Kapcsolódni a saját történeteinkhez – megnyílt Csíkszeredában a Székely menyasszony kiállítás

Fotó: Borbély Fanni

Második székelyföldi állomásán – Sepsiszentgyörgy után –, Csíkszeredában nyitották meg a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállításának utazó kapszula tárlatát. A Székely menyasszony párbeszédet indít tájegységek és korok között – hangzott el a megnyitón.

Péter Beáta

2026. április 29., 17:20

Egyéni sorsokon, családtörténeteken keresztül mutatja be a Székely menyasszony kiállítás ötszáz év házasodástörténetét. A csíkszeredai kiállításra a társszervező Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy által koordinált helyi gyűjtésből is válogattak, hiszen a székelyföldi állomások kiállításai – a korábbiakhoz hasonlóan – közösségi összefogással és felajánlások révén valósultak meg, ahol a szervezők külön hangsúlyt fektettek a helyi történetek bemutatására.

Szebeni Zsuzsa, Sógor Enikő, dr. Simonovics Ildikó és Soós Zoltán

A Csíki Moziban kedd délelőtt tartott ünnepélyes megnyitón Szebeni Zsuzsa, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy igazgatója köszöntötte a jelenlevőket, és köszönetet mondott mindazoknak, akik tárgyi felajánlással, szakmai tudással segítették a kiállítás létrejöttét.

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere beszédében kiemelte, egy jó kiállítás nemcsak tárgyakat mutat be, hanem történeteket hoz közel hozzánk, és a Székely menyasszony kiállítás ilyen. „Párbeszédet indít tájegységek, korok között. Nemcsak ruhákat, leveleket vagy fényképeket látunk benne, hanem sorsokat. Olyan pillanatokat, amelyekből családok születtek, és amelyek végső soron a mai közösségünket, a mai generációnkat is lehetővé tette és formálta. Sorsdöntő kezdeteket láthatunk, azt a fontos pillanatot – visszavetítve tájegységekre és ötszáz évre – amely évszázadokon át elsősorban a nők életében a legfontosabb pillanatot rögzíti. Azt az egy napot, amikor ragyoghattak. Régi közösségeinkben nem sok ilyen adatott a hölgyeknek, és ezért is fontos ez a kiállítás, hiszen láthatjuk, hogy jutunk el a mai női szerepekig, a mai értelmezésekig.”

Mint mondta,

ez a kiállítás rákérdez, hogy honnan jöttünk, mit örököltünk, és mit viszünk tovább.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviseletében Soós Zoltán konzul osztotta meg gondolatait. Kiemelte, ezen a kiállításon nem csupán tárgyakat, hanem sorsokat, értékeket és egy egész közösség történelmét ismerhetjük meg.

„Ha Székelyföldön a házasságról beszélünk, nem csupán egy jogi aktusról vagy egy vidám ünnepségről szólunk, a székely menyasszony alakja az elmúlt évszázadokban a folytonosság jelképe volt.

Ő volt az, aki nemcsak a vásznat és a tulipános ládát vitte az új házba, hanem magát a jövőt, a hitet, a tartást és azt a rendíthetetlen szívósságot, amely ezer éven át megtartotta a közösségünket.

A székelyföldi házasságkötés és lakodalom a közösségi élet legfontosabb eseménye, amely ma is őrzi itt a jellegzetes jeleit, kezdve a székely népviselettel, az aránylag szigorúnak mondható forgatókönyvvel, a próbatételekkel és az azt követő többnapos mulatsággal.”

Rámutatott, azért is fontos a Székely menyasszony kiállítás célkitűzése – hogy egyedi családtörténeteken, egyéni sorsokon keresztül mutassa be ötszáz év házasodástörténetét –, ösztönzi a látogatókat is arra, hogy személyes, a családban található történeteiket, élményeiket megosztva gazdagítsa tudásunkat a közösség szokásait illetően.

dr. Simonovics Ildikó, a kiállítás kurátora

Dr. Simonovics Ildikó divattörténész, a kiállítás kurátora hangsúlyozta, a házasságkötés az egyik legfontosabb az ember életének átmeneti rítusaiból.

„A házasságkötés az, ami két ember életének, közös útjának a kezdete és mint ilyen, teljesen mindegy, hogy melyik társadalmi réteghez tartozik, tele van emlékekkel. Itt láthatjuk ezeknek a nyomait, mert ezeket megőrizzük.”

Hozzátette, a Magyar Nemzeti Múzeumban 2024-ben megrendezett Magyar Menyasszony kiállításnak több mint 150 ezer látogatója volt, köszönhető ez annak is, hogy mindenki, aki kapcsolódott valamilyen formában a saját vagy családja történetével, tárggyal, fotográfiával a múzeum felhívására, ellátogatott a kiállításra, és vitte a jó hírét. A közösségi gyűjtés platformjára, a magyarmenyasszony.hu oldalra pedig több mint háromezren töltöttek esküvői történeteket, fotókat. A kapszulakiállítás pedig a nagy kiállítás esszenciájából villant fel részleteket.

„Itt láthatók azok a tárgyak, amelyeket a helyi közösség, a székely menyasszonyok utódai, vagy maguk a székely menyasszonyok ajánlottak fel a kiállítás számára. A nagy kiállításban sem volt ennyi gyönyörű ruha. Hálás vagyok azoknak az embereknek, akiket meg lehetett szólítani, akik a szívüket és a féltve őrzött kincseiket felajánlották” – fogalmazott, majd név szerint is megköszönte mindazoknak, akik segítették a kiállítás létrejöttét.

A látogatók többek között Benedek Elek és Fischer Mária szerelmes levelezését, székely nők generációkon át megőrzött esküvői emlékeit, valamint huszonnégy asszony személyes történetét ismerhetik meg. Az interaktív installációk révén több mint 2800 esküvői fotó közül válogathatnak, köztük számos székelyföldi felvétellel. A kiállítás élményét a vetített anyagok és interaktív vetítőszobán túl, felpróbálható párták és a házassághoz kapcsolódó fogalmakból épített szimbolikus „szalagerdő” teszik teljessé.

A megnyitón közreműködött Ádám Julcsi, a kiállítás május 14-ig látogatható a Csíki Moziban.

Ádám Julcsi

Szebeni Zsuzsa, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy igazgatója

