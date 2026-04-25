Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Amikor a félfülű figyel, avagy A gyermek neve

• Fotó: Incze László / HMKK

Fotó: Incze László / HMKK

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy gyerekkori emlékből kiindulva bontja le az identitás, hatalom és emlékezet rétegeit Tompa Andrea performansza: személyes vallomás és kollektív tükör egyszerre. Csíkszeredában volt szerencsénk átélni.

Nagy Lilla

2026. április 25., 18:082026. április 25., 18:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem hagyományos irodalmi esttel találkozik a néző az A gyermek neve című összművészeti performanszon, hanem egy szétágazó, mégis pontosan komponált élménnyel, amely az identitás kialakulásának törékeny és gyakran erőszakosan formált természetét vizsgálja. Tompa Andrea saját gyermekkori emlékeiből indul ki, de gyorsan világossá válik: ez nem egyetlen élet története, hanem egy egész közegé.

• Fotó: Incze László / HMKK Galéria

Fotó: Incze László / HMKK

A kiindulópont egyszerű és nyugtalanító: egy magyar kislány román ruhában, románul énekel egy olyan térben, ahol a nyelv és az identitás nem pusztán kulturális kérdés, hanem politikai állásfoglalás. A gyermeki nézőpont különös élességet ad ennek a helyzetnek. Nem reflektál ideológiai szinten, mégis pontosan érzékeli a kényszert, az alkalmazkodást és az ebből fakadó belső hasadást.

Hirdetés
• Fotó: Incze László / HMKK Galéria

Fotó: Incze László / HMKK

A performansz egyik legerősebb motívuma a „félfülű”. Egy láthatatlan, mégis mindenütt jelenlévő figura, aki hallgatózik, figyel, értelmez, és talán ítél is. Nem kap nevet, és éppen ez teszi univerzálissá. A félfülű lehet a hatalom, a rendszer, a közösségi kontroll, vagy akár a saját belsővé tett félelem. A szöveg tudatosan kerüli a konkretizálást, így a néző kénytelen saját tapasztalataival kitölteni ezt az alakot. Mégis, mi Csíkszeredában, Romániában akaratlanul is egy névre tudunk gondolni.

• Fotó: Incze László / HMKK Galéria

Fotó: Incze László / HMKK

A színpadon Szántusz Noémi jelenléte finom egyensúlyt teremt az intimitás és a teatralitás között. Nem egyszerűen közvetíti a szöveget, hanem testet ad neki: hangban, mozdulatban, ritmusban. Darvay Botond vizuális világa ehhez kapcsolódva nem díszletként működik, hanem jelentéshordozó struktúraként. A tárgyak – személyes relikviák, jelmezek, apró emléktöredékek – mindezt aláhúzzák, kiemelik, személyessé teszik.

• Fotó: Incze László / HMKK Galéria

Fotó: Incze László / HMKK

A performansz különösen erős abban, ahogyan a nyelvet használja. Az olyan képek, mint a „harminckét éves csecsemő” vagy a „lepramentes emigráns” egyszerre groteszkek és pontosak. Ezek a sűrített metaforák nem magyaráznak, inkább állapotokat rögzítenek: a kényszerű újrakezdést, az identitás folyamatos bizonyításának abszurditását, a kívülállás tapasztalatát.

Polcra teszik a múlt század traumáját.

Fontos rétege az előadásnak a közösségi jelenlét is. A kovásznai diákok – Becsek-Nagy Attila, Somodi Ágota és Demes Judit – részvétele nem puszta kiegészítés, hanem egyfajta tudatos gesztusként is értelmezhető: a személyes történet így generációkon átívelővé válik. A múlt nem lezárt, hanem újra és újra aktiválódó tapasztalat.

• Fotó: Incze László / HMKK Galéria

Fotó: Incze László / HMKK

Az alkotók nem kínálnak megnyugtató válaszokat. Nem derül ki egyértelműen, ki a „gyermek”, és mit jelent a „név”. Inkább azt a folyamatot látjuk, ahogyan ezek a fogalmak folyamatosan újraírodnak külső és belső erők hatására.

A performansz így nem lezárt állítás, hanem nyitott kérdés. Az élet spirálja.

Talán ez az est legfontosabb állítása: az identitás nem adottság, hanem történés. És ebben a történésben mindig ott van valaki, aki fél füllel hallgatózik.

• Fotó: Incze László / HMKK Galéria

Fotó: Incze László / HMKK

A performansznak a Hargita Megyei Kulturális Központ adott otthont április 23-án. A HMKK közösen szervezte az eseményt Hargita Megye Tanácsával, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskolával, Kovászna Városi Művelődési Házával, Székelyudvarhely Városi Könyvtárával, valamint a Székelyudvarhelyi Városházával.

Előadás Performansz
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 24., péntek

Kicsimadár – lírai lebegés fekete-fehérben

Néha nem történetet mesél, sokkal inkább érzéseket hagy maga után egy klip. A Kicsimadár videóklipje finom képekből és pehelykönnyű hangulatokból épít világot, ahol a találkozás és az elengedés szinte észrevétlenül történik meg.

Hirdetés
2026. április 22., szerda

A tájnak sorsa van – diákok Baka István nyomában

Baka István versei képpé váltak Csíkszeredában: a diákok alkotásai személyes és közös olvasatokként mutatják meg, hogyan él tovább a költészet egy új generáció látásmódjában.

2026. április 20., hétfő

Elmélyülni a horgolás művészetében – videó

A horgolás mint kézműves hobbi az utóbbi években újra reneszánszát éli. Egyre többen fedezik fel nyugtató, meditatív és kreatív hatását.

Húsvét – egy kicsit másként

Az évad utolsó nagyszínpadi bemutatójára készül a Tomcsa Sándor Színház társulata: Jean Poiret Kellemes húsvéti ünnepeket! című fergeteges francia vígjátékát Lendvai Zoltán rendezi. Vele beszélgettünk.

Hirdetés
2026. április 19., vasárnap

Változni egy változó világban: Orosz Annabella útjai | Jelenlét

A gyerekkönyv-illusztrálást ajándékba kapta a szakmától, és szereti, amikor reális környezetben valami fantasztikum történik a rajz által – vallja Orosz Annabella grafikus, illusztrátor a Jelenlét legújabb műsorának meghívottja.

2026. április 18., szombat

Hit és helytállás a történelem árnyékában – bemutatták az Erdély arcai és harcai című filmet

Csíkszentsimonban a hit megtartó erejét állította középpontba az a kiállításmegnyitóval és filmbemutatóval egybekötött esemény, amely a 20. századi erdélyi egyházi személyek sorsát idézte meg.

2026. április 16., csütörtök

Az emlékezet rétegei – magyar alkotók a holokausztról

Április 16-a 2001 óta a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon indult a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján – a tragédia lenyomatai ma is ott élnek a lelkekben és a művészetben.

Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Táncra kér Csíkszereda – amikor a ritmus közösséget teremt

Április 23–29. között a Táncvilágnap Csíkszereda rendezvénysorozat pezsdíti fel a várost: előadások, workshopok, közösségi tánc és meglepetések várják az érdeklődőket, lelkes szervezők összefogásával.

2026. április 15., szerda

Gyermekalkotások, színdarab és ősbemutató – A hit arcai

Gyermekek személyes hitélményei, díjnyertes színdarab és egy megrendítő dokumentumfilm találkozik A hit arcai című rendezvényen, amely pénteken egész napos kulturális és lelki programot kínál Csíkszentsimonban.

2026. április 13., hétfő

Múzeumi sztorik: Nyúzókés Cibrefalváról

Egy késő középkori nyúzókést választottak az áprilisi hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeumban. A kés 2025-ben, az újrakezdett Csíkszentmihályi – Cibrefalvi régészeti kutatások során került felszínre.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!