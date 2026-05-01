Faggyal köszöntött be május Székelyföldön

Mínusz fokokat mértek május elseje hajnalán több székelyföldi településen, Csíkszeredában és Gyergyó térségében ismét erős lehűlés volt.

Székelyhon 2026. május 01., 09:512026. május 01., 09:51

Hideg hajnalra ébredt Székelyföld május első napján: több településen is fagypont alá csökkent a hőmérséklet, a leghidegebb ismét a csíki és gyergyói medencékben volt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adatai szerint.

Csíkszeredában mínusz 8,1 Celsius-fokot mértek,

ami az ország egyik legalacsonyabb értéke volt. Gyergyóalfaluban és környékén is mínusz 6–7 fok körüli minimumokat rögzítettek, míg Gyergyószentmiklós térségében szintén erős talaj menti fagy alakult ki.

Székelyudvarhelyen enyhébb, de továbbra is fagyos volt a hajnal,