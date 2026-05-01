Fotó: Borbély Fanni
Mintsem történeteket meséljen, a jelentés születését vizsgálja Ferencz S. Apor retrospektív tárlata a csíkszeredai Mikó-várban. A megnyitón elhangzott beszédek a kortárs művészet befogadásának felelősségét és lehetőségeit hangsúlyozták.
A Csíki Székely Múzeum termeiben nyílt meg Ferencz S. Apor Reductive narratives című egyéni kiállítása, amely az alkotó elmúlt évtizedének munkáiból kínál átfogó válogatást. A tárlat nem lineáris életmű-összegzésként működik: a különböző médiumokban létrejött alkotások egy következetesen redukált, mégis sokértelmű vizuális nyelv mentén rendeződnek egységgé.
A művek nem zárt történeteket kínálnak, hanem fragmentumokat, amelyek a néző aktív részvételét igénylik. A visszatérő motívumok – maszkok, arctalan testek, funkciókra redukált emberi jelenlétek – az identitás kérdését nem egységes narratívaként, hanem szerepek és töredékek hálózataként jelenítik meg.
Ferencz S. Apor képzőművész
A megnyitón Karda-Markaly Aranka, a múzeum igazgatója kiemelte: „ez a kiállítás első pillantásra talán visszafogottnak tűnhet, ám éppen ebben rejlik az ereje”. Beszédében hangsúlyozta, hogy a bemutatott művek nem kész válaszokat adnak, hanem nyitott helyzeteket teremtenek, amelyekben a látogató saját tapasztalataival egészítheti ki a látottakat. Értelmezése szerint a redukció itt a lehetőségek tere:
Rámutatott arra is, hogy a kiállítás érzékenyen reflektál a kortárs önreprezentációra, arra a vizuális kultúrára, amelyben „mindannyian képekben, jelekben és rövidített formákban jelenítjük meg önmagunkat”.
Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere személyes hangvételű köszöntőjében a művésszel való régi kapcsolatát idézte fel, ugyanakkor a befogadás tempójának kérdését állította középpontba. Úgy fogalmazott, hogy a kiállítás „nem gyorsan megfejthető válaszokat kínál, hanem megállásra késztet”. A kortárs információs környezet felgyorsultságával szemben a művek időt kérnek, és ezzel sajátos ellenpontot képeznek. A polgármester hangsúlyozta a múzeum szerepét is, mint olyan közösségi térét, ahol a múlt értékeinek megőrzése mellett a jelen kérdései is artikulálódnak: „egy közösségnek nemcsak működnie kell, hanem gondolkodnia és éreznie is”.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere
A kiállítást megnyitó Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora szélesebb művészettörténeti perspektívába helyezte a látottakat. Felidézte, hogy a művészet befogadása az őskori rituális közösségi élménytől a modern múzeumi térig hosszú utat járt be, amelynek során a néző szerepe fokozatosan felértékelődött. Mint rámutatott, a kortárs művészetben a befogadó már nem passzív szemlélő, hanem aktív értelmező. Ezt az elvet sűríti az általa említett képlet: „az egy meg egy az három”, vagyis az egymás mellé rendelt motívumok új jelentést hoznak létre.
Erős István, a budapesti MKE rektora
Erős István értelmezésében Ferencz S. Apor munkái pontosan ezen az elven működnek. A hétköznapi tárgyak – például a hegesztőmaszkok vagy használati eszközök – és a fragmentált emberi alakok egymás mellé helyezése nem lezárt jelentést eredményeznek, hanem értelmezési lehetőségek sorát nyitja meg. A családi albumokból kiemelt képek, az emberi test mint „félig kész vászon” vagy a különböző vizuális jelek egymásra rétegzése időbeli és érzelmi dimenziókat kapcsol össze.
A tárlat egyik fontos sajátossága, hogy következetesen kerüli a direkt narrativitást. A történetek töredékesek maradnak, a jelentések nyitottak, és az értelmezés nem egyetlen irányba halad. Ez a működésmód különösen hangsúlyossá teszi a befogadói jelenlétet: a néző nem pusztán értelmezi a műveket, hanem bizonyos értelemben létre is hozza azok jelentését.
A megnyitó végén Ferencz S. Apor személyes hangon köszönte meg a támogatást családjának, kollégáinak és a közösségnek. Rövid megszólalásában a folyamatosságot hangsúlyozta, jelezve, hogy a kiállítás nem lezárás, hanem egy hosszabb alkotói út állomása. A „küzdelem örök” megjegyzés ebben az összefüggésben nem retorikai fordulatként, hanem művészi attitűdként értelmezhető.
A Reductive narratives július 26-ig látogatható a Mikó-vár kiállítótereiben, és olyan vizuális tapasztalatot kínál, amely nem lezár, inkább a kérdezést választja: nem elmond, hanem gondolkodásra késztet.
