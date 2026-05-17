Múzeumi sztorik: pünkösdi üdvözlet a századfordulóról

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

A gyors e-mailek világában már csak nosztalgiával emlékszünk vissza azokra az időkre és az örömteli meglepetésre, amikor rokonaink, barátaink valamilyen alkalomból küldött üdvözlőlapját nyújtotta át a postás. Bizonyára Baka Erzsi kisasszony is örömmel vette kézhez a Baka Antal kántortanító által küldött pünkösdi képes levelezőlapot 1900 júniusában.

Péter Beáta

2026. május 17., 17:442026. május 17., 17:44

Májusban a Csíki Székely Múzeum Történeti Gyűjteményéből választották ki a hónap kiemelt tárgyát, egy pünkösdi levelezőlapot. A választott darab különlegessége nem csupán abban rejlik, hogy magán viseli a korszak jellegzetes stílusjegyeit, hanem abban is, hogy feladójáról és címzettjéről is értékes információkat őrzött meg számunkra. Ugyanakkor a rajta található bélyegző révén a korabeli levelezési és postaszolgálati gyakorlatba is betekintést nyerhetünk.

A lapot 1900. június 2-án, szombaton adta fel Zágonból Baka Antal kántortanító. A postai bélyegző tanúsága szerint a küldeményt már másnap, június 3-án, pünkösdvasárnap feldolgozták és továbbították a kászonújfalusi postahivatalba. Címzettje Baka Erzsi kisasszony volt Kászonjakabfalván. A korabeli források egy zágoni, valamint egy kászonjakabfalvi Baka Antal nevű kántortanítót is említenek, ami tovább árnyalja a tárgy személyes történetét. Amint azt Bereczki Judith, a Csíki Székely Múzeum munkatársa elmondta, a zágoni Baka Antal híres kántortanító családból származik. Azt nem sikerült kideríteni, hogy ki volt Baka Erzsi, de feltételezhető, hogy a kászonjakabfalvi Baka Antal lánya.

A gyulafehérvári Közművelődés lap 1901. július 20-i lapszámának egyik közleményében közzétette azon középiskolai tanárok, elemi iskolai tanítók, kántorok névsorát, akik 1901. július 9-13. között a Csíksomlyón tartott lelkigyakorlaton részt vettek. Itt találjuk a kászonjakabfali és a zágoni Baka Antal nevét is.

„A tavaly leltározási év volt a múzeumban, minden gyűjteményt újranéztünk, és ez a képeslap a történelmi raktárban volt. Dombornyomattal készült, vastag karton, előgyártott képeslap. A Pünkö: feliratot Baka Antal írta rá, ugyanazzal a tollal, amelyikkel a Zágon 1900-at és az aláírást. Az angyal ruhája be van festve, ezért egyfajta »öltöztetős« képeslap, külön festették rá a rózsaszín ruhát. A képeslap 2008-ban került hozzánk, Muckenhaupt Erzsébet vásárolta meg a múzeum részére. Találtunk egy kétalakos fényképet is, az egyik személy a kászoni Baka Antal, de nem lehet tudni, hogy melyik. A történelmi gyűjteményben egyébként ünnephez köthető képeslapunk ez az egy van, a többi zömében üdülőhelyeket ábrázoló lap.”

Bereczki Judith rámutatott, a képeslapok kiváló lehetőséget nyújtottak arra, hogy a feladók rövid üdvözletet küldjenek szeretteiknek, hírt adjanak hollétükről, miközben maga a lap egyben díszes üdvözlőkártyaként is szolgált, örömet szerezve a címzettnek. Érdekes részlet, hogy a hónap tárgyaként bemutatott ezredfordulós levelezőlapon nem található személyes üzenet. Ez arra utalhat, hogy a feladó a kedvezményes díjszabást választotta, és a lapot elsősorban ünnepi üdvözlőlapként küldte el címzettjének.

A képeslapok széles körű használatát jól mutatják azok a szabályzatok is, amelyeket a 19. század végén a Postakincstár szabványként alkalmazott a levelezőlapok méretére és formájára vonatkozóan. A standardizálás célja feltehetően a postai ügyintézés egyszerűsítése volt. A szabványnál nagyobb vagy díszesebb lapok után a posta pótdíjat, azaz 8 krajcár bírságot szabott ki a címzettre.

Ez jelentős összegnek számított, hiszen egy kilogramm kenyér ára ekkoriban körülbelül 12–14 krajcár volt.

A feladó választhatta a kedvezményes „Nyomtatvány” díjszabást is, ebben az esetben azonban személyes üzenetet nem írhatott a lapra, csupán nevét és címét tüntethette fel – magyarázta a múzeum munkatársa.

A bemutatott darabon egy barna színű, 4 filléres „Turul” bélyeg látható, amely az 1900. január 1-jén életbe lépett díjszabásreformhoz kapcsolódik. Ekkor váltotta fel az aranyalapú korona–fillér rendszer a korábbi forint–krajcár elszámolást. A 4 filléres bérmentesítés lehetővé tette, hogy a feladó a lapot teljes értékű levelezőlapként használja, vagyis személyes sorokat is írhasson rá.

A postabélyegző „900 JÚN 3 N” jelzése – ahol az „N” a nappali műszakot jelöli – arról tanúskodik, hogy a posta ünnepnapokon is folyamatosan működött, nyílván ebben az időszakban több feladvány is érkezhetett, ezáltal a bevételi forrás is megnövekedett.

A hónap műtárgyaként bemutatott ünnepi képes levelezőlap a 19–20. század fordulójának egyik legnépszerűbb kommunikációs eszközére irányítja a figyelmünket. A millenniumi időszak pezsgő kulturális légköre, valamint a technikai fejlődés hatására a korabeli Magyarországon ekkor élte virágkorát a képeslapküldés és -gyűjtés.

A levelezőlapok készítéséhez speciálisan erre a célra gyártott kartont használtak. A korszakban gyakori díszítési eljárás volt a dombornyomás: a nyomtatott lapot felmelegített présgép alá helyezték, hogy a motívumok plasztikusan kiemelkedjenek a síkból. Nem ritkák azok a különleges darabok sem, amelyeken bársony-, posztó- vagy szövetbetétek figyelhetők meg. Azokat a képeslapokat, amelyeknél az ábrázolt figura ruházata valódi textilből készült, a szakirodalom „felöltöztetett képeslapokként” említi.

A képi világ megválasztása gyakran önmagában is érzelmi üzenetet hordozott. A virágcsokor a gondoskodás és a szeretetteljes figyelem jelképe volt, míg a pünkösdi rózsa közvetlenül az ünnepkörhöz kapcsolódott. A pünkösdi témájú illusztrációkon – a kor ízlésének megfelelően – gyakran angyalalakok és tavaszi virágmotívumok domináltak. E lapok népszerűségét tovább növelte, hogy vallásos és világi ismerősök számára egyaránt alkalmas üdvözletként szolgáltak.

A Csíki Székely Múzeum pünkösdi nyitvatartása
A múzeum pünkösdszombaton, pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn is nyitva tart – mindhárom nap 9 és 17 óra között várja a látogatókat.

Egy kisvárosban a legjobb az életszínvonal Székelyföld-szerte
2026. május 15., péntek

Nevetés a hiány peremén, avagy a bohócjáték létjogosultsága

Elnyűtt cipők, szürke közöny, majd néma gondoskodás. Az Ad Hoc Csoport bohócjátéka fájdalmas és gyengéd látlelet az egymásrautaltságról. Kevés szóval, de annál erősebb mondanivalóval szól kacagva és sírva a mély érzésekről.

2026. május 11., hétfő

„Szép lassan összeomlott az egész” – az UNSCENE elmaradásáról

Noha készültek rá, és szerepelt is a Csíki Játékszín közzétett májusi programjában, elmarad az UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja, amely az országban egyedülállónak számított. „Le vagyunk sújtva” – fogalmazott Veress Albert színházigazgató.

2026. május 08., péntek

A könyvek szeretete vonzásában

Vásárlásért, beszélgetésekért, friss kötetekért, vagy egyszerűen a rendezvény hangulatáért – ki miért látogat el egy könyvvásárra?

2026. május 06., szerda

Kezdődik – de hol is kezdjük? Programrengeteg a Csíkszeredai Könyvvásáron

Sűrű, többrétegű irodalmi térként tárul elénk a Csíkszeredai Könyvvásár programja, ahol a magyarországi és az erdélyi alkotók folyamatos dialógusban jelennek meg, egymásba kapcsolódó eseményeken. Május 7–10. között érdemes ellátogatni a rendezvényre.

2026. május 05., kedd

Gyerekek a táncszínházban: értik, félreértik vagy újraértelmezik?

A színpadon nincs párbeszéd, csak mozdulat. A gyerekekben viszont annál több kérdés születik. A Holle anyó táncjáték megmutatja, hogyan tanulják a mai gyerekek olvasni a látványt, és hol akadnak el közben.

2026. május 04., hétfő

Időutazás a néphagyományban: egy év története színpadon

Egyetlen este alatt járhatja végig a közönség az év teljes körét – a tél archaikus rítusaitól a nyári aratódalokig. Az Esztendő kereke című előadásról tartott sajtótájékoztatón az alkotók a hagyomány és a színpad találkozásáról beszéltek.

2026. május 01., péntek

Töredékek, amelyek megszólítanak – megnyílt a Reductive narratives

Mintsem történeteket meséljen, a jelentés születését vizsgálja Ferencz S. Apor retrospektív tárlata a csíkszeredai Mikó-várban. A megnyitón elhangzott beszédek a kortárs művészet befogadásának felelősségét és lehetőségeit hangsúlyozták.

2026. április 29., szerda

Tánc mindenek felett: közös ritmusra lüktetett Csíkszereda a világnapon

Flashmobbal, esővel dacolva és stílusokat összefonva zárult a tánc világnapja Csíkszereda főterén: néptánc, balett és hip-hop találkozott egy közös, lüktető ünnepben.

2026. április 29., szerda

Kapcsolódni a saját történeteinkhez – megnyílt Csíkszeredában a Székely menyasszony kiállítás

Második székelyföldi állomásán, Csíkszeredában nyitották meg a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállításának utazó kapszula tárlatát. A Székely menyasszony párbeszédet indít tájegységek és korok között – hangzott el a megnyitón.

2026. április 28., kedd

Könyv, közösség, jelenlét: új fejezetet nyit a 11. Csíkszeredai Könyvvásár

Több mint 50 kiadó, 120 meghívott és négy helyszín várja az érdeklődőket május 7–10. között a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, amely ezúttal is a könyv és a találkozások ünnepe lesz az Erőss Zsolt Arénában.

