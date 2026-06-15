Ezek lesznek a legmelegebb napok a kéthetes előrejelzés szerint

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre, a június 15–28. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését. Jöhet a nyár.

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A nappali csúcshőmérsékletek átlaga emelkedő tendenciát mutat: hétfőn még csak 22 Celsius-fokig melegszik fel, aztán

június 21–22-re már a 30 fokot is elérhetjük Erdélyben, helyenként akár meg is haladva.

Ezt követően mérséklődik a nappali felmelegedés átlaga 26–29 fok körül.

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Az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékletek átlaga az első két éjszakán 9 fok körül lesz, majd a június 22–24. közötti reggeleken 14–15 fokig emelkedik, az utolsó napokban pedig 11–14 fok között ingadozik.

Záporok szinte minden nap előfordulhatnak, nagyobb területen és intenzívebben június 18-án, valamint június 23-a után várhatók.