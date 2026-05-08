Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Megyeszinten a pénteki börzén közel ezren vettek részt
Fotó: Haáz Vince
Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.
Több tízen gyűltek össze pénteken reggel a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Ház előtt várva, hogy bebocsátást kapjanak a meghirdetett állásbörzére. A friss munkanélküliek, akik még munkanélküli segélyben részesülnek, kötelező módon részt kellett vegyenek az eseményen, amelyet a megyeszékhely mellett Marosludason, Szászrégenben, Dicsőszentmártonban és Segesváron szerveztek meg.
Miközben mi is a kezdésre vártunk, több érintettel beszélgettünk. Volt, aki januárban maradt munkanélküli, addig szociális munkásként dolgozott, és bár több helyen kopogtatott már, egyelőre nem kapott munkát, elsősorban a hiányos román nyelvtudása miatt.
Volt, aki februártól munkanélküli, valamivel több, mint nyolcszáz lejt kap havonta és
Három férfival is találkoztunk, akik karbantartóként dolgoznak a vegyipari kombinátban, és egyelőre csak érdeklődni jöttek, hogy felmérjék lehetőségeiket. Mindhárman ötven évnél idősebbek már. A börze bejárata előtt álldogáltak fiatalok is, akik tavaly végezték el a szakiskolát és még nem dolgoztak.
Láttunk pár rabot is, akiket őrök kísértek el. Az érvényes törvények értelmében ők a börtönbüntetésük ideje alatt is dolgozhatnak, ha jó a magaviseletűek és félig nyitott rendszerben tartják fogva őket.
Pénteken Marosvásárhelyen állást ajánlott többek között a hadsereg, a gyermekjogvédelmi igazgatóság, több nagyáruház, szabadidőközpont, de pékség és építőipari cég is. A munkahelyeket kínáló asztalok között többen voltak olyanok, akik
Gheorghe Ștef, a Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség vezetője a Székelyhonnak elmondta, hogy a pénteki börzére 700 lehetséges munkaadót kerestek meg, közülük 44 vett részt a börzén: Marosvásárhelyen 25, Ludason 3, Régenben 5, Dicsőszentmártonban 8, Szovátán pedig 3 munkáltató.
az alábbi szakmákban: általános gazdasági tanácsadó, gépészmérnök, erdőmérnök, jogi szakértő, élelmiszeripari mérnök, humánerőforrás-referens, termelési mérnök, minőségellenőr.
A középfokú végzettséggel, vagy csak általános iskolával rendelkezők számára 434 állásajánlat volt elérhető, többek között hivatásos nevelőszülő, eladó, kereskedelmi dolgozó, textilipari összeállító-varró, szakképzetlen konfekcióipari munkás, CNC-gépkezelő, minőségellenőr, árukezelő, takarítónő, raktáros, biztonsági őr beosztásban.
Megyeszinten a pénteki börzén 928 személy vett részt, köztük 229 munkanélkülit hívtak be újabb egyeztetésre, alkalmazás céljából.
A megyei ügynökség vezetője, Gheorghe Ștef a Székelyhonnak elmondta, hogy jelenleg 2,86 százalékos a munkanélküliségi ráta Maros megyében, míg az országos átlag 3,15 százalék (Hargita megyében 5,24, míg Kovászna megyében 6,14 százalék).
Az elhelyezkedést ösztönző intézkedések terén is újdonságról számolt be az illetékes, miszerint azok a 16-30 év közötti
az első évben havi ezer, második évben havi 1200 lejt, amennyiben 24 hónapig nem váltanak munkahelyet. Ezt a stabilitási juttatást igényelhetik azok az édesanyák is, akik három, 18 évnél kisebb gyermeket nevelnek és újra munkába állnak. Ezekről tájékoztatást lehet kérni a munkaerő-elhelyező ügynökségnél.
Megkérdeztük az igazgatót, hogy milyen lehetősége van a közeledő nyári vakációban a diákoknak, hogy nyári munkát vállaljanak. Elmondta, hogy a törvény támogatását ad a munkaadóknak, hogy legtöbb hatvan napra diákokat, egyetemistákat alkalmazzanak. Tavaly hivatalosan harminc diák dolgozott Maros megyében.
