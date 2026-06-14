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A századforduló iPhone-ja: műtárgyszakértő mesélt a szecesszió tárgykultúrájáról

A szecesszió világnapját Marosvásárhelyen is megünnepelték, hiszen itt található Kelet-Európa egyik szecessziós csúcsteljesítménye, a Kultúrpalota. Itt mesélt szombat este Megyesi Balázs műtárgyszakértő a 20. század eleji polgár mindennapjairól.

Hajnal Csilla

2026. június 14., 13:102026. június 14., 13:10

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A szecesszió világnapját Marosvásárhelyen is megünnepelték, hiszen itt található Kelet-Európa egyik szecessziós csúcsteljesítménye, a Kultúrpalota. Itt mesélt szombat este Megyesi Balázs műtárgyszakértő a 20. század eleji polgár mindennapjairól.

Hajnal Csilla

2026. június 14., 13:102026. június 14., 13:10

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A Maros Megyei Múzeum és a Visit Maros a szecesszió világnapjához csatlakozva június 13-án változatos programokkal várta a látogatókat a Kultúrpalotában, amelyek középpontjában a nők szerepe állt a szecesszió művészetében. Tematikus séták, gyermekfoglalkozások, koncert szerepelt a kínálatban.

A nap kiemelkedő eseményét pedig Megyesi Balázs műtárgyszakértő előadása képezte,

akit a Kincsvadászok című televíziós műsorból ismerhet a marosvásárhelyi közönség. Szombat este meg is telt a Kultúrpalota szecessziós kisterme.

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Megyesi Balázs műtárgyszakértőt főleg a Kincsvadászok című televíziós műsorból ismeri a helyi közönség • Fotó: Haáz Vince

Megyesi Balázs műtárgyszakértőt főleg a Kincsvadászok című televíziós műsorból ismeri a helyi közönség

Fotó: Haáz Vince

A tárgyak mesélnek

A szakértő 120-150 évvel korábbra repítette vissza a közönséget a századforduló jellegzetes tárgyainak bemutatásával.

A szecesszió formavilágát boncolgatta egy-egy ruhadarab vagy használati tárgy bemutatásával, kitérve arra, hogyan vált a művészet a hétköznapi élet részévé.

Az 1870-es évek ruhatárával nyitott, a nézők meg is foghatták azokat a kézzel vert csipke-vállkendőket, amelyek a századforduló nőjénél elengedhetetlen kiegészítőiknek számítottak, vagy a gyapjúból készült, női fürdőruhára hajazó férfi fürdőruhát.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Esetleg a századeleji férfi „ iPhone-ját”, az ezüst cigarettatárcát, ami státuszszimbólummal ért fel, vagy az első gumiból készült női fűzőt – hiszen azelőtt szigorúan halcsontokból készültek ezek az alsóneműk; a szecesszió emberét a szabadságvágy, a lázadás és az életigenlés vezérelte.

A teteje még historizál, az alja már szecesszióra hajaz • Fotó: Haáz Vince

A teteje még historizál, az alja már szecesszióra hajaz

Fotó: Haáz Vince

Megyesi Balázs egy olyan sörös fedeles kupán keresztül is érzékeltette a századforduló emberének hétköznapjait, a tárgykultúra átalakulását, amelynek a teteje még historizáló, mert tíz évvel korábban legyártották, virágmintás alja viszont már szecesszióba hajlik. Így futott át az 1890-es évek historizmusa a szecessziós polgári kultúrába. Ekkor jelenik meg a tömeggyártás, a standardizálás is, ami olcsóbbnak bizonyult.

A szecesszió az első tömeggyártott ipari stílus, ezért erre a korszakra mérhetetlen mennyiségű kis tárgya emlékeztet.
Tolltartó a múlt század elejéről • Fotó: Haáz Vince

Tolltartó a múlt század elejéről

Fotó: Haáz Vince

A bemutatott ezüst vázapárak (kivehető belső üvegrésszel), kínálótálak és egységes étkészletek is – ez utóbbi azért fontos, mert akkor jelenik meg a matrica, amit már nem kézzel festenek, hanem csak ráragasztják, majd utána átfestegetik a színeket rajta, és beteszik az égetőbe. Tehát lehet, hogy a régiségpiacon 120 éves étkészletet találunk, mégsincs igazán értéke, hiszen ezek már a tömeggyártásról szólnak, arról, hogy gyakorlatilag minden pótolható – hívta fel a figyelmet Megyesi Balázs.

Elefántcsontból készült, cserélhető esernyőnyél - igazi státuszszimbólum a szecesszió korában • Fotó: Haáz Vince

Elefántcsontból készült, cserélhető esernyőnyél - igazi státuszszimbólum a szecesszió korában

Fotó: Haáz Vince

Vissza a gyökerekhez

A műtárgyszakértő rámutatott, a magyarországi szecesszió „különleges gyermeke” ennek az irányzatnak, azon belül az erdélyi szecesszió a magyar néprajzból merít, és azt az újfajta gondolkodást hozza, hogy vissza kell nyúlni a gyökerekhez. A művészeti megújulás ihletét a hagyományban, a népi örökségben látta – olyannyira, hogy a kor legjelentősebb építészei, köztük Kós Károly, Lechner Ödön és Körösfői-Kriesch Aladár gyűjtőutakra indultak, felkutatni az „igaz forrást.”

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A szakértő külön kiemelte a marosvásárhelyi Kultúrpalotára jellemző néprajzi ihletés és funkcionalizmus magas szintű ötvözetét.

Szemléletes példaként utalt az épületben található székekre: a népies formákból vesznek át különböző faragászati motívumokat, mégis a lábaiknál ott a „rézpapucs”, hogy ha fel kell mosni a padlót, ne hasadjanak szét a nedvességtől.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megyesi Balázs szerint a modernizmus, a népművészet és a szecesszió találkozása Marosvásárhelyen kivételes szintézist alkot,

ami a kortárs művészek kötelező olvasmányaként szolgálhatna, könyvsorozatot érdemelne. A Kultúrpalotát Közép-Európa szecessziós csúcsteljesítményei között tartja számon, kiemelve, hogy itt tényleg az utolsó szegig minden nagyon magas szinten volt megtervezve,

még a hasonló bécsi épületeken sem észlelhetjük ugyanezt az összeszedettséget

– véli a „kincsvadász”.

Míg 1917-ben számos budapesti bérházban még saját fürdőszoba sem volt, addig a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 1910-ben már központi porszívót használtak • Fotó: Haáz Vince

Míg 1917-ben számos budapesti bérházban még saját fürdőszoba sem volt, addig a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 1910-ben már központi porszívót használtak

Fotó: Haáz Vince

Ezt támasztja alá az is, hogy míg 1917-ben számos budapesti bérházban még saját fürdőszoba sem volt, addig a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 1910-ben már központi porszívót használtak. Hozzátette, mindez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy Marosvásárhely viszonylag szerény méretű városként vállalta magára ezt az óriási költségvetésű alkotás megteremtését.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Sounds of Light-koncerttel zárult a szecesszió napja Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Sounds of Light-koncerttel zárult a szecesszió napja Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely Kultúra Építészet
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