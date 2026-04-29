Marosvásárhelyre érkezik A Kör című rockmusical

Különleges zenei-színházi élmény várja a marosvásárhelyi közönséget május 16-án 19 órától: az EDDA Művek legendás dalaira épülő, A Kör című rockmusicalt tekinthetik meg az érdeklődők a Simon László Sportcsarnokban. Az előadás ingyenes, viszont jegyet kell váltani rá a Kultúrpalota jegypénztárában vagy online.

A Kultúrpalotában jegyet váltók a pályán elhelyezett székeken kapnak helyet, online pedig a sportcsarnoki ülőhelyekre lehet helyet váltani.