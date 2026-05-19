Hunyadi János korát idézik meg: Hunyadi napok Csíksomlyón

Izgalmas időutazásra hívnak május 20-22. között a csíksomlyói Mária-kertbe: a Hunyadi napok tartalmas programjai között minden korosztály találhat kedvére valót.

Péter Beáta 2026. május 19., 16:512026. május 19., 16:51

A kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról emlékeznek meg a csíksomlyói Mária-kertben a pünkösd előtti napokban. A háromnapos rendezvény Böjte Csaba ferencrendi szerzetes kezdeményezésére valósul meg, társszervezőként csatlakozott Csíkszereda Városháza, a Csíki Székely Múzeum, Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ.

Fotó: Borbély Fanni

A szervezők rámutatnak, különös jelentőséget ad az eseménynek, hogy a román parlament 2026-ot Hunyadi János-emlékévvé nyilvánította. A törökverő hadvezér emlékezete Magyarország és Románia történetében egyaránt fontos, személye a közös múlt és a közös értékek egyik meghatározó alakja. Hirdetés A ferences szerzetesek 1442 és 1448 között építették fel Nagysomlyó tövében a gótikus templomot és kolostort IV. Jenő pápa áldásával. A templom építését Hunyadi János hathatósan támogatta, ezért a csíksomlyói kegyhely egyik alapítójaként is tisztelettel emlékezünk rá. Az elmúlt évszázadok során a ferences közösség mindig nagy megbecsüléssel őrizte emlékét – írják.

Fotó: Borbély Fanni

Amint azt az egyik szervező, Csibi József elmondta, szeretnék, ha közösségi térként működne a Mária-kert, ezért különböző programokkal készülnek a nyár folyamán. A Hunyadi napok ennek a programsorozatnak a nyitánya. Szerdán szentmisén, történészek előadásain lehet részt venni, este pedig szabadtéren levetítik a Hunyadi című film moziváltozatát. A Hunyadi napok ideje alatt kézműves vásárt is tartanak, ahol többek között kézműves tárgyakat, a Mária-kertből szedett gyógynövényeket, gyógynövénykészítményeket is kínálnak.

Fotó: Borbély Fanni