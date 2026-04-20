Húsvét – egy kicsit másként

Lendvai Zoltán, színház, bemutató

Lendvai Zoltán rendező

Fotó: Olti Angyalka

Az évad utolsó nagyszínpadi bemutatójára készül a Tomcsa Sándor Színház társulata: Jean Poiret Kellemes húsvéti ünnepeket! című fergeteges francia vígjátékát Lendvai Zoltán rendezi. Vele beszélgettünk.

Péter Beáta

2026. április 20., 10:562026. április 20., 10:56

A francia filmgyártás egyik legnagyobb sikerének tartják a Jean Poiret (1926-1992) darabja nyomán 1984-ben bemutatott Kellemes húsvéti ünnepeket! moziváltozatát Georges Lautner rendezésében, Sophie Marceu és Jean-Paul Belmondo főszereplésével. A darabot azóta számos színházban bemutatták, a magyar színházak is szívesen tűzik műsorukra – ezúttal Székelyudvarhelyen kacaghatunk a történetbeli vígjátéki helyzeteken, bonyodalmakon.

„Mindig azok az igazan jó vígjátékok, amelyekben van egy komoly emberi történet is, ami sok ember számára ismerős lehet. Az, hogy az emberek ötvenéves koruk körül hirtelen újra fiatalok szeretnének lenni és arra vágynak, hogy ismét történjen valami új, rendkívüli az életükben, ilyen” – magyarázta Lendvai Zoltán. A magyarországi rendező nem először dolgozik a székelyudvarhelyi társulattal: 2015-ben a Pletyka, 2021-ben a Furcsa pár című előadásokat jegyezte rendezőként itt.

A történet egy egyszerű helyzetből indul ki és – ahogy az lenni szokott – óriási kavarodás lesz belőle.

Stéphane Margelle sikeres iparmágnás Párizsban él szép feleségével Sophie-val. Minden rendben is megy addig a napig, amíg nem találkozik egy fiatal lánnyal, aki felbolygatja az életét. Felviszi a lányt a lakásába, ám felesége, akiről azt hitte elutazott, hirtelen visszatér és kitör a botrány. Szorult helyzetében Stéphane azt hazudja: a látszat csal, akit a felesége lát, az nem más, mint az ő lánya.

Idézet
„Egy vígjáték esetében a színészeknek nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni. Nagyon pontosan kell tudni, hogy egy helyzet mitől lesz humoros vagy akár egy pillanat alatt tragikus.

A Kellemes húsvéti ünnepeket! író Poiret szerencsére színész is volt, nem csak forgatókönyvíró, ezért ezt a műfajt sokféle oldalról ismeri. Bonyolult játék, izgalmas fordulatokkal. Ahogy haladunk előre a történetben, egyre zűrösebb érzelmi viszonyok lesznek, ami igen szórakoztató” – véli a rendező.

A bemutatót április 23-án tartják a Városi Moziban (az Udvarhely Néptáncműhely székhelyén), majd ezt követően április 28-án lehet megtekinteni az előadást.

Alkotók:
Rendező: Lendvai Zoltán m.v., fordító: Vinkó József, jelmeztervező: Karácsony Kinga, díszlettervező: Kubanek László m.v.
Szereposztás:
Stéphane – Szűcs-Olcsváry Gellért, Sophie – Mezei Gabriella, Juile – Barabás Xénia-Abigél, Walter – Tóth Árpád, Madame Walter – Albert Orsolya, Frederic – Csorba Kristóf-György, Marlene – László Kata, Fabienne – Veres Orsolya

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér
Sokszáz kilométerre az otthontól, karnyújtásra az álmoktól: Mihály Hanna útja Székelyudvarhelyről a profi szerződésig
Kocsis Máté: „Sok hiba, bűn és árulás történt, sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velünk”
Betalált, öngólt szerzett, majd kiállították – nem hibáztak a Sepsi OSK vetélytársai (videóval)
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Székelyhon

Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér
Sokszáz kilométerre az otthontól, karnyújtásra az álmoktól: Mihály Hanna útja Székelyudvarhelyről a profi szerződésig
Kocsis Máté: „Sok hiba, bűn és árulás történt, sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velünk”
Betalált, öngólt szerzett, majd kiállították – nem hibáztak a Sepsi OSK vetélytársai (videóval)
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 19., vasárnap

Változni egy változó világban: Orosz Annabella útjai | Jelenlét

A gyerekkönyv-illusztrálást ajándékba kapta a szakmától, és szereti, amikor reális környezetben valami fantasztikum történik a rajz által – vallja Orosz Annabella grafikus, illusztrátor a Jelenlét legújabb műsorának meghívottja.

Hit és helytállás a történelem árnyékában – bemutatták az Erdély arcai és harcai című filmet

Csíkszentsimonban a hit megtartó erejét állította középpontba az a kiállításmegnyitóval és filmbemutatóval egybekötött esemény, amely a 20. századi erdélyi egyházi személyek sorsát idézte meg.

Az emlékezet rétegei – magyar alkotók a holokausztról

Április 16-a 2001 óta a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon indult a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján – a tragédia lenyomatai ma is ott élnek a lelkekben és a művészetben.

Táncra kér Csíkszereda – amikor a ritmus közösséget teremt

Április 23–29. között a Táncvilágnap Csíkszereda rendezvénysorozat pezsdíti fel a várost: előadások, workshopok, közösségi tánc és meglepetések várják az érdeklődőket, lelkes szervezők összefogásával.

Gyermekalkotások, színdarab és ősbemutató – A hit arcai

Gyermekek személyes hitélményei, díjnyertes színdarab és egy megrendítő dokumentumfilm találkozik A hit arcai című rendezvényen, amely pénteken egész napos kulturális és lelki programot kínál Csíkszentsimonban.

Múzeumi sztorik: Nyúzókés Cibrefalváról

Egy késő középkori nyúzókést választottak az áprilisi hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeumban. A kés 2025-ben, az újrakezdett Csíkszentmihályi – Cibrefalvi régészeti kutatások során került felszínre.

A béke tizenegy hangja a felújítás árnyékában

Háború és béke feszültségét idézték meg a versek április 11-én a Csíki Játékszín előtti téren, ahol immár 14. alkalommal szólalt meg a Tizenegy ünnepi műsor.

Ez már feltámadás – egy élet, egy nemzet, egy lelki számvetés

Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.

A megítélés súlya – Veress Gábor Hunor kettős mércéje

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

