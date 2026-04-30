Bennégett egy ló a kigyulladt istállóban

Háztartási melléképület gyulladt ki Makfalván szerdán este, egy ember megsérült, egy állat pedig elpusztult.

A tűzoltók érkezésekor egy körülbelül 25 négyzetméteres istálló állt lángokban. A helyszínre a szovátai hivatásos és a makfalvi önkéntes tűzoltók is kiszálltak, ugyanakkor a Maros megyei mentőszolgálat egy csapatát is riasztották.

Hirdetés

A tűzoltók beavatkozásának ellenére az istálló leégett, az épületben tartott ló pedig elpusztult. A Maros Megyei Mentőszolgálat munkatársainak ugyanakkor