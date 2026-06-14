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Átadásra kész a nyárádszeredai tanuszoda, mikor lehet beüzemelni?

Május végén már az udvaron végezték az utolsó ismításokat • Fotó: Haáz Vince

Május végén már az udvaron végezték az utolsó ismításokat

Fotó: Haáz Vince

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Két és fél éves késés után már csak napok kérdése és befejezik a nyárádszeredai tanuszodát, majd átadják a polgármesteri hivatalnak. A megnyitása az engedélyek beszerzésétől függ, de lehetséges, hogy a gyerekek már idén használhatják.

Simon Virág

2026. június 14., 11:272026. június 14., 11:27

Eredetileg 2023 decembere volt az átadási határideje a Nyárádszeredában épülő tanuszodának. A szerződés értelmében a típususzoda értéke 9 millió lej, amelyet az országos befektetési alap (CNI) finanszíroz. A városi költségvetést csak a közművesítés költsége terhelte, ami mintegy 1,6 millió lej volt. Ezt a nyárádszeredai önkormányzat el is végezte.

Sokáig épülő tanuszoda

Az uszodaépítési munkálatok rosszul haladtak, többször leálltak az évek során. Tavaly decemberben a nyárádszeredai önkormányzat a közösségi oldalán azt közölte ki, alig egy hónapnyi munka és egy hónap próbaüzemelés választaná el attól, hogy átvegyék az épületet,

az Országos Beruházási Társaság (CNI) azonban leállította a kifizetéseket, emiatt a kivitelező is leállította a munkálatokat.

2024 novemberében már ennyire kész volt a tanuszoda • Fotó: Haáz Vince Galéria

2024 novemberében már ennyire kész volt a tanuszoda

Fotó: Haáz Vince

Mint írták, nem rajtuk múlik, a projekt feltétele ugyanis az volt, hogy az önkormányzat biztosítsa a közművesítést, amit már az építkezés megkezdése előtt teljesítettek, sőt már megvásárolták az üzemeltetéshez szükséges takarítógépet és a medence tisztán tartásához szükséges porszívót is.

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„Erre a beruházásra volt az egyik legnagyobb társadalmi igény településünkön, ezért nagy reményt fűzünk ahhoz, hogy a kormány engedélyezni fogja a tanuszoda munkálatainak befejezését” – állt még a bejegyzésben.

Utolsó méterek

Most Tóth Sándor polgármester a Székelyhonnak azt nyilatkozta, hogy az uszodaépítési munkálatok lassan véget érnek, a kivitelező már csak néhány apróbb munkát kell elvégezzen, megtörtént már a belső nagytakarítás is. „Miután a korábbi próbatöltések sikeresek voltak, véglegesen is feltöltötték a medencét. Várjuk, hogy a kivitelező adja át az uszodát az Országos Beruházási Társaságnak, ezután kerül hoznánk.

Idézet
Nekünk az lesz a feladatunk, hogy megszerezzük a működési engedélyt.

Mint mondta, egyelőre még nem tudni, hogy a megyei hivataloktól milyen gyorsan tudják a szükséges iratokat beszerezni, de közben elkészítik a működési szabályzatot és személyzetet alkalmaznak.

Helyi kézben marad

A városvezető beszélt arról is, hogy nem kívánják külsős cégnek odaadni a létesítmény működtetését, azt szeretnék, hogy maradjon az önkormányzat hatáskörében, hogy könnyebben használhassák a nyárádszeredai és a kistérségi gyermekek is. Tóth Sándor kihangsúlyozta:

ez elsősorban egy didaktikai medence, amellyel a helyi és környékbeli gyermekeket igényeit akarják kiszolgálni,

de természetesen nyitott lesz a felnőttek számára is, akik kikapcsolódni, sportolni akarnak. Az uszoda a két labdarúgópálya mellé épült a Récsei István utcában.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Nyárádszereda
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