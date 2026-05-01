Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Töredékek, amelyek megszólítanak – megnyílt a Reductive narratives

kiállítás, Ferencz S. Apor, Csíki Székely Múzeum, Korodi Attila, Erős István, Reductive narratives

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mintsem történeteket meséljen, a jelentés születését vizsgálja Ferencz S. Apor retrospektív tárlata a csíkszeredai Mikó-várban. A megnyitón elhangzott beszédek a kortárs művészet befogadásának felelősségét és lehetőségeit hangsúlyozták.

Nagy Lilla

2026. május 01., 10:312026. május 01., 10:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Csíki Székely Múzeum termeiben nyílt meg Ferencz S. Apor Reductive narratives című egyéni kiállítása, amely az alkotó elmúlt évtizedének munkáiból kínál átfogó válogatást. A tárlat nem lineáris életmű-összegzésként működik: a különböző médiumokban létrejött alkotások egy következetesen redukált, mégis sokértelmű vizuális nyelv mentén rendeződnek egységgé.

A kiállítás alapállítása szerint a redukció nem egyszerűsítés, hanem tudatos elhagyás és sűrítés.

A művek nem zárt történeteket kínálnak, hanem fragmentumokat, amelyek a néző aktív részvételét igénylik. A visszatérő motívumok – maszkok, arctalan testek, funkciókra redukált emberi jelenlétek – az identitás kérdését nem egységes narratívaként, hanem szerepek és töredékek hálózataként jelenítik meg.

Ferencz S. Apor képzőművész

Fotó: Borbély Fanni

A megnyitón Karda-Markaly Aranka, a múzeum igazgatója kiemelte: „ez a kiállítás első pillantásra talán visszafogottnak tűnhet, ám éppen ebben rejlik az ereje”. Beszédében hangsúlyozta, hogy a bemutatott művek nem kész válaszokat adnak, hanem nyitott helyzeteket teremtenek, amelyekben a látogató saját tapasztalataival egészítheti ki a látottakat. Értelmezése szerint a redukció itt a lehetőségek tere:

a hiány produktívvá válik, a csend jelentéssel telítődik.

Rámutatott arra is, hogy a kiállítás érzékenyen reflektál a kortárs önreprezentációra, arra a vizuális kultúrára, amelyben „mindannyian képekben, jelekben és rövidített formákban jelenítjük meg önmagunkat”.

Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója

Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere személyes hangvételű köszöntőjében a művésszel való régi kapcsolatát idézte fel, ugyanakkor a befogadás tempójának kérdését állította középpontba. Úgy fogalmazott, hogy a kiállítás „nem gyorsan megfejthető válaszokat kínál, hanem megállásra késztet”. A kortárs információs környezet felgyorsultságával szemben a művek időt kérnek, és ezzel sajátos ellenpontot képeznek. A polgármester hangsúlyozta a múzeum szerepét is, mint olyan közösségi térét, ahol a múlt értékeinek megőrzése mellett a jelen kérdései is artikulálódnak: „egy közösségnek nemcsak működnie kell, hanem gondolkodnia és éreznie is”.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere

Fotó: Borbély Fanni

A kiállítást megnyitó Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora szélesebb művészettörténeti perspektívába helyezte a látottakat. Felidézte, hogy a művészet befogadása az őskori rituális közösségi élménytől a modern múzeumi térig hosszú utat járt be, amelynek során a néző szerepe fokozatosan felértékelődött. Mint rámutatott, a kortárs művészetben a befogadó már nem passzív szemlélő, hanem aktív értelmező. Ezt az elvet sűríti az általa említett képlet: „az egy meg egy az három”, vagyis az egymás mellé rendelt motívumok új jelentést hoznak létre.

Erős István, a budapesti MKE rektora

Fotó: Borbély Fanni

Erős István értelmezésében Ferencz S. Apor munkái pontosan ezen az elven működnek. A hétköznapi tárgyak – például a hegesztőmaszkok vagy használati eszközök – és a fragmentált emberi alakok egymás mellé helyezése nem lezárt jelentést eredményeznek, hanem értelmezési lehetőségek sorát nyitja meg. A családi albumokból kiemelt képek, az emberi test mint „félig kész vászon” vagy a különböző vizuális jelek egymásra rétegzése időbeli és érzelmi dimenziókat kapcsol össze.

Ezek a művek egyszerre személyesek és általános érvényűek: miközben konkrét tapasztalatokból indulnak ki, képesek globális szinten is megszólítani a nézőt.

A tárlat egyik fontos sajátossága, hogy következetesen kerüli a direkt narrativitást. A történetek töredékesek maradnak, a jelentések nyitottak, és az értelmezés nem egyetlen irányba halad. Ez a működésmód különösen hangsúlyossá teszi a befogadói jelenlétet: a néző nem pusztán értelmezi a műveket, hanem bizonyos értelemben létre is hozza azok jelentését.

Fotó: Borbély Fanni

A megnyitó végén Ferencz S. Apor személyes hangon köszönte meg a támogatást családjának, kollégáinak és a közösségnek. Rövid megszólalásában a folyamatosságot hangsúlyozta, jelezve, hogy a kiállítás nem lezárás, hanem egy hosszabb alkotói út állomása. A „küzdelem örök” megjegyzés ebben az összefüggésben nem retorikai fordulatként, hanem művészi attitűdként értelmezhető.

A Reductive narratives július 26-ig látogatható a Mikó-vár kiállítótereiben, és olyan vizuális tapasztalatot kínál, amely nem lezár, inkább a kérdezést választja: nem elmond, hanem gondolkodásra késztet.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Kiállítás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 29., szerda

Tánc mindenek felett: közös ritmusra lüktetett Csíkszereda a világnapon

Flashmobbal, esővel dacolva és stílusokat összefonva zárult a tánc világnapja Csíkszereda főterén: néptánc, balett és hip-hop találkozott egy közös, lüktető ünnepben.

2026. április 29., szerda

Kapcsolódni a saját történeteinkhez – megnyílt Csíkszeredában a Székely menyasszony kiállítás

Második székelyföldi állomásán, Csíkszeredában nyitották meg a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállításának utazó kapszula tárlatát. A Székely menyasszony párbeszédet indít tájegységek és korok között – hangzott el a megnyitón.

2026. április 28., kedd

Könyv, közösség, jelenlét: új fejezetet nyit a 11. Csíkszeredai Könyvvásár

Több mint 50 kiadó, 120 meghívott és négy helyszín várja az érdeklődőket május 7–10. között a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, amely ezúttal is a könyv és a találkozások ünnepe lesz az Erőss Zsolt Arénában.

2026. április 27., hétfő

Székely menyasszony: Csíkszeredában folytatódik az „esküvő”

Több várost meghódított már, most Csíkszeredába érkezik a Magyar Menyasszony utazó kapszula tárlata. A Székely menyasszony kiállítás múltat idéz, és személyes történeteken keresztül hozza közel az esküvők és női sorsok változását.

2026. április 25., szombat

Amikor a félfülű figyel, avagy A gyermek neve

Egy gyerekkori emlékből kiindulva bontja le az identitás, hatalom és emlékezet rétegeit Tompa Andrea performansza: személyes vallomás és kollektív tükör egyszerre. Csíkszeredában volt szerencsénk átélni.

2026. április 24., péntek

Kicsimadár – lírai lebegés fekete-fehérben

Néha nem történetet mesél, sokkal inkább érzéseket hagy maga után egy klip. A Kicsimadár videóklipje finom képekből és pehelykönnyű hangulatokból épít világot, ahol a találkozás és az elengedés szinte észrevétlenül történik meg.

2026. április 22., szerda

A tájnak sorsa van – diákok Baka István nyomában

Baka István versei képpé váltak Csíkszeredában: a diákok alkotásai személyes és közös olvasatokként mutatják meg, hogyan él tovább a költészet egy új generáció látásmódjában.

2026. április 20., hétfő

Elmélyülni a horgolás művészetében – videó

A horgolás mint kézműves hobbi az utóbbi években újra reneszánszát éli. Egyre többen fedezik fel nyugtató, meditatív és kreatív hatását.

2026. április 20., hétfő

Húsvét – egy kicsit másként

Az évad utolsó nagyszínpadi bemutatójára készül a Tomcsa Sándor Színház társulata: Jean Poiret Kellemes húsvéti ünnepeket! című fergeteges francia vígjátékát Lendvai Zoltán rendezi. Vele beszélgettünk.

2026. április 19., vasárnap

Változni egy változó világban: Orosz Annabella útjai | Jelenlét

A gyerekkönyv-illusztrálást ajándékba kapta a szakmától, és szereti, amikor reális környezetben valami fantasztikum történik a rajz által – vallja Orosz Annabella grafikus, illusztrátor a Jelenlét legújabb műsorának meghívottja.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!