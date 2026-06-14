Átadásra kész a nyárádszeredai tanuszoda, mikor lehet beüzemelni?

Május végén már az udvaron végezték az utolsó ismításokat
Fotó: Haáz Vince
Két és fél éves késés után már csak napok kérdése és befejezik a nyárádszeredai tanuszodát, majd átadják a polgármesteri hivatalnak. A megnyitása az engedélyek beszerzésétől függ, de lehetséges, hogy a gyerekek már idén használhatják.
Eredetileg 2023 decembere volt az átadási határideje a Nyárádszeredában épülő tanuszodának. A szerződés értelmében a típususzoda értéke 9 millió lej, amelyet az országos befektetési alap (CNI) finanszíroz. A városi költségvetést csak a közművesítés költsége terhelte, ami mintegy 1,6 millió lej volt. Ezt a nyárádszeredai önkormányzat el is végezte.
Az uszodaépítési munkálatok rosszul haladtak, többször leálltak az évek során. Tavaly decemberben a nyárádszeredai önkormányzat a közösségi oldalán azt közölte ki, alig egy hónapnyi munka és egy hónap próbaüzemelés választaná el attól, hogy átvegyék az épületet,
2024 novemberében már ennyire kész volt a tanuszoda
Fotó: Haáz Vince
Mint írták, nem rajtuk múlik, a projekt feltétele ugyanis az volt, hogy az önkormányzat biztosítsa a közművesítést, amit már az építkezés megkezdése előtt teljesítettek, sőt már megvásárolták az üzemeltetéshez szükséges takarítógépet és a medence tisztán tartásához szükséges porszívót is.
„Erre a beruházásra volt az egyik legnagyobb társadalmi igény településünkön, ezért nagy reményt fűzünk ahhoz, hogy a kormány engedélyezni fogja a tanuszoda munkálatainak befejezését” – állt még a bejegyzésben.
Most Tóth Sándor polgármester a Székelyhonnak azt nyilatkozta, hogy az uszodaépítési munkálatok lassan véget érnek, a kivitelező már csak néhány apróbb munkát kell elvégezzen, megtörtént már a belső nagytakarítás is. „Miután a korábbi próbatöltések sikeresek voltak, véglegesen is feltöltötték a medencét. Várjuk, hogy a kivitelező adja át az uszodát az Országos Beruházási Társaságnak, ezután kerül hoznánk.
Mint mondta, egyelőre még nem tudni, hogy a megyei hivataloktól milyen gyorsan tudják a szükséges iratokat beszerezni, de közben elkészítik a működési szabályzatot és személyzetet alkalmaznak.
A városvezető beszélt arról is, hogy nem kívánják külsős cégnek odaadni a létesítmény működtetését, azt szeretnék, hogy maradjon az önkormányzat hatáskörében, hogy könnyebben használhassák a nyárádszeredai és a kistérségi gyermekek is. Tóth Sándor kihangsúlyozta:
de természetesen nyitott lesz a felnőttek számára is, akik kikapcsolódni, sportolni akarnak. Az uszoda a két labdarúgópálya mellé épült a Récsei István utcában.
Fotó: Haáz Vince
A legtöbb közúti baleset vasárnap történik, a kritikus időszak pedig 13 óra és 17 óra közé esik – hívja fel a figyelmet a rendőrség. Vasárnap a Maros megyei közlekedési rendőrök közúti ellenőrzést és balesetmegelőzési tevékenységet tartanak.
A szecesszió világnapját Marosvásárhelyen is megünnepelték, hiszen itt található Kelet-Európa egyik szecessziós csúcsteljesítménye, a Kultúrpalota. Itt mesélt szombat este Megyesi Balázs műtárgyszakértő a 20. század eleji polgár mindennapjairól.
Szokatlan gyermekzsivajjal telt meg szombaton a marosvásárhelyi Vártemplom, ahol közös gyermeknapot tartottak a református gyülekezetek. Félezer kicsi, fiatal és felnőtt imádkozott és énekelt közösen.
Mikháza, a kis nyárádmenti falu ad otthont a Limesparknak, amely méltón képviseli a térség kivételes régészeti értékeit. A különleges múzeum szombat délelőtt nyitotta meg kapuit, és ezentúl minden keddtől vasárnapig várja látogatóit.
Rovarirtási akciót szervez Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szombat éjjel a város valamennyi területén. Azt javasolják, csukják be az ablakokat, ha arra jár a rovarirtó szereket permetező autó.
Több mint 58 kilogramm kannabiszt, kokaint, valamint mintegy 700 ezer lejt és 8 ezer eurót foglaltak le a hatóságok egy Maros, Kolozs és Fehér megyére kiterjedő akció során. Három gyanúsítottat harmincnapos előzetes letartóztatásba helyeztek.
Óriástojásból bújt elő a világ legnagyobb madarának fiókája a Marosvásárhelyi Állatkertben. A ritkán látható pillanatot videóra vették.
Hat házkutatást tartanak pénteken Maros megyében a rendőrök egy olyan büntetőügyben, amelyben a halászati jogszabályok megsértésének gyanúja miatt nyomoznak.
Új járóbeteg-rendelő épül Szászrégenben, annak érdekében, hogy a jelenlegi négy helyszín helyett egy helyen legyenek elérhetők az egészségügyi szolgáltatások. A kivitelezőt most választják ki, a beruházás húszmillió lejbe kerül.
Ro-Alert riasztásban hívják fel a Maros megyeiek figyelmét, hogy narancssárga viharjelzés érvényes csütörtökön este fél hétig. Több település érintett.
szóljon hozzá!