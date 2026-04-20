Húsvét – egy kicsit másként

Az évad utolsó nagyszínpadi bemutatójára készül a Tomcsa Sándor Színház társulata: Jean Poiret Kellemes húsvéti ünnepeket! című fergeteges francia vígjátékát Lendvai Zoltán rendezi. Vele beszélgettünk.

Péter Beáta 2026. április 20., 10:562026. április 20., 10:56

A francia filmgyártás egyik legnagyobb sikerének tartják a Jean Poiret (1926-1992) darabja nyomán 1984-ben bemutatott Kellemes húsvéti ünnepeket! moziváltozatát Georges Lautner rendezésében, Sophie Marceu és Jean-Paul Belmondo főszereplésével. A darabot azóta számos színházban bemutatták, a magyar színházak is szívesen tűzik műsorukra – ezúttal Székelyudvarhelyen kacaghatunk a történetbeli vígjátéki helyzeteken, bonyodalmakon. „Mindig azok az igazan jó vígjátékok, amelyekben van egy komoly emberi történet is, ami sok ember számára ismerős lehet. Az, hogy az emberek ötvenéves koruk körül hirtelen újra fiatalok szeretnének lenni és arra vágynak, hogy ismét történjen valami új, rendkívüli az életükben, ilyen" – magyarázta Lendvai Zoltán. A magyarországi rendező nem először dolgozik a székelyudvarhelyi társulattal: 2015-ben a Pletyka, 2021-ben a Furcsa pár című előadásokat jegyezte rendezőként itt.

A történet egy egyszerű helyzetből indul ki és – ahogy az lenni szokott – óriási kavarodás lesz belőle.

Stéphane Margelle sikeres iparmágnás Párizsban él szép feleségével Sophie-val. Minden rendben is megy addig a napig, amíg nem találkozik egy fiatal lánnyal, aki felbolygatja az életét. Felviszi a lányt a lakásába, ám felesége, akiről azt hitte elutazott, hirtelen visszatér és kitör a botrány. Szorult helyzetében Stéphane azt hazudja: a látszat csal, akit a felesége lát, az nem más, mint az ő lánya.

„Egy vígjáték esetében a színészeknek nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni. Nagyon pontosan kell tudni, hogy egy helyzet mitől lesz humoros vagy akár egy pillanat alatt tragikus.

A Kellemes húsvéti ünnepeket! író Poiret szerencsére színész is volt, nem csak forgatókönyvíró, ezért ezt a műfajt sokféle oldalról ismeri. Bonyolult játék, izgalmas fordulatokkal. Ahogy haladunk előre a történetben, egyre zűrösebb érzelmi viszonyok lesznek, ami igen szórakoztató” – véli a rendező. A bemutatót április 23-án tartják a Városi Moziban (az Udvarhely Néptáncműhely székhelyén), majd ezt követően április 28-án lehet megtekinteni az előadást.