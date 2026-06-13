Szokatlan gyermekzsivajjal telt meg szombaton a marosvásárhelyi Vártemplom, ahol közös gyermeknapot tartottak a református gyülekezetek. Félezer kicsi, fiatal és felnőtt imádkozott és énekelt közösen.
Zsúfoltságig megtelt a marosvásárhelyi Vártemplom
Fotó: Haáz Vince
Szokatlan gyermekzsivajjal telt meg szombaton a marosvásárhelyi Vártemplom, ahol közös gyermeknapot tartottak a református gyülekezetek. Félezer kicsi, fiatal és felnőtt imádkozott és énekelt közösen.
A református egyházkerületben idén a Gyermekek évét tartják, így a kis és nagy közösségekben
A Küküllői Református Egyházmegyében múlt héten, a Marosi Református Egyházmegyében szombaton tartottak egyházmegyei gyermeknapot.
Fotó: Haáz Vince
Az alkalomból zsúfolásig telt gyerekekkel és fiatalokkal a marosvásárhelyi Vártemplom,
Hozzájuk csatlakozott több önkéntes fiatal és segítő szülő. A templomi alkalmat a házigazda gyülekezet fiataljai nyitották meg, igazi kóruspróbát tartottak a templomot megtöltő gyerekekkel. A cserealjai gyülekezethez tartozó fiatalok kis színdarabot adtak elő az egybegyűltek nagy örömére.
Fotó: Haáz Vince
Ezt követően sátrakban szerveztek több, különböző foglalkozást a gyerekeknek, lehetett zenélni, pecsétet készíteni, sakkozni vagy éppen óriás puzzle-t kirakni. A szervezők felhívására a református hívek közel ezerötszáz palacsintát sütöttek, ebből mindenki kedvére fogyaszthatott.
Czirmay Levente, a Marosi Református Egyházmegye esperese a Székelyhonnak elmondta,
A másodlagos cél: kicsik és felnőttek egyaránt érezzék, egy nagy közösségez tartoznak, és ezáltal olyan élménybe legyen részük, amit máshol nem kaphatnak meg. A késő délutánig tartó rendezvénybe bekapcsolódtak a marosvásárhelyi várban sétáló családok is.
Fotó: Haáz Vince
Belakták a vártemplom környékét a gyerekek
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Óriás puzzelt is ki lehetett rakni
Fotó: Haáz Vince
Csoportkép is készült
Fotó: Haáz Vince
Mindenki lerajzolhatta magát
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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