Hunyadi János korát idézik meg: Hunyadi napok Csíksomlyón

Fotó: Borbély Fanni

Izgalmas időutazásra hívnak május 20-22. között a csíksomlyói Mária-kertbe: a Hunyadi napok tartalmas programjai között minden korosztály találhat kedvére valót.

Péter Beáta

2026. május 19., 16:512026. május 19., 16:51

A kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról emlékeznek meg a csíksomlyói Mária-kertben a pünkösd előtti napokban. A háromnapos rendezvény Böjte Csaba ferencrendi szerzetes kezdeményezésére valósul meg, társszervezőként csatlakozott Csíkszereda Városháza, a Csíki Székely Múzeum, Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ.

Fotó: Borbély Fanni

A szervezők rámutatnak, különös jelentőséget ad az eseménynek, hogy a román parlament 2026-ot Hunyadi János-emlékévvé nyilvánította. A törökverő hadvezér emlékezete Magyarország és Románia történetében egyaránt fontos, személye a közös múlt és a közös értékek egyik meghatározó alakja.

A ferences szerzetesek 1442 és 1448 között építették fel Nagysomlyó tövében a gótikus templomot és kolostort IV. Jenő pápa áldásával. A templom építését Hunyadi János hathatósan támogatta, ezért a csíksomlyói kegyhely egyik alapítójaként is tisztelettel emlékezünk rá. Az elmúlt évszázadok során a ferences közösség mindig nagy megbecsüléssel őrizte emlékét – írják.

Fotó: Borbély Fanni

Amint azt az egyik szervező, Csibi József elmondta, szeretnék, ha közösségi térként működne a Mária-kert, ezért különböző programokkal készülnek a nyár folyamán. A Hunyadi napok ennek a programsorozatnak a nyitánya.

Szerdán szentmisén, történészek előadásain lehet részt venni, este pedig szabadtéren levetítik a Hunyadi című film moziváltozatát. A Hunyadi napok ideje alatt kézműves vásárt is tartanak, ahol többek között kézműves tárgyakat, a Mária-kertből szedett gyógynövényeket, gyógynövénykészítményeket is kínálnak.

Csütörtökön középkori hagyományőrző programok sora várja a látogatókat: pajzsfestés gyerekeknek, kovács mesterségbemutató, fazekasműhely, az Arany Griff Rend pedig történelmi táncbemutatót, hadi bemutatót tart. De lovaglás és íjászat is szerepel a programban. Délután Sashalmi Tamás történész tart előadás A középkori kardrítusok és a Hunyadiak címmel, a nagyszalontai gyermekek pedig a Hunyadi köztünk él című előadással érkeznek. Este a Budapesti Showszínház előadását lehet megtekinteni, a Hunyadi Oratóriumot, amely egy zenés történelmi utazás két felvonásban. Pénteken folytatódnak a középkori hagyományőrző programok, délután a Codex Régizene Együttes reneszánsz zenét és táncokat mutat be. Ezt követően Jubilate Deo! címmel a Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar hangversenye zárja a Hunyadi napokat.

A teljes program itt érhető el.

2026. május 17., vasárnap

Múzeumi sztorik: pünkösdi üdvözlet a századfordulóról

A gyors e-mailek világában már csak nosztalgiával emlékszünk vissza azokra az időkre és az örömteli meglepetésre, amikor rokonaink, barátaink valamilyen alkalomból küldött üdvözlőlapját nyújtotta át a postás.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 15., péntek

Nevetés a hiány peremén, avagy a bohócjáték létjogosultsága

Elnyűtt cipők, szürke közöny, majd néma gondoskodás. Az Ad Hoc Csoport bohócjátéka fájdalmas és gyengéd látlelet az egymásrautaltságról. Kevés szóval, de annál erősebb mondanivalóval szól kacagva és sírva a mély érzésekről.

2026. május 15., péntek

2026. május 11., hétfő

„Szép lassan összeomlott az egész” – az UNSCENE elmaradásáról

Noha készültek rá, és szerepelt is a Csíki Játékszín közzétett májusi programjában, elmarad az UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja, amely az országban egyedülállónak számított. „Le vagyunk sújtva” – fogalmazott Veress Albert színházigazgató.

2026. május 11., hétfő

2026. május 08., péntek

A könyvek szeretete vonzásában

Vásárlásért, beszélgetésekért, friss kötetekért, vagy egyszerűen a rendezvény hangulatáért – ki miért látogat el egy könyvvásárra?

2026. május 08., péntek

2026. május 06., szerda

Kezdődik – de hol is kezdjük? Programrengeteg a Csíkszeredai Könyvvásáron

Sűrű, többrétegű irodalmi térként tárul elénk a Csíkszeredai Könyvvásár programja, ahol a magyarországi és az erdélyi alkotók folyamatos dialógusban jelennek meg, egymásba kapcsolódó eseményeken. Május 7–10. között érdemes ellátogatni a rendezvényre.

2026. május 06., szerda

2026. május 05., kedd

Gyerekek a táncszínházban: értik, félreértik vagy újraértelmezik?

A színpadon nincs párbeszéd, csak mozdulat. A gyerekekben viszont annál több kérdés születik. A Holle anyó táncjáték megmutatja, hogyan tanulják a mai gyerekek olvasni a látványt, és hol akadnak el közben.

2026. május 05., kedd

2026. május 04., hétfő

Időutazás a néphagyományban: egy év története színpadon

Egyetlen este alatt járhatja végig a közönség az év teljes körét – a tél archaikus rítusaitól a nyári aratódalokig. Az Esztendő kereke című előadásról tartott sajtótájékoztatón az alkotók a hagyomány és a színpad találkozásáról beszéltek.

2026. május 04., hétfő

2026. május 01., péntek

Töredékek, amelyek megszólítanak – megnyílt a Reductive narratives

Mintsem történeteket meséljen, a jelentés születését vizsgálja Ferencz S. Apor retrospektív tárlata a csíkszeredai Mikó-várban. A megnyitón elhangzott beszédek a kortárs művészet befogadásának felelősségét és lehetőségeit hangsúlyozták.

2026. május 01., péntek

2026. április 29., szerda

Tánc mindenek felett: közös ritmusra lüktetett Csíkszereda a világnapon

Flashmobbal, esővel dacolva és stílusokat összefonva zárult a tánc világnapja Csíkszereda főterén: néptánc, balett és hip-hop találkozott egy közös, lüktető ünnepben.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Kapcsolódni a saját történeteinkhez – megnyílt Csíkszeredában a Székely menyasszony kiállítás

Második székelyföldi állomásán, Csíkszeredában nyitották meg a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállításának utazó kapszula tárlatát. A Székely menyasszony párbeszédet indít tájegységek és korok között – hangzott el a megnyitón.

2026. április 29., szerda

