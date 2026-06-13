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Gyermekek éve a református egyházkerületben: közösségi élményt adnak a gyerekeknek Szokatlan gyermekzsivajjal telt meg szombaton a marosvásárhelyi Vártemplom, ahol közös gyermeknapot tartottak a református gyülekezetek. Félezer kicsi, fiatal és felnőtt imádkozott és énekelt közösen. Simon Virág 2026. június 13., 19:162026. június 13., 19:16

Zsúfoltságig megtelt a marosvásárhelyi Vártemplom Fotó: Haáz Vince

Szokatlan gyermekzsivajjal telt meg szombaton a marosvásárhelyi Vártemplom, ahol közös gyermeknapot tartottak a református gyülekezetek. Félezer kicsi, fiatal és felnőtt imádkozott és énekelt közösen.

Simon Virág 2026. június 13., 19:162026. június 13., 19:16

A református egyházkerületben idén a Gyermekek évét tartják, így a kis és nagy közösségekben

különböző találkozókat, eseményeket, táborokat szerveznek, különösen odafigyelve a kicsikre és a fiatalokra.

A Küküllői Református Egyházmegyében múlt héten, a Marosi Református Egyházmegyében szombaton tartottak egyházmegyei gyermeknapot. Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

Az alkalomból zsúfolásig telt gyerekekkel és fiatalokkal a marosvásárhelyi Vártemplom,

háromszáznál több 8-12 éves vallásórást hoztak el a lelkészek, hitoktatók.

Hozzájuk csatlakozott több önkéntes fiatal és segítő szülő. A templomi alkalmat a házigazda gyülekezet fiataljai nyitották meg, igazi kóruspróbát tartottak a templomot megtöltő gyerekekkel. A cserealjai gyülekezethez tartozó fiatalok kis színdarabot adtak elő az egybegyűltek nagy örömére.

Fotó: Haáz Vince

Ezt követően sátrakban szerveztek több, különböző foglalkozást a gyerekeknek, lehetett zenélni, pecsétet készíteni, sakkozni vagy éppen óriás puzzle-t kirakni. A szervezők felhívására a református hívek közel ezerötszáz palacsintát sütöttek, ebből mindenki kedvére fogyaszthatott. Krisztusra mutatni Czirmay Levente, a Marosi Református Egyházmegye esperese a Székelyhonnak elmondta,

elsősorban az volt a cél, hogy Krisztus köré gyűjtsék a gyerekeket, rá mutassanak, gyermeknyelven beszéljenek róla.

A másodlagos cél: kicsik és felnőttek egyaránt érezzék, egy nagy közösségez tartoznak, és ezáltal olyan élménybe legyen részük, amit máshol nem kaphatnak meg. A késő délutánig tartó rendezvénybe bekapcsolódtak a marosvásárhelyi várban sétáló családok is.

Fotó: Haáz Vince

Belakták a vártemplom környékét a gyerekek Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Óriás puzzelt is ki lehetett rakni Fotó: Haáz Vince

Csoportkép is készült Fotó: Haáz Vince

Mindenki lerajzolhatta magát Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince