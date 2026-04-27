Székely menyasszony: Csíkszeredában folytatódik az „esküvő”

Több várost meghódított már, most Csíkszeredába érkezik a Magyar Menyasszony utazó kapszula tárlata. A Székely menyasszony kiállítás múltat idéz, és személyes történeteken keresztül hozza közel az esküvők és női sorsok változását.

Április végén új, látványos kulturális eseménnyel gazdagodik Csíkszereda: a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazó változata, a Székely menyasszony érkezik a városba. A tárlat korábban Budapest, Zágráb, Prága és Sepsiszentgyörgy közönségét is megszólította, most pedig a Csíki Moziban lesz látható április 29. és május 14. között.

A Székely menyasszony című kiállítás 2026. április 29-től várja a látogatókat a Csíki Moziban, és május 14-ig lesz megtekinthető

Az ünnepélyes megnyitót április 29-én 11 órától tartják, ahol többek között Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere és Soós Zoltán, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja köszönti a látogatókat. A projekt társszervezője a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, amely nemcsak a kiállítás lebonyolításában, hanem a hozzá kapcsolódó közösségi gyűjtésben is kulcsszerepet vállal.

A kiállítás társszervezője a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, amely a gyűjtési folyamatot is szervezi és koordinálja

A kiállítás alapját a Magyar Menyasszony című nagyszabású tárlat adja, amely 2024-es bemutatása után komoly szakmai sikert aratott, és 2025-ben elnyerte az Év Kiállítása díjat.

A koncepció középpontjában az elmúlt fél évezred házasodási szokásai állnak, de a hangsúly nem pusztán a hagyományokon van: a történetek a női szerepek alakulását és az egyéni sorsok formálódását is bemutatják.

A csíkszeredai állomás különlegessége, hogy erősen épít a helyi közösségre. A szervezők célja, hogy a székelyföldi történetek is aktívan bekerüljenek a közös emlékezetbe. A látogatók nemcsak nézők, hanem részesei is lehetnek ennek a folyamatnak: saját családi emlékeiket is megoszthatják, amelyek később egy online adatbázis részévé válhatnak.

A székelyföldi állomás – a korábbiakhoz hasonlóan – közösségi összefogással és felajánlások révén valósul meg, és külön hangsúlyt fektet a helyi történetek bemutatására

A kiállítás anyaga egyszerre személyes és látványos. Megismerhetők például Benedek Elek és felesége levelei, generációkon át őrzött esküvői tárgyak, valamint huszonnégy nő egyedi története. Az interaktív elemek különösen hangsúlyosak: több ezer esküvői fotó között lehet böngészni, miközben a látogatók akár pártákat is felpróbálhatnak, vagy egy szimbolikus „szalagerdőn” keresztül gondolkodhatnak el a házasság jelentéséről.

A Székely menyasszony így nem egyszerű kiállítás, hanem élmény és közös emlékezés is, egy olyan utazás, ahol a múlt és a jelen személyes történeteken keresztül találkozik.

