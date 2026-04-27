Székely menyasszony: Csíkszeredában folytatódik az „esküvő”

Budapest, Zágráb, Prága és Sepsiszentgyörgy után Csíkszeredában folytatódik a Magyar Nemzeti Múzeum nagyszabású időszaki kiállításának, a Magyar Menyasszonynak az utazó kapszula tárlata

Fotó: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy

Több várost meghódított már, most Csíkszeredába érkezik a Magyar Menyasszony utazó kapszula tárlata. A Székely menyasszony kiállítás múltat idéz, és személyes történeteken keresztül hozza közel az esküvők és női sorsok változását.

Nagy Lilla

2026. április 27., 16:202026. április 27., 16:20

Április végén új, látványos kulturális eseménnyel gazdagodik Csíkszereda: a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazó változata, a Székely menyasszony érkezik a városba. A tárlat korábban Budapest, Zágráb, Prága és Sepsiszentgyörgy közönségét is megszólította, most pedig a Csíki Moziban lesz látható április 29. és május 14. között.

A Székely menyasszony című kiállítás 2026. április 29-től várja a látogatókat a Csíki Moziban, és május 14-ig lesz megtekinthető

Fotó: Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy

Az ünnepélyes megnyitót április 29-én 11 órától tartják, ahol többek között Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere és Soós Zoltán, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja köszönti a látogatókat. A projekt társszervezője a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, amely nemcsak a kiállítás lebonyolításában, hanem a hozzá kapcsolódó közösségi gyűjtésben is kulcsszerepet vállal.

A kiállítás társszervezője a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, amely a gyűjtési folyamatot is szervezi és koordinálja

Fotó: Tuchiluș Alex

A kiállítás alapját a Magyar Menyasszony című nagyszabású tárlat adja, amely 2024-es bemutatása után komoly szakmai sikert aratott, és 2025-ben elnyerte az Év Kiállítása díjat.

A koncepció középpontjában az elmúlt fél évezred házasodási szokásai állnak, de a hangsúly nem pusztán a hagyományokon van: a történetek a női szerepek alakulását és az egyéni sorsok formálódását is bemutatják.

A csíkszeredai állomás különlegessége, hogy erősen épít a helyi közösségre. A szervezők célja, hogy a székelyföldi történetek is aktívan bekerüljenek a közös emlékezetbe. A látogatók nemcsak nézők, hanem részesei is lehetnek ennek a folyamatnak: saját családi emlékeiket is megoszthatják, amelyek később egy online adatbázis részévé válhatnak.

A székelyföldi állomás – a korábbiakhoz hasonlóan – közösségi összefogással és felajánlások révén valósul meg, és külön hangsúlyt fektet a helyi történetek bemutatására

Fotó: Tuchiluș Alex

A kiállítás anyaga egyszerre személyes és látványos. Megismerhetők például Benedek Elek és felesége levelei, generációkon át őrzött esküvői tárgyak, valamint huszonnégy nő egyedi története. Az interaktív elemek különösen hangsúlyosak: több ezer esküvői fotó között lehet böngészni, miközben a látogatók akár pártákat is felpróbálhatnak, vagy egy szimbolikus „szalagerdőn” keresztül gondolkodhatnak el a házasság jelentéséről.

A Székely menyasszony így nem egyszerű kiállítás, hanem élmény és közös emlékezés is, egy olyan utazás, ahol a múlt és a jelen személyes történeteken keresztül találkozik.

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom
Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom

Nem hiszel a csodákban? Akkor ismerd meg Zsuzsi és Levente történetét, akik életük romjain újra egymásra találtak, és végül valóra váltották tinédzserkori álmukat.

Székely Menyasszony: egyéni történetekből közös élmény
Székely Menyasszony: egyéni történetekből közös élmény

A székely közösség múltjának és jelenének sokszínű, élő lenyomatát mutatná meg a Magyar Nemzeti Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Székely Menyasszony című tárlata. A kiállítás kurátorával, Simonovics Ildikóval beszélgettünk.

Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága
Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága

Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.

2026. április 25., szombat

Amikor a félfülű figyel, avagy A gyermek neve

Egy gyerekkori emlékből kiindulva bontja le az identitás, hatalom és emlékezet rétegeit Tompa Andrea performansza: személyes vallomás és kollektív tükör egyszerre. Csíkszeredában volt szerencsénk átélni.

2026. április 25., szombat

2026. április 24., péntek

Kicsimadár – lírai lebegés fekete-fehérben

Néha nem történetet mesél, sokkal inkább érzéseket hagy maga után egy klip. A Kicsimadár videóklipje finom képekből és pehelykönnyű hangulatokból épít világot, ahol a találkozás és az elengedés szinte észrevétlenül történik meg.

2026. április 24., péntek

2026. április 22., szerda

A tájnak sorsa van – diákok Baka István nyomában

Baka István versei képpé váltak Csíkszeredában: a diákok alkotásai személyes és közös olvasatokként mutatják meg, hogyan él tovább a költészet egy új generáció látásmódjában.

2026. április 22., szerda

2026. április 20., hétfő

Elmélyülni a horgolás művészetében – videó

A horgolás mint kézműves hobbi az utóbbi években újra reneszánszát éli. Egyre többen fedezik fel nyugtató, meditatív és kreatív hatását.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Húsvét – egy kicsit másként

Az évad utolsó nagyszínpadi bemutatójára készül a Tomcsa Sándor Színház társulata: Jean Poiret Kellemes húsvéti ünnepeket! című fergeteges francia vígjátékát Lendvai Zoltán rendezi. Vele beszélgettünk.

2026. április 20., hétfő

2026. április 19., vasárnap

Változni egy változó világban: Orosz Annabella útjai | Jelenlét

A gyerekkönyv-illusztrálást ajándékba kapta a szakmától, és szereti, amikor reális környezetben valami fantasztikum történik a rajz által – vallja Orosz Annabella grafikus, illusztrátor a Jelenlét legújabb műsorának meghívottja.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 18., szombat

Hit és helytállás a történelem árnyékában – bemutatták az Erdély arcai és harcai című filmet

Csíkszentsimonban a hit megtartó erejét állította középpontba az a kiállításmegnyitóval és filmbemutatóval egybekötött esemény, amely a 20. századi erdélyi egyházi személyek sorsát idézte meg.

2026. április 18., szombat

2026. április 16., csütörtök

Az emlékezet rétegei – magyar alkotók a holokausztról

Április 16-a 2001 óta a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon indult a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján – a tragédia lenyomatai ma is ott élnek a lelkekben és a művészetben.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Táncra kér Csíkszereda – amikor a ritmus közösséget teremt

Április 23–29. között a Táncvilágnap Csíkszereda rendezvénysorozat pezsdíti fel a várost: előadások, workshopok, közösségi tánc és meglepetések várják az érdeklődőket, lelkes szervezők összefogásával.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 15., szerda

Gyermekalkotások, színdarab és ősbemutató – A hit arcai

Gyermekek személyes hitélményei, díjnyertes színdarab és egy megrendítő dokumentumfilm találkozik A hit arcai című rendezvényen, amely pénteken egész napos kulturális és lelki programot kínál Csíkszentsimonban.

2026. április 15., szerda

