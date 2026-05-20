Nagy Tivadar: sok jót tett velem a Fennvaló

Fotó: Borbély Fanni
Közel száz fellépő közreműködésével tartanak jótékonysági gálát május 23-án 18 órától a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában. A beérkező adományokat a daganatos megbetegedéssel küzdő csíkszeredai zenész, Nagy Tivadar számára ajánlják fel.
Csíkszeredában, a Role zenekar stúdiójában ülünk, ott, ahol egy évvel ezelőtt lázas készülődés zajlott: a Csíki Játékszín színészei, meghívott művészek, diákok és a Role zenekar a Búcsújárás bemutatójára készült. Már akkor lefoglalták a nagytermet az idei előadáshoz – aztán az élet átírta a terveket. De nem csak ezt. Az utóbbi fél évben elmaradtak a koncertek, a próbák, sok minden elmaradt, és sok minden átértékelődött. Innen indítjuk a beszélgetést Nagy Tivadarral, a Role zenekar frontemberével.
„Van, hogy az embernek egy hirtelen fék szükségszerűvé válik. Nálam elég hirtelen következett be. Decemberben, közvetlenül az ünnepek előtt elkezdődött egy étvágytalan periódus, amikor egyszerűen semmit nem tudtam megenni. Az ünnepi koccintás és az eszem-iszom is kimaradt nekem, és elértem odáig, hogy az étvágytalanság, és ebből fakadóan az életkedvhiány is annyira dominánssá vált, hogy január derekán besárgultam és bekerültem a kórházba” – eleveníti fel Tivadar. Mint mondja, ekkor tudatosult benne, hogy komolyabb a gond, mint ahogy addig gondolta.
Hogy megoldják, Kolozsvárra vittek fel. Ott több beavatkozásra is szükség volt, három hétig voltam ott. Az első beavatkozás már másnap megtörtént, ahogy odaérkeztem. Akkora már vesztettem 22,5 kilót, és az erőm is odalett. Úgyhogy amikor vártam a beavatkozásra a műtő előterében, akkor éreztem, hogy kész, vége, most már nincs több erőm. És azóta folyamatosan az erőgyűjtési periódus tart. De egyre jobb, egyre több erőm van most már. Az volt a legnagyobb probléma, hogy a belső erő is, a tartás is meghalt, eltűnt belőlem. Egyszerűen nem volt kapaszkodóm, nem tudtam, hogy miben vagyok, mit lehet tenni. Támpont nélkül maradtam, nehezen is jöttem ki ebből az egészből, vagy jövögetek ki, ha egyáltalán ez fog sikerülni.”
Nem szeret beszélni a betegségéről – mondja –, és kéri is, hogy ne írjam meg, milyen fájdalmakon ment keresztül ez idő alatt. Nem teszem. Kolozsváron azt tanácsolták, hogy hazaérve keresse fel az onkológiát, mert a daganat rosszindulatú, rákos jellegű. Itt szembesült azzal, hogy ha a kemoterápiát jól fogadja a szervezete, akkor mennyi ideje van még hátra.
Amikor szembesítenek vele, hogy eddig volt, vége a dolognak, akkor millió gondolat átfutott rajtam, de közben kiürült a lelkem, elvesztettem valamit bentről. Tehát egyszerűen nagy ürességet éreztem, nem volt ott semmi, se kétségbeesés, se fájdalom, se az, hogy jaj, most mi lesz? Egyszerűen csak üres fejjel és lélekkel néztem körbe. Persze, a logikám az diktálta, hogy akkor most ezt a keveset meg kell tölteni tartalommal, mert van olyan, akinek még kevesebbet ígérnek. Igen, de hogy? És akkor itt el is akadtam.”
Mosolyogva mondja, hogy tudja, érzi, hogy mennyi csoda történt vele és mennyi ajándékot kapott az utóbbi években a Fennvalótól: a családját, az új otthonát Csíkcsicsóban, a kislányát. A koncerteket, együttműködéseket. „És hát tudtam, hogy ezt a »számlát« valahol fizetni kell, de nem tartom igazságtalannak, nem fogok ezért az égre kiáltani, hogy »jaj Istenem, mit tettél velem!«
Kilóban nem nagyon tudok fennebb menni, de energiában, erőben és a lelkemben igen. Tehát az ürességet kezdte betölteni egyfajta érdeklődés, lelkesedés, a dolgok szeretete. Persze, közrejátszik a családom, a tavasz, közrejátszik a gyönyörű kertünk, az, hogy meg kell művelni a veteményest, és a fák fantasztikusak, gyönyörűek, az idén nem fagytak le a virágok. Tehát minden hozzájárul ehhez.”
Úgy érzi, ez is egy érési folyamat, mert ilyent még nem tapasztalt meg. Pedig sok mindent tapasztalt. Volt három évig hajléktalan is, az életnek a jó és rossz részét kipróbálta. „Voltam neves emberek állófogadásain zenés falvédő a zenekarommal, léptem fel több ezer ember előtt a Budapest Sportarénában, a csíksomlyói Nyeregben, a MÜPÁ-ban, ott volt a Ne késsetek, harangok című rockopera, vagy a Szent László, légy velünk! oratórium, és hát tavaly a Búcsújárás, ami régi álom volt, a sok turné és barátság. Csoda, hogy én megérhettem és megélhettem mindezt.
Úgyhogy nem panaszkodhatok egy csöppet sem, csak legyen elég erőm ahhoz, hogy hasznára legyek továbbra is a kicsi lányomnak, a családomnak és a zenekaromnak, mindazok ellenére, hogy ugye most egyelőre elég haszontalan volt az elmúlt félévem.”
A stúdióban sem nagyon tud dolgozni, a koncertjeiket, a turnékat is lemondták – sorolja. „Ezek azok a dolgok, amelyeket még azért szeretném csinálni, hogy amíg vagyok, addig legyen erőm és energiám. És hátha-hátha lesz tovább.”
A diagnózis: epevezeték-rák a májban (cholangiocarcinoma) – hangzik el. Tivadar bizakodó. „Azt tapasztalom, hogy egyre több az erőm. És elképesztő a közösség, hogy milyen szinten reagált erre az egészre.
Amikor annak idején elindítottuk a pünkösdi jótékonysági koncerteket, akkor is tapasztaltuk, hogy milyen hatalmas jóság, jóindulat, segíteni akarás van az emberekben. És ezt most személyesen megtapasztaltam a saját bőrömön is. Érzem, hogy mennyi ember fogja a kezemet, és nem akarja elengedni, hál' Istennek, és ez valami csoda. Remélem, módom lesz viszonozni.”
Pünkösdi Jótékonysági Gála
A Role zenekar húsz éven keresztül szervezett jótékonysági előadást pünkösdkor, hogy egy beteg kisgyereknek, rászorulónak segíthessenek. Ezúttal a május 23-án a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában 18 órától kezdődő előadáson befolyó adományokat Nagy Tivadarnak és családjának (a felesége, Sántha Zsuzsa szintén a Role tagja) ajánlják fel az eseményt szervező és az előadásba bekapcsolódó barátok, zenésztársak, művészek.
Fellépők: Ádám Julcsi, Antal Tibor, BazeX Lab, Fazakas-Timaru Carina, Györfi Erzsébet és a Székelyföldi Énekiskola diákjai, Heinczinger Mika, Kányádi Szilárd, Lux Aurumque, Márdirosz Ágnes, Mesehetes zenekar, Molnár Szabolcs és a Tarló zenekar, Truba-moll zenekar, Összang együttes, Role zenekar. Műsorvezető: Günther Ottó.
Aki nem tud részt venni az előadáson, de szeretne adományozni, ide utalva megteheti:
Nagy Tivadar – RO19BTRL 0210 1201 3543 07XX (RON)
RO12 BTRL EUR CRT 0035430701 (EUR)
RO25 BTRL HUF CRT 0035430701 (HUF)
Revolut: @tivadarnagy
RO66 REVO 0000 1976 4037 3839 Swift kód: REVOROBB
