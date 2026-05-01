Marosvásárhelyi kórházból szökött meg egy beteg, keresi a rendőrség

Fotó: Maros megyei rendőrség
Eltűnt személyként keresi a Maros megyei rendőrség az 58 éves Gabor Viorelt, aki a pénteki nap folyamán elhagyta a Gheorghe Marinescu utcai kórházat Marosvásárhelyen.
2026. május 01., 15:592026. május 01., 15:59
2026. május 01., 16:042026. május 01., 16:04
Az eltűnt férfi 1,65 méter magas, kék szemű. A kórházból való távozásakor pizsamát viselt.
A hatóságok kérik, hogy ha valaki látta, vagy hollétére vonatkozó információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót, vagy értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt.
