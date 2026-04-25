Amikor a félfülű figyel, avagy A gyermek neve

Egy gyerekkori emlékből kiindulva bontja le az identitás, hatalom és emlékezet rétegeit Tompa Andrea performansza: személyes vallomás és kollektív tükör egyszerre. Csíkszeredában volt szerencsénk átélni.

Nagy Lilla 2026. április 25., 18:082026. április 25., 18:08

Nem hagyományos irodalmi esttel találkozik a néző az A gyermek neve című összművészeti performanszon, hanem egy szétágazó, mégis pontosan komponált élménnyel, amely az identitás kialakulásának törékeny és gyakran erőszakosan formált természetét vizsgálja. Tompa Andrea saját gyermekkori emlékeiből indul ki, de gyorsan világossá válik: ez nem egyetlen élet története, hanem egy egész közegé.

Fotó: Incze László / HMKK

A kiindulópont egyszerű és nyugtalanító: egy magyar kislány román ruhában, románul énekel egy olyan térben, ahol a nyelv és az identitás nem pusztán kulturális kérdés, hanem politikai állásfoglalás. A gyermeki nézőpont különös élességet ad ennek a helyzetnek. Nem reflektál ideológiai szinten, mégis pontosan érzékeli a kényszert, az alkalmazkodást és az ebből fakadó belső hasadást.

A performansz egyik legerősebb motívuma a „félfülű”. Egy láthatatlan, mégis mindenütt jelenlévő figura, aki hallgatózik, figyel, értelmez, és talán ítél is. Nem kap nevet, és éppen ez teszi univerzálissá. A félfülű lehet a hatalom, a rendszer, a közösségi kontroll, vagy akár a saját belsővé tett félelem. A szöveg tudatosan kerüli a konkretizálást, így a néző kénytelen saját tapasztalataival kitölteni ezt az alakot. Mégis, mi Csíkszeredában, Romániában akaratlanul is egy névre tudunk gondolni.

A színpadon Szántusz Noémi jelenléte finom egyensúlyt teremt az intimitás és a teatralitás között. Nem egyszerűen közvetíti a szöveget, hanem testet ad neki: hangban, mozdulatban, ritmusban. Darvay Botond vizuális világa ehhez kapcsolódva nem díszletként működik, hanem jelentéshordozó struktúraként. A tárgyak – személyes relikviák, jelmezek, apró emléktöredékek – mindezt aláhúzzák, kiemelik, személyessé teszik.

A performansz különösen erős abban, ahogyan a nyelvet használja. Az olyan képek, mint a „harminckét éves csecsemő” vagy a „lepramentes emigráns” egyszerre groteszkek és pontosak. Ezek a sűrített metaforák nem magyaráznak, inkább állapotokat rögzítenek: a kényszerű újrakezdést, az identitás folyamatos bizonyításának abszurditását, a kívülállás tapasztalatát.

Polcra teszik a múlt század traumáját.

Fontos rétege az előadásnak a közösségi jelenlét is. A kovásznai diákok – Becsek-Nagy Attila, Somodi Ágota és Demes Judit – részvétele nem puszta kiegészítés, hanem egyfajta tudatos gesztusként is értelmezhető: a személyes történet így generációkon átívelővé válik. A múlt nem lezárt, hanem újra és újra aktiválódó tapasztalat.

Az alkotók nem kínálnak megnyugtató válaszokat. Nem derül ki egyértelműen, ki a „gyermek”, és mit jelent a „név”. Inkább azt a folyamatot látjuk, ahogyan ezek a fogalmak folyamatosan újraírodnak külső és belső erők hatására.

A performansz így nem lezárt állítás, hanem nyitott kérdés. Az élet spirálja.

Talán ez az est legfontosabb állítása: az identitás nem adottság, hanem történés. És ebben a történésben mindig ott van valaki, aki fél füllel hallgatózik.

