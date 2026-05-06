Fotó: Borbély Fanni
Sűrű, többrétegű irodalmi térként tárul elénk a Csíkszeredai Könyvvásár programja, ahol a magyarországi és az erdélyi alkotók folyamatos dialógusban jelennek meg, egymásba kapcsolódó eseményeken. Május 7–10. között a rendezvény különösen gazdag betekintést kínál ebbe a párbeszédbe.
2026. május 06., 15:25
A Csíkszeredai Könyvvásárnak van egy saját tempója. Nem kell végigrohanni, de nem is nagyon lehet unatkozni. Inkább az történik, hogy elindulsz egy programra, aztán útközben még kettőbe belebotlasz. Ismerősbe, kedvenc íróba még inkább. A standok már épülnek, s míg az aréna ráhangolódik a vásárra, tegyük mi is ezt.
Csütörtök délelőtt a gyerekeké a terep: Varró Dániel nyitja meg a vásárt a kicsiknek, egyúttal hozza a játékos világát is zenés könyvbemutatóval, felolvasással. Közben pár ajtóval arrébb már rendhagyó irodalomóra zajlik Farkas Wellmann Endrével és Bonczidai Évával, vagy épp egy fordítói workshop, szóval könnyű elveszíteni az eredeti tervet.
Délután jön a hivatalosabb rész, Iancu Laura megnyitójával és pódiumbeszélgetésével, de mellette fut illusztrációs foglalkozás, papírszínház, kiállításmegnyitó. Itt is már látszik, hogy a vásár nem egyetlen szálon halad.
A kortárs magyar irodalom markáns szerzői közül Varró Dániel szinte végigkíséri a programot: a gyerekeknek szóló könyvbemutatótól a zenés előadásig és pedagógusoknak szóló műhelyig több generációt és olvasói réteget is megszólít. Mellette Nyáry Krisztián egyszerre moderátorként és szerzőként van jelen, miközben Kukorelly Endre kötetei és közös beszélgetései a kortárs próza erős vonulatát képviselik. A program egyik kiemelt pontja a Spiró Györggyel való beszélgetés, amely a kortárs magyar irodalom egyik legfontosabb alkotóját hozza közvetlen közelbe.
De újra velünk lesz Juhász Anna, aki beszélgetőtársként kapcsolódik be több eseménybe, például Visky András könyvbemutatóján – ezzel is erősítve a különböző irodalmi közegek közötti átjárást.
Az erdélyi irodalmi jelenlét különösen hangsúlyos: László Noémi ezúttal prózaíróként mutatkozik be a könyvvásáron, Markó Béla új kötetével érkezik, Karácsonyi Zsolt új könyveit is megismerhetjük, Lövétei Lázár László pedig szerzőként és beszélgetőtársként is több ponton felbukkan. Ferencz Imre, Demeter Arnold, Ferencz-Nagy Zoltán és Borcsa Imola könyvbemutatói a kortárs erdélyi próza és líra különböző hangjait hozzák közel.
A közös gondolkodás terepeit olyan események adják, mint a Lyukasóra, ahol Kukorelly Endre, Márton Evelin és Lövétei Lázár László találkoznak, vagy a gasztro-irodalmi beszélgetés Cserna-Szabó András, Ugron Zsolna, Szőcs Előd és Nyáry Krisztián részvételével. Izgalmasnak ígérkezik a Glédába fűzött csíki történetek című könyv bemutatója is, hiszen a kötetben három csíki polgár, egy család három nemzedéke – Tivai Nagy Imre, Nagy András és Nagy Benedek – feljegyzéseinek szemelvényei elevenítik fel Csíkszereda városképét a 19. században és a 20. század elején.
A női szerzők és nézőpontok külön hangsúlyt kapnak: az Ugron Zsolnával, valamint Karády Annával a történelmi és női sorsokat tematizáló beszélgetés, Iancu Laura ünnepi megnyitója, valamint Mészöly Ágnes és Majoros Nóra interaktív gyerekprogramjai mind ezt a sokszínűséget erősítik.
A program nemzetközi kitekintést is kínál: Filip Florian és Matei Florian közös fellépése a román–magyar irodalmi párbeszéd fontos állomása.
A klasszikus és kortárs hagyományok összekapcsolását jelzi a Janikovszky Éva centenáriumi kiállítás és a bábszínházi adaptációk, míg a kortárs kritikai diskurzus a Korunk folyóirat centenáriumi beszélgetésében és a Fekete Vincéről szóló elemzőeseményben jelenik meg.
Bohócöröklét címmel Kovács András Ferenc emlékére tartanak koncert, amely az irodalom és a zene határterületén hoz létre közös élményt.
A gyerekprogramok külön világként működnek. A Szöcskedombon folyamatosan történik valami: bábelőadás, meseolvasás, rajzolás, kézműveskedés. Nem kell rá külön készülni, elég odatalálni. És vannak azok a programok, amelyeket nehéz előre besorolni: egy antológiabemutató, ahol rengeteg hang találkozik, egy workshop, ahol be lehet nézni a kulisszák mögé, vagy egy csendesebb beszélgetés, ami végül meglepően sokáig marad veled.
A közös megszólalás egyik fontos formája például az antológiák köré szerveződő diskurzus is: a Kert a világ közepén – erdélyi gyermekvers-antológia bemutatóján a szerzők és illusztrátorok beszélgetnek, az Erdélyi Szép Szó 2026 eseménye pedig több generáció alkotóit vonultatja fel. A 101 romániai magyar költő versét tartalmazó Végső utáni menedék című antológia bemutatója a kortárs líra egyik sűrű metszetét kínálja, André Ferenc és Borcsa János részvételével, párbeszédbe hozva különböző költői hangokat és generációkat.
Külön kiemelhető a Próbál úgy élni, hogy történet legyen című program, amely illusztrációs kiállítással és beszélgetéssel hozza közel a kortárs gyerekirodalom világát, és ahol a vizuális és szöveges történetmesélés találkozása kerül fókuszba.
A színpadon nincs párbeszéd, csak mozdulat. A gyerekekben viszont annál több kérdés születik. A Holle anyó táncjáték megmutatja, hogyan tanulják a mai gyerekek olvasni a látványt, és hol akadnak el közben.
Egyetlen este alatt járhatja végig a közönség az év teljes körét – a tél archaikus rítusaitól a nyári aratódalokig. Az Esztendő kereke című előadásról tartott sajtótájékoztatón az alkotók a hagyomány és a színpad találkozásáról beszéltek.
Mintsem történeteket meséljen, a jelentés születését vizsgálja Ferencz S. Apor retrospektív tárlata a csíkszeredai Mikó-várban. A megnyitón elhangzott beszédek a kortárs művészet befogadásának felelősségét és lehetőségeit hangsúlyozták.
Több mint 50 kiadó, 120 meghívott és négy helyszín várja az érdeklődőket május 7–10. között a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, amely ezúttal is a könyv és a találkozások ünnepe lesz az Erőss Zsolt Arénában.
