Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron

Tűz ütött ki egy személyszállító kisbuszban Balavásáron, a 13-as országúton, kedden kora délután. A járműben többen is tartózkodtak.

még időben elhagyták a járművet, így senki sem sérült meg.

A riasztást követően a balavásári önkéntes és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók is a helyszínre siettek, hogy megfékezzék a tüzet.

Hirdetés

Az utasokat egy másik jármű szállította tovább. A tűz okát egyelőre még vizsgálják – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.