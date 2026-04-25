Amikor a félfülű figyel, avagy A gyermek neve

Fotó: Incze László / HMKK
Egy gyerekkori emlékből kiindulva bontja le az identitás, hatalom és emlékezet rétegeit Tompa Andrea performansza: személyes vallomás és kollektív tükör egyszerre. Csíkszeredában volt szerencsénk átélni.
Nem hagyományos irodalmi esttel találkozik a néző az A gyermek neve című összművészeti performanszon, hanem egy szétágazó, mégis pontosan komponált élménnyel, amely az identitás kialakulásának törékeny és gyakran erőszakosan formált természetét vizsgálja. Tompa Andrea saját gyermekkori emlékeiből indul ki, de gyorsan világossá válik: ez nem egyetlen élet története, hanem egy egész közegé.
Fotó: Incze László / HMKK
A kiindulópont egyszerű és nyugtalanító: egy magyar kislány román ruhában, románul énekel egy olyan térben, ahol a nyelv és az identitás nem pusztán kulturális kérdés, hanem politikai állásfoglalás. A gyermeki nézőpont különös élességet ad ennek a helyzetnek. Nem reflektál ideológiai szinten, mégis pontosan érzékeli a kényszert, az alkalmazkodást és az ebből fakadó belső hasadást.
Fotó: Incze László / HMKK
A performansz egyik legerősebb motívuma a „félfülű”. Egy láthatatlan, mégis mindenütt jelenlévő figura, aki hallgatózik, figyel, értelmez, és talán ítél is. Nem kap nevet, és éppen ez teszi univerzálissá. A félfülű lehet a hatalom, a rendszer, a közösségi kontroll, vagy akár a saját belsővé tett félelem. A szöveg tudatosan kerüli a konkretizálást, így a néző kénytelen saját tapasztalataival kitölteni ezt az alakot. Mégis, mi Csíkszeredában, Romániában akaratlanul is egy névre tudunk gondolni.
Fotó: Incze László / HMKK
A színpadon Szántusz Noémi jelenléte finom egyensúlyt teremt az intimitás és a teatralitás között. Nem egyszerűen közvetíti a szöveget, hanem testet ad neki: hangban, mozdulatban, ritmusban. Darvay Botond vizuális világa ehhez kapcsolódva nem díszletként működik, hanem jelentéshordozó struktúraként. A tárgyak – személyes relikviák, jelmezek, apró emléktöredékek – mindezt aláhúzzák, kiemelik, személyessé teszik.
Fotó: Incze László / HMKK
A performansz különösen erős abban, ahogyan a nyelvet használja. Az olyan képek, mint a „harminckét éves csecsemő” vagy a „lepramentes emigráns” egyszerre groteszkek és pontosak. Ezek a sűrített metaforák nem magyaráznak, inkább állapotokat rögzítenek: a kényszerű újrakezdést, az identitás folyamatos bizonyításának abszurditását, a kívülállás tapasztalatát.
Fontos rétege az előadásnak a közösségi jelenlét is. A kovásznai diákok – Becsek-Nagy Attila, Somodi Ágota és Demes Judit – részvétele nem puszta kiegészítés, hanem egyfajta tudatos gesztusként is értelmezhető: a személyes történet így generációkon átívelővé válik. A múlt nem lezárt, hanem újra és újra aktiválódó tapasztalat.
Fotó: Incze László / HMKK
Az alkotók nem kínálnak megnyugtató válaszokat. Nem derül ki egyértelműen, ki a „gyermek”, és mit jelent a „név”. Inkább azt a folyamatot látjuk, ahogyan ezek a fogalmak folyamatosan újraírodnak külső és belső erők hatására.
Talán ez az est legfontosabb állítása: az identitás nem adottság, hanem történés. És ebben a történésben mindig ott van valaki, aki fél füllel hallgatózik.
Fotó: Incze László / HMKK
A performansznak a Hargita Megyei Kulturális Központ adott otthont április 23-án. A HMKK közösen szervezte az eseményt Hargita Megye Tanácsával, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskolával, Kovászna Városi Művelődési Házával, Székelyudvarhely Városi Könyvtárával, valamint a Székelyudvarhelyi Városházával.
