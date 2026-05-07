Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

Csütörtökön délután 4 óra után jelentették a sürgősségi hívószámon, hogy Marosvásárhelyen egy személy a Marosba esett. Mint a Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) sajtóirodája közölte, a helyszínre három esetkocsival érkeztek ki és magukkal vitték a rendelkezésükre álló csónakot is. A Maros partra szállt ki egy mentőautó is.

Nem sokkal később az életmentők egy nőt emeltek ki a Marosból. A helyszínen levő mentősök az életét már nem tudták megmenteni – tudtuk meg.