Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tűz ütött ki egy személyszállító kisbuszban Balavásáron, a 13-as országúton, kedden kora délután. A járműben többen is tartózkodtak.

Székelyhon

2026. május 05., 13:032026. május 05., 13:03

2026. május 05., 13:132026. május 05., 13:13

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Összesen hatan utaztak a kisbuszban, amikor kigyulladt, ám mindannyian

még időben elhagyták a járművet, így senki sem sérült meg.

A riasztást követően a balavásári önkéntes és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók is a helyszínre siettek, hogy megfékezzék a tüzet.

Hirdetés

Az utasokat egy másik jármű szállította tovább. A tűz okát egyelőre még vizsgálják – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Maros megye Marosszék Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Késsel kényszerítettek egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik – a rendőrség elfogta a tetteseket
Három kieső már ismert a 2. Ligában, az utolsó forduló még tartogat kérdéseket
Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Kiemelkedő székelyföldi teljesítmények a Román Lovas Szövetség Kupáján
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Székelyhon

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Késsel kényszerítettek egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik – a rendőrség elfogta a tetteseket
Székelyhon

Késsel kényszerítettek egy csoport gyereket, hogy pénzt adjanak nekik – a rendőrség elfogta a tetteseket
Három kieső már ismert a 2. Ligában, az utolsó forduló még tartogat kérdéseket
Székely Sport

Három kieső már ismert a 2. Ligában, az utolsó forduló még tartogat kérdéseket
Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Krónika

Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Kiemelkedő székelyföldi teljesítmények a Román Lovas Szövetség Kupáján
Székely Sport

Kiemelkedő székelyföldi teljesítmények a Román Lovas Szövetség Kupáján
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Nőileg

Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 05., kedd

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon
A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon
2026. május 05., kedd

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon
Hirdetés
2026. május 05., kedd

Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?

Kiterjedhet magánterületekre és per tárgyát képező telkekre is a marosvásárhelyi városháza által bejelentett Maros parkjai beruházás. Az érintettek szerint nem egyeztettek velük. A városháza jelezte: közérdekű beruházáskor lehetséges a kisajátítás is.

Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?
Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?
2026. május 05., kedd

Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?
2026. május 05., kedd

Felborult egy autó, többen megsérültek

Közúti baleset történt a Maros megyei Hagymásbodonon: hat ember utazott egy autóban, amely felborult kedden délelőtt.

Felborult egy autó, többen megsérültek
Felborult egy autó, többen megsérültek
2026. május 05., kedd

Felborult egy autó, többen megsérültek
2026. május 04., hétfő

Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók

Egy Maros közepén rekedt kutyát mentettek ki hétfőn a tűzoltók a folyó marosludasi szakaszán – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók
Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók
2026. május 04., hétfő

Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben

Ötéves gyermek is megsérült abban a balesetben, amely Illyefalva közelében történt vasárnap este.

Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben
Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben
2026. május 04., hétfő

Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben
2026. május 04., hétfő

Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése

Különleges eseményre készül a Marosvásárhelyi Állatkert és a Somostető Igazgatósága: Szépséghez nem kell törzskönyv címmel szerveznek rendezvényt a keverék kutyáknak május 10-én.

Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése
Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése
2026. május 04., hétfő

Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése
2026. május 04., hétfő

Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége

Súlyos bűncselekmény-sorozatot követett el egy mindössze 17 éves fiú Maros megyében: ittasan, lopott autóval próbált elmenekülni a rendőrök elől, ám üldözése balesetbe torkollott.

Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége
Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége
2026. május 04., hétfő

Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál

Két autó ütközött Segesvár Marosvásárhely felőli kijáratánál vasárnap koradélután, többen megsérültek.

Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál
Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál
2026. május 03., vasárnap

Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál
2026. május 01., péntek

Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót

Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.

Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót
Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót
2026. május 01., péntek

Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót
2026. május 01., péntek

Holtan találták meg a kórházból megszökött beteget

Eltűnt személyként keresi a Maros megyei rendőrség az 58 éves Gabor Viorelt, aki a pénteki nap folyamán elhagyta a Gheorghe Marinescu utcai kórházat Marosvásárhelyen. Az eltűnt személy szombaton holtan került elő.

Holtan találták meg a kórházból megszökött beteget
Holtan találták meg a kórházból megszökött beteget
2026. május 01., péntek

Holtan találták meg a kórházból megszökött beteget
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!