Marosban, Marosvásárhelyen. A rendőrség pénteken megerősítette, hogy a folyóból kiemelt elhunyt egy 57 éves, Nyárádszeredából származó nő volt.

Azonosították a Marosba fulladt nőt
Azonosították a Marosba fulladt nőt
2026. május 08., péntek

Azonosították a Marosba fulladt nőt
2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval

Egy medvebocsot mentettek le egy fáról csütörtökön Segesvár közelében. A mentőakció közel három órán át tartott, ezalatt a csendőrök biztosították a területet, mivel fennállt a veszélye annak, hogy az anyamedve a közelben tartózkodik.

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
2026. május 08., péntek

Bőgött a medvebocs, amikor a nyakánál fogva lelógatták a fáról, de ez volt a megmentésének az ára – videóval
2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?

Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?
Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?
2026. május 08., péntek

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

Motorossal ütközött egy ittas sofőr
Motorossal ütközött egy ittas sofőr
2026. május 07., csütörtök

Motorossal ütközött egy ittas sofőr
2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
2026. május 07., csütörtök

A Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

A Marosba fulladt egy nő
A Marosba fulladt egy nő
2026. május 07., csütörtök

A Marosba fulladt egy nő
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen

Tömbházban gyulladt ki egy lakás Marosvásárhelyen csütörtökön délután.

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen
Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen
2026. május 07., csütörtök

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen
2026. május 07., csütörtök

Lakóház gyulladt ki Szovátán

Lakóház gyulladt ki Szovátán szerdán éjjel, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Lakóház gyulladt ki Szovátán
Lakóház gyulladt ki Szovátán
2026. május 07., csütörtök

Lakóház gyulladt ki Szovátán
2026. május 06., szerda

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál

Elfogadhatják csütörtökön Maros Megye Tanácsának költségvetését, amely a tervezet szerint 552 millió lej bevétellel és 615 millió lej kiadással számol. A tavalyinál kisebb keretből gazdálkodnak, miközben több pályázat önrészét idén kell kifizetni.

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál
Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál
2026. május 06., szerda

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!