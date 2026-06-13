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Gyermekek éve a református egyházkerületben: közösségi élményt adnak a gyerekeknek

Szokatlan gyermekzsivajjal telt meg szombaton a marosvásárhelyi Vártemplom, ahol közös gyermeknapot tartottak a református gyülekezetek. Félezer kicsi, fiatal és felnőtt imádkozott és énekelt közösen.

Simon Virág

2026. június 13., 19:162026. június 13., 19:16

Zsúfoltságig megtelt a marosvásárhelyi Vártemplom • Fotó: Haáz Vince

Zsúfoltságig megtelt a marosvásárhelyi Vártemplom

Fotó: Haáz Vince

Szokatlan gyermekzsivajjal telt meg szombaton a marosvásárhelyi Vártemplom, ahol közös gyermeknapot tartottak a református gyülekezetek. Félezer kicsi, fiatal és felnőtt imádkozott és énekelt közösen.

Simon Virág

2026. június 13., 19:162026. június 13., 19:16

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A református egyházkerületben idén a Gyermekek évét tartják, így a kis és nagy közösségekben

különböző találkozókat, eseményeket, táborokat szerveznek, különösen odafigyelve a kicsikre és a fiatalokra.

A Küküllői Református Egyházmegyében múlt héten, a Marosi Református Egyházmegyében szombaton tartottak egyházmegyei gyermeknapot.

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• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az alkalomból zsúfolásig telt gyerekekkel és fiatalokkal a marosvásárhelyi Vártemplom,

háromszáznál több 8-12 éves vallásórást hoztak el a lelkészek, hitoktatók.

Hozzájuk csatlakozott több önkéntes fiatal és segítő szülő. A templomi alkalmat a házigazda gyülekezet fiataljai nyitották meg, igazi kóruspróbát tartottak a templomot megtöltő gyerekekkel. A cserealjai gyülekezethez tartozó fiatalok kis színdarabot adtak elő az egybegyűltek nagy örömére.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Ezt követően sátrakban szerveztek több, különböző foglalkozást a gyerekeknek, lehetett zenélni, pecsétet készíteni, sakkozni vagy éppen óriás puzzle-t kirakni. A szervezők felhívására a református hívek közel ezerötszáz palacsintát sütöttek, ebből mindenki kedvére fogyaszthatott.

Krisztusra mutatni

Czirmay Levente, a Marosi Református Egyházmegye esperese a Székelyhonnak elmondta,

elsősorban az volt a cél, hogy Krisztus köré gyűjtsék a gyerekeket, rá mutassanak, gyermeknyelven beszéljenek róla.

A másodlagos cél: kicsik és felnőttek egyaránt érezzék, egy nagy közösségez tartoznak, és ezáltal olyan élménybe legyen részük, amit máshol nem kaphatnak meg. A késő délutánig tartó rendezvénybe bekapcsolódtak a marosvásárhelyi várban sétáló családok is.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Belakták a vártemplom környékét a gyerekek • Fotó: Haáz Vince

Belakták a vártemplom környékét a gyerekek

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Óriás puzzelt is ki lehetett rakni • Fotó: Haáz Vince

Óriás puzzelt is ki lehetett rakni

Fotó: Haáz Vince

Csoportkép is készült • Fotó: Haáz Vince

Csoportkép is készült

Fotó: Haáz Vince

Mindenki lerajzolhatta magát • Fotó: Haáz Vince

Mindenki lerajzolhatta magát

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely esemény
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